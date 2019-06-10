妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎 沒有明天的三人世界
文─Doona 攝影─蔡智翔
一個滿懷悲傷，從日本流亡到台灣的男子，一天撿到同樣來自日本，意圖不明的痞子，兩人誤打誤撞闖了禍，開著破舊的運豬車，就此踏上逃亡的旅程。路上遇見擁有美麗眼睛、直率，卻異常孤獨的台灣女孩。三個背負罪惡和祕密的靈魂相遇，然後呢？
兩男一女的配搭，兩個男人通常一個內斂寡言，另一個活潑外向。而女子在如此關係裡，通常都不是三角形的第三點，而是夾在兩個男人中間，隨著劇情安排，時而向左或向右偏斜。而為什麼好看，往往就在那平衡中，搖搖晃晃的瞬間。
導演半野喜弘最早始於爵士、Hip-Hop和電子樂，卻成名於電影配樂。1998年，半野受邀為侯孝賢的《海上花》擔任配樂，從此一腳踏進電影配樂領域。除了再次與侯導再次合作《千禧曼波》，他也多次與中國名導賈樟柯合作，為他創作出《24城記》《山河故人》等配樂作品。身為配樂大家，半野人生的電影經驗開始於台灣，第一部導演長片作品《亡命之途》自然該完成在此地，如同他之前提過：「對我來說，台灣是電影的故鄉。」
電影在花蓮和台北拍攝，半野找來型男豐川悅司，以及外型與實力兼具的妻夫木聰。兩位一線男演員私下相識多年，此前卻沒有真正合作過，因為「想好好跟妻夫木聰演一次戲」的理由，豐川悅司爽快答應。曾與侯孝賢合作過《刺客聶隱娘》的妻夫木聰說起對台灣的感情，臉部線條都柔和起來，「記不得是第幾次來台灣，當時正下著雨，從計程車內向外看下著雨的景色，突然有種對台灣一見鍾情的感覺，希望有一天能在這裡拍片或生活。」
懷抱著對台灣的嚮往，直到半野喜弘主動在社群媒體上聯絡，邀約他去參加老友坂本龍一的電影配樂活動。兩人都與侯導合作過，半野順勢提出在台灣拍片的計畫，「這剛好就是我的夢想，馬上就答應了。」為什麼這麼喜歡台灣？妻夫木聰自己都說不清楚，「像戀愛的開端一樣。有人問我為什麼會喜歡這個人呢？好像也沒什麼理由。但當我坐在計程車內，看著窗外的當下，『好想在這裡住住看』的念頭就這樣油然而生。」
半野喜弘與侯導有超過20年的交情，妻夫木聰也和侯導合作過《刺客聶隱娘》。片中的謝欣穎是唯一的台灣代表，同樣和侯孝賢淵源甚深。曾經和妻夫木聰共同演出《刺客聶隱娘》卻無緣同框，身為看著日本電影長大的影迷，可以和崇拜的演員一起演戲，謝欣穎坦言，拿到這個角色的感覺「就像在做夢」。
GQ：為了準備流亡台灣的角色，妻夫木聰提前去做室內日曬，不小心曬到脫皮；豐川逛了好幾個夜市還逛到喝醉，謝欣穎分飾兩個風格迥異的台灣女子，三人另外做了什麼其他的功課？
豐川悅司（以下簡稱豐川）：我的角色「島」是個在台灣住了一段時間的男子，我做的所有努力，都是讓台灣的味道和氛圍附著在身上。
妻夫木聰（以下簡稱妻夫木）：我飾演的「牧野」是個忽然來到台灣的男人，為此去了很多沒去過的地方，別人說不可以去的地方，也都去探了險。
