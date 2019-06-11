親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

秋行軍蟲入侵後 台灣還能多做什麼？

林東芳旁店面招租布條寫「除牛肉麵外」 房仲揭內幕

用「蜘蛛」形容在愛情裡的自己 林予晞：不是100就是0

2019-06-11 13:36GQ

分享
成為演員之前，林予晞當過空服員。兩個職業的共通點不僅是高顏值，也常被人拿來當作目標，卻未必能達成。林予晞做到了，但都不是計畫內的事，她的人生目標其實更簡單，自己則說「滿中二」，就是當個好人。這願望在話題劇《我們與惡的距離》裡實現了，她演一位精神科社工師，心慈人美，無可挑剔的討喜，憑一句成為熱搜的暖心台詞，將自己獨具的療癒氣質勾勒出來。主演過八點檔，也入圍過金鐘獎女主角，出道五年的林予晞，像織了一張綿長的網，終於收穫獵物。工作如此，愛情亦然，沒幾個女生會用「蜘蛛」形容自己在愛情裡的狀態，但林予晞會，而且覺得浪漫。想愛的話，就看你敢不敢？

《我們與惡的距離》最後一集，當思覺失調患者應思聰問著：「為什麼是我？」扮演社工師的林予晞回答：「可能因為你比較勇敢吧。」也許不是終極的答案，至少是個溫柔的說法，尤其由一張細緻而無害的臉說出，無論是不是真，都讓人甘心接受。

分享

林予晞20歲時在美國讀藝術科系，後頸背處刺了青，一個條碼圖案，寓意生命有價。「我們活在物質的年代，每個人都有價格。發生意外，保險公司理賠個人的金額都不一樣。」那個刺青後來跟著她去報考空服員，勉強藏得住，仔細看仍能發現，體檢時航醫還是讓她過關了。「以前覺得空服員就是想嫁給有錢人吧，但覺得自己這樣想很不好，所以就試著去考。總之哪邊不對勁，就越往哪邊去。」

從小被告誡不能當花瓶，家族裡放眼盡是建中北一女、台大政大的親戚，聚會上相互以小孩的學歷拚場，她都聽在耳裡，只好避免外表上的追求。被稱讚漂亮時會認為膚淺，刻意打扮邋遢，平常戴個眼鏡，頭髮一紮就出門。對漂亮如此提防，最後卻進了最講究顏值的行業。「空服員與演藝圈的工作，都是我對這件事情的反思與挑戰，你看到那些漂亮的人會覺得是包裝的吧？是偶像吧？可是我覺得這樣想不好，所以硬是把自己丟進這種環境，要告訴自己也許不是都這樣，或者人家有你所沒有的。也告訴大家，漂亮不是只有這種狀態，我能呈現另一種。」

她沒過著明星該有的浮華生活，手邊是磨損嚴重的手機，開的是後照鏡撞壞、天線也斷了的二手車，去年辦攝影展並在今年出版攝影集，聽起來頗職業，但用的還是二手相機。如果得在演員與攝影間選擇，她甚至選擇後者，毫不猶豫。但攝影能維持生活嗎？「不能。」那吃什麼？「吃土。」然後一臉天真，讓人無從反駁那種。

分享

實際是現階段收入的確比空服員時期少，這是等待一個好角色的風險，或說代價，這個她承受得起，但有些事不行。例如愛吃油炸物，也疏於保養，缺乏女明星的自覺。「對，這也是我要克服的一個課題。」但她其實不怎麼在乎這些，只是轉念一想，既然都入行了，還是學著在乎比較好。期待在演技上拿獎嗎？「說不想也太仙女了，但我是一個有得失心的人，一旦期待的話，會很難調適，所以乾脆不去期待這件事情。因為我看過自己在某些關係裡面是什麼樣子，一旦在乎，簡直是個Monster。」

在愛情裡會是個恐怖的人？「我覺得是，然後我不喜歡自己那樣。」所以她研究命盤，當作是閱讀自己的說明書，像她在《與惡》裡給應思聰的一句安撫一樣。她是水瓶座，但談戀愛時像天蠍，對愛情的想像又偏雙魚，總之在愛裡一團糾結。她講細節、講原則，自己嚴格遵守，對方也必須如此。沒想過說服自己不要當個要求百分之百的人，也許百分之九十就好？「只能百分之百，不能通過就算了，我就寂寞死算了。因為一寬鬆了就是在傷害彼此。怎麼樣？很激烈吧。」

挺激烈的，不像社工師，空姐，或女演員，而是名叫林予晞的女生。你得花一點時間跟她相處，她才會開始逐漸嶄露自我。所以進入關係裡到某個時間之後就不再配合對方，自我的部分就會開始出現？「對，是不是有點像蜘蛛啊，好可怕。」把對方吃掉？「對啊，織好網之後。」這樣好嗎？「我覺得這件事很浪漫，我自己覺得。」她一臉天真，心滿意足的說。

PROFILE

> 生日：1985 / 1 / 26

> 身高：161cm

> 體重：44kg

> 用幾個形容詞形容自己：忠厚老實、腳踏實地、堂堂正正、認真負責、頂天立地、誠懇待人。

> 近期有感的一句話：「文明進步與否，取決於我們如何對待異己。」

> 最近讓妳感到幸福的瞬間：回家時貓咪朝我跑來。

> 心情不好時會做什麼：打PS4、拍照、看大師攝影集

> 近期作品：台劇《我們與惡的距離》《天堂的微笑》個人攝影集《時差意識》

分享

分享
分享
分享
分享

GQ

從1996年至今，《GQ》國際中文版在讀者心目中向來是hi-quality生活風格的代表。《GQ》所塑造的男人形象兼具知性、感性、幽默和懂得享受生活，他們不是已經站在成功峰頂，就是正準備攀上成功高峰。《GQ》關注的焦點不只有時尚，而是用時尚的方法去詮釋食衣住行育樂各個生活層面的美好人事地物。

相關新聞

妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎 沒有明天的三人世界

2019-06-10 15:35

用愛為Hip Hop發電 潘瑋柏將嘻哈音樂帶進主流市場

2019-05-08 11:57

常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

2019-01-31 09:57

熱門文章

凱道六一韓國瑜欠妙天、花蓮王人情 國民黨憂他成肉票

2019-06-05 16:18

起底！將大台北華城、康橋中學斷水的永柏企業老闆 曾涉行賄書記官 法律糾紛高達上百件

2019-06-04 10:02

每月得先付4萬8才能用自來水！新店大台北華城爆發用水爭議 康橋中學被迫停課

2019-06-03 09:08

理財專家教你 有孩子後如何更有錢？ 買房、投資、保險、管帳用對方法！

2019-06-09 15:13

從史上第一次稀土禁運戰 看美日台防線 中國稀土戰反擊美國 自己恐先受傷

2019-06-06 15:59

退休金不夠用 日本政府呼籲人民多存 2 千萬日圓再退休

2019-06-10 16:11

沒被凱道紅十字沒嚇退 郭台銘修補人和抗韓流

2019-06-05 16:18

那些人容易被蚊蟲叮咬？ 夏日防蚊7妙招

2019-06-10 08:48

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top