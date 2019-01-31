常以「對吧」做結 林俊傑是無可救藥浪漫主義者

GQ雜誌提供 分享 facebook 【文─Leo Chen】

林俊傑說自己是個「極度浪漫主義者」。做為一個唱了15年情歌的歌手，這個宣稱聽起來合情合理。有些事物看上去就是浪漫，例如巴黎這座城市，例如林俊傑每一首百轉千迴的歌。但美好之外，總有些意想不到的部分，例如殘酷的天氣，又例如擅唱情歌的浪漫主義者，同時是個無庸置疑的工作狂。當然，這也是林俊傑自己說的。

林俊傑換好一件紅色絲質襯衫，衣服寬鬆罩在身上，身形纖瘦，還像個少年，雖然今年將滿38歲，但他並不迴避這件事，笑說：「總是要面對的。」也許是天生娃娃臉不易顯老，也可能身處的娛樂業環境延遲了他的青春期，總之照他的說法，目前人生處在一個興奮的狀態。不知道是不是身上那件大紅襯衫的顏色激發了他，突如其來就跳起Michael Jackson的招牌舞姿，這讓現場所有人，包括他自己都被逗樂了。看來38歲並不難面對，還好玩得很。

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整合興趣不斷玩跨界

跨領域整合其實是林俊傑一直想做的事。他經營潮服品牌、電競團隊，去年更賣起咖啡，這次KAWS的展覽也是由他旗下公司JFJ Productions主辦。「其實我做每件事情都是從個人的熱忱與喜好出發，希望工作能與自己緊緊相扣，當我把這些看似獨立的興趣轉變成工作時，是可以整合在一起。這些不同項目都是小時候的夢想，但希望夢想不單只是興趣，可以被拉高到更有意義的層面去努力。」

做為一個炙手可熱的樂壇天王，高頻率的曝光與演出，已經分身乏術，再加上這些副業，何苦讓自己這麼忙？「這些事情如果拆開來思考與運作，時間肯定不夠，而且很累。但如果把它們當成彼此環環相扣的事去思考，比如潮流服飾講述在槍林彈雨的逆境中，永不言敗，這個理念拉到電競領域也能成立，即使談音樂也是如此。以同一個信念與態度面對，就是以不同載體講一樣的故事，相對變得簡單許多。」

這是林俊傑的另一面。有時候他在節目上會出現一些逗趣反應，歌迷因此暱稱他「林三歲」，林俊傑更喜歡這個稱呼，這比「行走的CD」更有溫度。但他的員工也這麼想嗎？「我覺得應該要問他們啦。」他轉頭看看，發現沒什麼人可以用來平衡報導，接著說：「我自己的認知是我的要求滿高的，但我也是很隨和的人。做一件事必須要讓他們知道為什麼，我的標準在哪裡，以及為什麼有這樣的標準。而不是任性地要這樣就這樣。」當你與林俊傑聊到事業時，他會收斂表情，像寫考卷一樣，專注而嚴謹。那時他離三歲很遠，或者，只是回到他原本的年紀。「經營每個事業我都會給自己一份期許，不管哪個環節或區塊，我都必須隨時隨地能自己做，得都懂，才知道這東西能做得如何。我一定要能夠自己做，不一定做得最好，否則就不需要團隊了，對吧？交給專業去做，但必要時我會以身作則，親力親為，團隊成員也知道這個老闆有參與，讓大家感受我們是一起的。」

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目前的人生選項是追逐夢想

當林俊傑那些40歲左右的朋友，如周杰倫、林志穎等頻頻向世人示範起什麼叫婚姻與家庭時，林俊傑並不急著加入他們行列，他還想玩。當然，嚴肅一點說，他有很多音樂以外的事業同時進行著。「每個人的人生都是大大小小的決定促成的，我目前其實相當處在一個興奮的狀態。選擇做這麼多工作，其實沒人逼我，對吧？」不知道他自己是否察覺，他說話常常以「對吧」做結。與其說是等對方給予回應，其實更像在跟自己確認，因為那些句子通常是關於林俊傑何以至此的描述。

「像林志穎，既然你提到他。我們同樣有很多愛好，並把那些轉換成事業，但我們還是很不一樣的人。他也常問我為什麼讓自己那麼忙？你懂嗎，類似這樣的話題。覺得我已經唱得很好，為什麼還要花錢做公司、搞錄音室？但畢竟每個人重視的不一樣。」可以選擇更輕鬆一點過，對嗎？「絕對可以。對吧？」但為什麼不呢？「因為個性吧，你說停不下來也好，或是因為有更大的夢想。這還是自己的選擇。」讓人生按照自己的期望前進，如果沒有付出相當的努力與代價，恐怕無法達到。對林俊傑來說，代價似乎顯而易見。「我今年就要38歲，再兩年我就40了。身邊的朋友覺得你該多關注其他的事情，不只是工作，對吧？家人會催婚，媒體也會追問。」然後話題回到林志穎身上，那個擁有幸福家庭的幸運男子。「我現在好像也沒辦法選擇別的事，沒辦法想說跟林志穎一樣成家、有小孩。不是說不行，而是我的選擇還沒到這個階段，對吧？當然你說想不想，內心還是會有一種渴望，這是跑不掉的，因為我本來就是一個浪漫的人，也希望人生某個階段能更幸福。」唱盡天下情歌的歌手，內心渴望如此，但也因為他不僅是個歌手，所以只能先繼續唱著情歌。

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浪漫天性中的理性因子

那麼現階段對林俊傑來說，最享受與最討厭的事情是什麼？「最享受與討厭的事情是同一樣，就是自己對於工作的心態。不知道怎麼形容，是工作狂嗎？或是強迫症，工作領域的強迫症。」意思是永不滿足，想做的太多？他點頭，並不怎麼苦惱，求仁得仁的表情。「我其實最享受現在這個過程，對吧？真的從中找到快樂，這是真的，不是客套話。如此才會去花這麼多心思與時間去投入。討厭是因為選擇這樣，勢必會犧牲很多其他東西。」我們告訴他，捨棄很多東西去做想做的事，聽起來很浪漫。他卻笑起來，「我覺得我的強迫症在於，知道有應該要這樣做的事情與可以去這樣做的時候，就不會放過它。其他我無法掌握的就隨緣。但我能掌握、能改變的，就會努力去執行。」

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無法掌握的事往往由不得人，尤其是與浪漫有關的那些事。如果在林俊傑的人生行程表裡，有突如其來卻撲天蓋地的愛情，可能改變他既定的前進路線嗎？「做為極度浪漫主義者，我不敢說我確定可能或不可能。我相信浪漫的人都容易有很大的改變，感覺來了，我也會很投入，但我又容易自我衝突，既浪漫又充滿理想，而理想需要很實質的安排與經營才能實現。所以，不能完全的浪漫主義，要理性去分配我的時間去執行，所以你說的狀況可能性不大，我不會完全拋開工作與理想，去追求所謂的浪漫，這不太可能。」答案揭曉，在浪漫主義者與理想主義者之間，或白話一點，在男朋友與工作狂兩種身分間，林俊傑顯然偏愛後者多一些。