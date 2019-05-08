用愛為Hip Hop發電 潘瑋柏將嘻哈音樂帶進主流市場

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【文─Leo Chen】

偶像從來不是歷久彌新的職業，市面上總有推陳出新，更符合時代審美的臉孔，潘瑋柏之所以無可取代在於「他將嘻哈音樂帶進主流市場。」無論你如何定義嘻哈，或認為誰有功勞，它的確是主流了。也不管你認不認、服不服，總之潘瑋柏沒被時代刷下來，還穩坐嘻哈節目的導師位子。任台下選手尬得昏天暗地，他像隨時等待教化頑劣學生的老師，甚至像個牧師般，告誡似地說：「嘻哈是愛。」

潘瑋柏出道以來，輿論的子彈沒少挨過，但他仍堅持當個和平主義者，即使嘻哈文化在本質上充滿槍林彈雨，他就是有辦法從中闢出一塊綠洲，告訴你嘻哈不止如此。

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演藝生涯就是無止境的戰鬥

可能他和你手上的字典不是同一本，況且許多事物本就難以一套標準論定，比如金鐘獎。本來是唱跳偶像勇奪影帝的一樁美事，卻被輿論群起攻之到懷疑人生。當然他現在不懷疑了，一檔嘻哈節目正將潘瑋柏推上新一波浪頭，此外還有一些副業做得風生水起。羨慕嗎？人家可是一路跟人生Battle過來的。

第一場Battle在2002年，潘瑋柏第一張專輯的第一場活動，現場只來了一個人。幸運的是他撐下來了，那個殘酷場景並未摧毀一個21歲男孩想當歌手的熱烈憧憬。「你會覺得OK，告訴自己說It’s OK，就應該是這樣子。沒道理我一出來大家一定認識我？好險有這個過程。如果開始就來個一千人，你反而會覺得一切理所當然。」

凡事都有過程，連他戴的錶都有，但新聞頭條往往省略過程，只保留張力十足的結論，例如5,800萬的價格，一支Richard Mille的手錶。「人家常跟我說你買手錶花多少錢，我說不是錢的問題，因為你們只記得我的錶很貴，不知道我也有平價的東西，花很多時間找的，比如一個G-Shock特別版，透過關係才找到，那是最開心的，真正的價值就在那些回憶與故事。」

如今潘瑋柏的微博粉絲有2,600萬人，過程卻花了他18年的時間。他仍會想起一開始在離台北小巨蛋不遠的光啟社裡當VJ時，任務是每天介紹最新的音樂，沒想過有天讓別人介紹自己，遑論站上小巨蛋開唱，甚至巡迴世界。「我的出道不是特別精采，就是個小VJ，然後我說我想做歌手，沒人理你。後來有機會了，開始也沒特別好，是慢慢累積才變成這樣。我想讓大家知道的是，你不用是一個多有天分的人，才能做到想要的東西，紮紮實實地幹，有時候比天分更有力量。」

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放慢腳步不意味不樂在工作

明星當了18年也不是不累，但沒累到要退休。之前傳聞他辦完今年演唱會將退居幕後，他只笑了一下，然後回復一貫的表情。「這就是媒體好玩的地方，你也不得不佩服。我說我會開始放慢工作上的腳步，不會一年得推一張專輯或辦一場演唱會，還有很多事可以做。對方問：『會去幕後嗎？』我說如果該去，那就去啦。我的意思是幕後我也不介意。但媒體就下標：潘瑋柏要退休。」所以仍然享受目前的演藝工作？「享受工作是絕對的，但環境會有一點不習慣，不太習慣網路社會，它改變了人性。」

世上有善惡，但網路卻讓負面聲量被放大，相對排擠了正面的聲音。「人的思維因此變得膚淺與簡單化，好像事情的好或不好取決於一批人說什麼，但這批人不代表所有人，這是很危險的，這些愛隨便發言的人其實是很恐怖的力量。」他就被恐怖攻擊過，只是沒有頹倒。那是第二場Battle，在2011年他得金鐘獎那刻。當時憑藉偶像劇《愛無限》拿下男主角獎，擊敗包括金士傑、龍劭華等入圍者。喜悅沒維持多久，他就成為公眾圍剿的對象，不只網友狠批，落敗者也開嗆，一度讓潘瑋柏沮喪到自認「不過是個廢物」。當然他現在回想，覺得那是件好事，即使當下曾自問：「活著是為了什麼？」

現在的他看起來挺好，但他說：「不得不承認，有時候是得逼自己這樣子。」如此說的時候，仍宿命式地笑著。「那陣子當然也不開心，覺得人生信仰沒了，你努力做一件事，也做到了，卻不像別人受到肯定，反而被貶低，那的確需要時間調整。走得出來的人就走得出來，走不出來的人可能永遠會對自己沒信心。」他承認當時是沒信心的，但幸好走出來了。「我至少要想辦法做到，讓你們看了之後覺得其實我沒那麼糟。不用覺得我多了不起，因為每個人喜好不同，但至少同意，我沒那麼糟。」

音樂是唯他領航的獨資事業

對音樂如此堅持，對其他事卻很放鬆，包括那些相當成功的副業，像與大陸藝人李晨合開的潮流店，獲米其林指南推薦的麵店，還有髮廊、鐵板燒、手機遊戲等，有媒體替他算過，這些副業的年產值至少5億以上，彷彿這個樂壇金童，同時具有獨到的商業眼光與手腕。他說那些副業其實談不上經營二字，既不看財務報表，也不插手專業事務，正確一點說，他只是投資，而投資的前提是友情可貴，第二才是生意興隆。

他喜歡和朋友一起做點兒事的感覺，就這樣，樂趣而已。說得雲淡風輕，聽起來像哥兒們彼此相約下午打場籃球之類的事，只是更奢侈一點。「比如後來在上海開了家麵館，得到米其林推薦，其實是我朋友經營的，只是我有投資。所以如果問我這家店到底怎麼樣，我是一問三不知的。」他有個比喻，如果與人合作事業像開一架飛機的話，他與對方是正副駕駛，啟動時同時需要兩把鑰匙。上飛機後他會跟對方說：「喏，這是我的鑰匙。好了，我要睡了。」但不是每架飛機都安全把他載到目的地。他也失手過，歸咎於太信任人。「這也是我的弱點吧，就是有時候太信任人，也可能就是懶，覺得多一事不如少一事，就放手讓別人去做。等發現不對，後悔也來不及，覺得早知道我應該多管一點事。但當時就覺得對方去做就好了。Whatever，有時候會這樣。」

Whatever，他常使用這個單字，顯示兩手一攤，人生不就這麼過來了。在音樂這條航線上他全神貫注，這是獨資事業，意義自然不同。「音樂上我不會鑰匙插著說，我要睡了。反而是這架飛機由我來開。」他飛得夠高了，從駕駛艙望出去的風景正好，也許隨時還能來上一段機長廣播，而且用他擅長的饒舌方式。

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