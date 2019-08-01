韓人氣美妝部落客「剃頭抗癌實錄」！用最美的自己感動數百萬人

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

當面對困難時，每一個人都有不同的應對方法，有人會努力解決、有人會逃避，而當你被告知身患絕症的時候，你又會怎樣面對？ 美妝部落客更是常常帶給大眾「美的事物」，漂亮的妝容技巧、時髦的髮型穿搭等。而這位韓國人氣美妝部落客「凌晨（새벽）」得知自己罹癌之後，決定將自己最脆弱、最真實的抗癌經歷無修飾公開，讓無數網友都為之動容。

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「美」的化身

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source:youtube@새벽

如果你也常看保養品、或是美妝愛好者，那你一定被韓國部落客「凌晨」的美圖洗版過，凌晨長期經營美妝頻道，因此在韓國業界頗有名氣，但在今年2月時突然公開正在接受淋巴癌診斷的消息，讓粉絲們都大為震驚。但她卻反過來安慰粉絲說：「好好治療的話，就可以很快康復的！」展現充滿活力的模樣，也希望粉絲們不要為她擔心。

把勇氣分給大家

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在進行第一次化療後的凌晨開始急速掉髮，一覺醒來床單上都是頭髮，甚至已經掉到頭皮明顯的程度了！ 她苦思掙扎許久，最終決定直接剃光，並把這段過程拍成影片上傳到頻道上。黎明坦承：「其實要公開這些掉髮狀況跟剃髮實錄讓我苦惱了非常久，因為以YouTuber身份活動了很久，一直想給大眾看到我最美麗的模樣，但是如果跟我一樣罹患這種疾病、類似的疾病或是家中有這樣的親友看到這支影片的話，就算只有一點，我也希望帶給大家安慰與共鳴，所以決定拍攝了！」她這樣做的最大目的，是希望以自己的抗病過程，帶給其他人撐下去的動力。

最美的自己

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凌晨說已經哭太多了！所以之後也要笑著度過，剛進美容院時，還開心的吐舌、俏皮的開著玩笑，但在剃頭過程中還是不時忍不住落下眼淚，最後平靜下來成功剃髮後，還能開玩笑說：「（這顆頭）好像奇異果」，試著趕走難過、接受自己的面貌，以真正的自己戰勝病魔，這支影片上傳後立刻引發強烈迴響，現在已經破330萬瀏覽人次。相信得到男友和眾多網友的支持，凌晨肯定很快痊癒，以更美的姿態再次跟大家見面。

考驗，使人堅強

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凌晨剪髮後與男友親吻

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從凌晨的事可以看出，其實一個人的外表即使發生了變化，只要堅持自我，他還是原來的他。當你要在生命攸關的決擇上，你能像黎明一樣願意放棄「外在的美」嗎？遇到困難時不要抱怨，既然改變不了過去，那麼就努力改變未來。渡過難關的凌晨就如鳳凰浴火而重生，必定會在未來綻放更耀眼的光芒。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 7月號/2019 第422期】