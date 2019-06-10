妻夫木聰、豐川悅司、謝欣穎 沒有明天的三人世界

文─Doona 攝影─蔡智翔

一個滿懷悲傷，從日本流亡到台灣的男子，一天撿到同樣來自日本，意圖不明的痞子，兩人誤打誤撞闖了禍，開著破舊的運豬車，就此踏上逃亡的旅程。路上遇見擁有美麗眼睛、直率，卻異常孤獨的台灣女孩。三個背負罪惡和祕密的靈魂相遇，然後呢？

兩男一女的配搭，兩個男人通常一個內斂寡言，另一個活潑外向。而女子在如此關係裡，通常都不是三角形的第三點，而是夾在兩個男人中間，隨著劇情安排，時而向左或向右偏斜。而為什麼好看，往往就在那平衡中，搖搖晃晃的瞬間。

妻夫木聰著Dior Men深灰色單排釦成套西裝。 Acne Studios古巴領花襯衫（Trends） Article Number白色帆布鞋（Juice Taipei） 分享 facebook

導演半野喜弘最早始於爵士、Hip-Hop和電子樂，卻成名於電影配樂。1998年，半野受邀為侯孝賢的《海上花》擔任配樂，從此一腳踏進電影配樂領域。除了再次與侯導再次合作《千禧曼波》，他也多次與中國名導賈樟柯合作，為他創作出《24城記》《山河故人》等配樂作品。身為配樂大家，半野人生的電影經驗開始於台灣，第一部導演長片作品《亡命之途》自然該完成在此地，如同他之前提過：「對我來說，台灣是電影的故鄉。」

電影在花蓮和台北拍攝，半野找來型男豐川悅司，以及外型與實力兼具的妻夫木聰。兩位一線男演員私下相識多年，此前卻沒有真正合作過，因為「想好好跟妻夫木聰演一次戲」的理由，豐川悅司爽快答應。曾與侯孝賢合作過《刺客聶隱娘》的妻夫木聰說起對台灣的感情，臉部線條都柔和起來，「記不得是第幾次來台灣，當時正下著雨，從計程車內向外看下著雨的景色，突然有種對台灣一見鍾情的感覺，希望有一天能在這裡拍片或生活。」

豐川悅司著Versace黑色雙排釦西上裝。 Dior Men灰色斜紋軍裝拉鍊口袋長褲。 白色T恤；黑色皮革涼鞋，都是私物。 TVR 523透明膠框太陽眼鏡（Hot Ice Optical） Cody Sanderson酋長別針裝飾純銀項鍊。 分享 facebook

懷抱著對台灣的嚮往，直到半野喜弘主動在社群媒體上聯絡，邀約他去參加老友坂本龍一的電影配樂活動。兩人都與侯導合作過，半野順勢提出在台灣拍片的計畫，「這剛好就是我的夢想，馬上就答應了。」為什麼這麼喜歡台灣？妻夫木聰自己都說不清楚，「像戀愛的開端一樣。有人問我為什麼會喜歡這個人呢？好像也沒什麼理由。但當我坐在計程車內，看著窗外的當下，『好想在這裡住住看』的念頭就這樣油然而生。」

半野喜弘與侯導有超過20年的交情，妻夫木聰也和侯導合作過《刺客聶隱娘》。片中的謝欣穎是唯一的台灣代表，同樣和侯孝賢淵源甚深。曾經和妻夫木聰共同演出《刺客聶隱娘》卻無緣同框，身為看著日本電影長大的影迷，可以和崇拜的演員一起演戲，謝欣穎坦言，拿到這個角色的感覺「就像在做夢」。

妻夫木聰著Dior Men深灰色單排釦成套西裝。 Acne Studios古巴領花襯衫（Trends） Article Number白色帆布鞋（Juice Taipei）-1 分享 facebook

GQ：為了準備流亡台灣的角色，妻夫木聰提前去做室內日曬，不小心曬到脫皮；豐川逛了好幾個夜市還逛到喝醉，謝欣穎分飾兩個風格迥異的台灣女子，三人另外做了什麼其他的功課？

豐川悅司（以下簡稱豐川）：我的角色「島」是個在台灣住了一段時間的男子，我做的所有努力，都是讓台灣的味道和氛圍附著在身上。

妻夫木聰（以下簡稱妻夫木）：我飾演的「牧野」是個忽然來到台灣的男人，為此去了很多沒去過的地方，別人說不可以去的地方，也都去探了險。

謝欣穎（以下簡稱謝）：我飾演的女孩小安是個孤獨的人，父親下落不明，母親改嫁，一個人住在大房子裡，每天回家只是畫畫，直到這兩個神祕的日本人出現，才開始逐漸把心房打開。為了角色開始學日文，連語氣和口條都做了很細微的調整。開拍之後導演才提到，他心目中的小安是直來直往的，日文沒那麼好，他希望我聽得懂其他兩個人講什麼，但就是要跟對方講中文，所以也做了台詞和演出上的調整。

