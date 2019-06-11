用「蜘蛛」形容在愛情裡的自己 林予晞：不是100就是0

分享 facebook 成為演員之前，林予晞當過空服員。兩個職業的共通點不僅是高顏值，也常被人拿來當作目標，卻未必能達成。林予晞做到了，但都不是計畫內的事，她的人生目標其實更簡單，自己則說「滿中二」，就是當個好人。這願望在話題劇《我們與惡的距離》裡實現了，她演一位精神科社工師，心慈人美，無可挑剔的討喜，憑一句成為熱搜的暖心台詞，將自己獨具的療癒氣質勾勒出來。主演過八點檔，也入圍過金鐘獎女主角，出道五年的林予晞，像織了一張綿長的網，終於收穫獵物。工作如此，愛情亦然，沒幾個女生會用「蜘蛛」形容自己在愛情裡的狀態，但林予晞會，而且覺得浪漫。想愛的話，就看你敢不敢？

《我們與惡的距離》最後一集，當思覺失調患者應思聰問著：「為什麼是我？」扮演社工師的林予晞回答：「可能因為你比較勇敢吧。」也許不是終極的答案，至少是個溫柔的說法，尤其由一張細緻而無害的臉說出，無論是不是真，都讓人甘心接受。

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林予晞20歲時在美國讀藝術科系，後頸背處刺了青，一個條碼圖案，寓意生命有價。「我們活在物質的年代，每個人都有價格。發生意外，保險公司理賠個人的金額都不一樣。」那個刺青後來跟著她去報考空服員，勉強藏得住，仔細看仍能發現，體檢時航醫還是讓她過關了。「以前覺得空服員就是想嫁給有錢人吧，但覺得自己這樣想很不好，所以就試著去考。總之哪邊不對勁，就越往哪邊去。」

從小被告誡不能當花瓶，家族裡放眼盡是建中北一女、台大政大的親戚，聚會上相互以小孩的學歷拚場，她都聽在耳裡，只好避免外表上的追求。被稱讚漂亮時會認為膚淺，刻意打扮邋遢，平常戴個眼鏡，頭髮一紮就出門。對漂亮如此提防，最後卻進了最講究顏值的行業。「空服員與演藝圈的工作，都是我對這件事情的反思與挑戰，你看到那些漂亮的人會覺得是包裝的吧？是偶像吧？可是我覺得這樣想不好，所以硬是把自己丟進這種環境，要告訴自己也許不是都這樣，或者人家有你所沒有的。也告訴大家，漂亮不是只有這種狀態，我能呈現另一種。」

她沒過著明星該有的浮華生活，手邊是磨損嚴重的手機，開的是後照鏡撞壞、天線也斷了的二手車，去年辦攝影展並在今年出版攝影集，聽起來頗職業，但用的還是二手相機。如果得在演員與攝影間選擇，她甚至選擇後者，毫不猶豫。但攝影能維持生活嗎？「不能。」那吃什麼？「吃土。」然後一臉天真，讓人無從反駁那種。

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實際是現階段收入的確比空服員時期少，這是等待一個好角色的風險，或說代價，這個她承受得起，但有些事不行。例如愛吃油炸物，也疏於保養，缺乏女明星的自覺。「對，這也是我要克服的一個課題。」但她其實不怎麼在乎這些，只是轉念一想，既然都入行了，還是學著在乎比較好。期待在演技上拿獎嗎？「說不想也太仙女了，但我是一個有得失心的人，一旦期待的話，會很難調適，所以乾脆不去期待這件事情。因為我看過自己在某些關係裡面是什麼樣子，一旦在乎，簡直是個Monster。」

在愛情裡會是個恐怖的人？「我覺得是，然後我不喜歡自己那樣。」所以她研究命盤，當作是閱讀自己的說明書，像她在《與惡》裡給應思聰的一句安撫一樣。她是水瓶座，但談戀愛時像天蠍，對愛情的想像又偏雙魚，總之在愛裡一團糾結。她講細節、講原則，自己嚴格遵守，對方也必須如此。沒想過說服自己不要當個要求百分之百的人，也許百分之九十就好？「只能百分之百，不能通過就算了，我就寂寞死算了。因為一寬鬆了就是在傷害彼此。怎麼樣？很激烈吧。」

挺激烈的，不像社工師，空姐，或女演員，而是名叫林予晞的女生。你得花一點時間跟她相處，她才會開始逐漸嶄露自我。所以進入關係裡到某個時間之後就不再配合對方，自我的部分就會開始出現？「對，是不是有點像蜘蛛啊，好可怕。」把對方吃掉？「對啊，織好網之後。」這樣好嗎？「我覺得這件事很浪漫，我自己覺得。」她一臉天真，心滿意足的說。

PROFILE

> 生日：1985 / 1 / 26

> 身高：161cm

> 體重：44kg

> 用幾個形容詞形容自己：忠厚老實、腳踏實地、堂堂正正、認真負責、頂天立地、誠懇待人。

> 近期有感的一句話：「文明進步與否，取決於我們如何對待異己。」

> 最近讓妳感到幸福的瞬間：回家時貓咪朝我跑來。

> 心情不好時會做什麼：打PS4、拍照、看大師攝影集

> 近期作品：台劇《我們與惡的距離》《天堂的微笑》個人攝影集《時差意識》

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