謝欣穎（以下簡稱謝）：我飾演的女孩小安是個孤獨的人，父親下落不明，母親改嫁，一個人住在大房子裡，每天回家只是畫畫，直到這兩個神祕的日本人出現，才開始逐漸把心房打開。為了角色開始學日文，連語氣和口條都做了很細微的調整。開拍之後導演才提到，他心目中的小安是直來直往的，日文沒那麼好，他希望我聽得懂其他兩個人講什麼，但就是要跟對方講中文，所以也做了台詞和演出上的調整。
GQ：電影在花蓮和台北拍攝，另外兩位演員有沒有讓謝欣穎印象特別深刻之處？豐川悅司和妻夫木聰之前就認識，但在台灣拍片期間長時間相處，兩人最常一起或獨自做的事情是？
謝：我在他們兩人身上看到最可貴的特質就是敬業。因為覺得逃亡的人不應該太好看，電影應該更寫實，他們兩人全程都沒有化妝。妻夫木聰真的很喜歡台灣，常常自己一個人逛街、去便利商店買東西等。可能兩個角色的個性都壓抑的緣故，豐川悅司拍攝期間不太講話，直到殺青那一天，他們兩人總算露出了輕鬆的表情，彷彿心都打開了。豐川悅司近幾年演了很多有點搞笑的作品，例如《陪睡大人》或者《龐克武士》，他私下講話的語氣很溫柔，和想像中不太一樣。妻夫木聰的銀幕形象跟私底下差不多，陽光也很愛笑。
GQ：《亡命之途》的視覺風格強烈，也找到許多奇特且充滿台灣風味的場景，包括搬運豬肉，開著運豬車逃亡、卡拉OK Bar，以及花蓮的老豪宅等，印象最深刻的一個時刻或畫面是？
謝：我是在菜市場長大的，晚上媽媽收攤之後，常常會看到豬肉車。我會追著它跑，但多半只是拍照，沒有真的上過車。為了劇情需要，他們兩人和運豬車相處了很多天，大中午的拍攝行程很熱，蒼蠅真的很多，他們連一句怨言也沒有，真的很敬業。
妻夫木：這麼說或許是爆雷，但以我的角色牧野的視角來看，印象最深刻的是島的笑容，那或許是他最初，也是最後的笑容。
豐川：這部片的視覺相當特別，我喜歡攝影師池田直矢的取景技巧，很多畫面都跟眼睛看到的完全不同，這也可以稱為電影的魔力吧。
GQ：片中各自最喜歡的一場戲或難度最高的一場戲？
妻夫木：印象最深的場景是電影最後，和豐川悅司在車內的一場戲。這同時也是整部電影中最重要的場景，那場戲完全是我們兩個的情感碰撞出來的，很多台詞也都是即興發揮。拍攝時剛好遇到颱風，當時還記得自己想著，明明台灣也滿大的，怎麼會在這種天氣，挑中這種地點來拍攝呢？
豐川：那場戲是在颱風的前一天或當天拍的，浪非常大，剛好真實地呈現出緊張絕望的氛圍。
謝：和他們兩人相同，豐川悅司和妻夫木聰在車上爭吵之後，把我放在小船上漂到外海去的那場戲讓我印象最深，遇上颱風來襲，中間風雨過大甚至一度停拍，我跟妻夫木聰都全身濕透，船還真的被浪帶走，花了一番功夫才找回來。最喜歡的則是三個人在天光亮起之前的清晨馬路上那場戲，妻夫木騎著腳踏車，我跟豐川悅司共乘一台機車，有種這三個人總算能放輕鬆的感覺。
GQ：如果有一天不當演員了，想要做什麼？
妻夫木：可能會是個「做什麼」的職人，爬山或做陶藝也不錯。我有一些碗盤從獨身時代使用至今，現在有了家庭，比起直接去買，不如直接親手去做更有意義。最近我與太太的興趣，就是夫婦一起親手製作能使用在生活中的陶器。
豐川：我或許會當個園丁，弄弄花花草草，工作對象是大自然。
謝：開間小小的店，媽媽想賣什麼我就跟著做，大概就是媽媽的手路菜吧。演員是一種無法掌握自己時間的工作，自由度也沒有那麼高，但我的倦怠期早在幾年前就過了，我不喜歡一直演重複的角色，現在盡量只接有興趣和想挑戰的戲，因為是自己的選擇，都會很願意去做。
留言