花卉刺繡網紗上衣； 印花洋裝，都是Versace。 分享 facebook

GQ：電影在花蓮和台北拍攝，另外兩位演員有沒有讓謝欣穎印象特別深刻之處？豐川悅司和妻夫木聰之前就認識，但在台灣拍片期間長時間相處，兩人最常一起或獨自做的事情是？

謝：我在他們兩人身上看到最可貴的特質就是敬業。因為覺得逃亡的人不應該太好看，電影應該更寫實，他們兩人全程都沒有化妝。妻夫木聰真的很喜歡台灣，常常自己一個人逛街、去便利商店買東西等。可能兩個角色的個性都壓抑的緣故，豐川悅司拍攝期間不太講話，直到殺青那一天，他們兩人總算露出了輕鬆的表情，彷彿心都打開了。豐川悅司近幾年演了很多有點搞笑的作品，例如《陪睡大人》或者《龐克武士》，他私下講話的語氣很溫柔，和想像中不太一樣。妻夫木聰的銀幕形象跟私底下差不多，陽光也很愛笑。

GQ：《亡命之途》的視覺風格強烈，也找到許多奇特且充滿台灣風味的場景，包括搬運豬肉，開著運豬車逃亡、卡拉OK Bar，以及花蓮的老豪宅等，印象最深刻的一個時刻或畫面是？

謝：我是在菜市場長大的，晚上媽媽收攤之後，常常會看到豬肉車。我會追著它跑，但多半只是拍照，沒有真的上過車。為了劇情需要，他們兩人和運豬車相處了很多天，大中午的拍攝行程很熱，蒼蠅真的很多，他們連一句怨言也沒有，真的很敬業。

妻夫木：這麼說或許是爆雷，但以我的角色牧野的視角來看，印象最深刻的是島的笑容，那或許是他最初，也是最後的笑容。

豐川：這部片的視覺相當特別，我喜歡攝影師池田直矢的取景技巧，很多畫面都跟眼睛看到的完全不同，這也可以稱為電影的魔力吧。

GQ：片中各自最喜歡的一場戲或難度最高的一場戲？

妻夫木：印象最深的場景是電影最後，和豐川悅司在車內的一場戲。這同時也是整部電影中最重要的場景，那場戲完全是我們兩個的情感碰撞出來的，很多台詞也都是即興發揮。拍攝時剛好遇到颱風，當時還記得自己想著，明明台灣也滿大的，怎麼會在這種天氣，挑中這種地點來拍攝呢？

豐川：那場戲是在颱風的前一天或當天拍的，浪非常大，剛好真實地呈現出緊張絕望的氛圍。

謝：和他們兩人相同，豐川悅司和妻夫木聰在車上爭吵之後，把我放在小船上漂到外海去的那場戲讓我印象最深，遇上颱風來襲，中間風雨過大甚至一度停拍，我跟妻夫木聰都全身濕透，船還真的被浪帶走，花了一番功夫才找回來。最喜歡的則是三個人在天光亮起之前的清晨馬路上那場戲，妻夫木騎著腳踏車，我跟豐川悅司共乘一台機車，有種這三個人總算能放輕鬆的感覺。

GQ：如果有一天不當演員了，想要做什麼？

妻夫木：可能會是個「做什麼」的職人，爬山或做陶藝也不錯。我有一些碗盤從獨身時代使用至今，現在有了家庭，比起直接去買，不如直接親手去做更有意義。最近我與太太的興趣，就是夫婦一起親手製作能使用在生活中的陶器。

豐川：我或許會當個園丁，弄弄花花草草，工作對象是大自然。

謝：開間小小的店，媽媽想賣什麼我就跟著做，大概就是媽媽的手路菜吧。演員是一種無法掌握自己時間的工作，自由度也沒有那麼高，但我的倦怠期早在幾年前就過了，我不喜歡一直演重複的角色，現在盡量只接有興趣和想挑戰的戲，因為是自己的選擇，都會很願意去做。

豐川悅司著3.1 Phillip Lim單排釦西上裝。 Hvrminn白色襯衫。Versace黑色西褲。 黑色Eugene樂福鞋；黑色長襪， 都是Septième Largeur。 妻夫木聰著Gucci馬術扣鏈印花保齡球衫。 Raf Simons棕色西褲（Trends） Christian Louboutin黑色刺繡麂皮樂福鞋。 骷髏頭裝飾純銀項鍊；星星裝飾純銀手鍊， 都是Cody Sanderson。 分享 facebook 豐川悅司著Louis Vuitton黑色皮夾克。 Hvrminn白色襯衫。Versace黑色西褲。 黑色Eugene樂福鞋；黑色長襪， 都是Septième Largeur。 TVR 524棕色太陽眼鏡（Hot Ice Optical） 謝欣穎著Maje橘色絲質洋裝。 Roger Vivier紅色高跟鞋。Swarovski項鍊。 分享 facebook