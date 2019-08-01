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每個人擦了都變美！RMK新唇膏被日本封為「美人唇膏」 還有「這色」也必買

2019-08-01 08:58Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

如果你是唇膏控，那像是最近很流行的「中藥色唇膏」、「花嫁唇膏」等熱門唇彩你一定不陌生，但現在日本正在流行一支「美人唇膏」你跟上了嗎？這支「美人唇膏」據說每個人都適合，不管誰擦上都會變美！到底什麼唇膏這麼厲害？快一起來了解一下！

這支「美人唇膏」一定要搶起來！

圖/Bella儂儂提供
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女孩們～就是它！在日本被稱為「美人唇膏」的就是這支，RMK新推出的經典輕潤口紅(霧采) #05號色（Antique Wine）！只看唇膏顏色，可能你會嚇到「怎麼這麼深!?」但其實，實際上擦起來卻是帶點酒紅色的櫻桃紅，加上其霧中帶點微光的特殊質地，還讓色調顯得更輕透、更明亮一點。

圖/Bella儂儂提供
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這樣的透嫩櫻桃紅不僅顯白顯氣色，更是每個人、每種膚色都適合，也因此被大推為每個人擦了都會變美的「美人唇膏」！

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而這支「美人唇膏」就來自RMK新推出的唇膏系列－經典輕潤口紅，這款全新唇膏除了延續RMK改版後的銀色簡約包裝，唇膏體上更多了LOGO「R」的刻印，看起來更精緻有質感，而且一次推出偏霧光感的「霧采」和透潤光感的「亮采」2種質地，還有從經典紅色、今年Pantone珊瑚橘、紅棕色系到奶茶色多達17種色選，不管你喜歡光感、霧感，嫩粉、橘紅或裸色，通通都可以挑到你喜歡的一支啦～～～

圖/Bella儂儂提供
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霧采 VS. 亮采的妝感比較，左邊為霧采#05號色（也就是「美人唇膏」本人～），右邊為亮采的#10號色。

   

輕盈霧光又不卡紋的霧采系列

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總共7色的「霧采系列」，跟一般霧面唇彩不太一樣，不是粉粉乾乾的全霧面質地，而是更輕盈輕透的微霧光質地。其中添加了具有彈力性的凝膠，讓膏體色彩能輕盈柔潤的服貼雙唇，比起粉霧質地，觸感更絲柔、好塗勻且不容易呈現乾粉狀。

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↑霧采系列全7色手上實擦，從左到右為#01～#07色號

霧中帶光的發色可讓霧面唇妝看起來更輕盈，妝感更輕透，低調亮澤度的霧光質地比起粉霧妝感也更百搭，就算搭配休閒風穿搭也不突兀。

RMK 經典輕潤口紅(霧采)，4.2g，全7色。    

透潤光澤又顯色的亮采系列

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共有10色的「亮采系列」就是日系彩妝一向偏好的潤澤光感，擁有透亮潤感的完美光澤，同時兼具飽和發色，輕輕一抹就能在唇上形成彩色薄膜，展現鮮明亮澤的唇色，並潤澤雙唇，不怕陽婆婆的乾燥唇紋來作亂！

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↑亮采系列全10色手上實擦，從右到左為#01～#10色號

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能襯托出肌膚透明感的繽紛10色，包含了鮮明亮色、自然裸色到沉穩濃郁色，其中帶點橘色調的嫩紅#06和深淺剛好、又不會顯得氣色差的溫柔土色#10，更是被日本女生視為首要搶購的目標！

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RMK 經典輕潤口紅(亮采)，2.7g，全10色。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 7月號/2019 第422期】

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Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。
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