王品新品牌登場「丰禾日麗」！每道都是「媽媽味」 8大重點整理

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

母親節還不知道要帶媽媽去哪吃飯嗎？那儂編來介紹一間媽媽吃過都說有「媽媽味」的餐廳好了！王品集團旗下全新品牌「丰禾日麗」主打經典台菜，在月初於台北開幕，裝潢別具巧思以洗石子、復古窗框點綴往日風情，端上膾炙人口的古早味臺菜如白菜滷、茶油燒蛋等都讓人走進舌尖時光的舊日午後。究竟連媽媽都點頭稱是的「媽媽的好味道」是什麼，儂編就來大解密囉！

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1.菜系很道地！難怪各個地方媽媽都愛

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《丰禾日麗》寬敞而明亮的餐廳空間占地近百坪，細數店內座位大概有108個客席座位。儂編仔細看一下《丰禾日麗》的菜單！菜單上的菜色橫跨台南、宜蘭、客家等地方的特色小菜，當然中菜小館多少都會有一點江浙、川菜的影子，在這裡同樣的能吃到！不論是情人還是同事好友來吃都有合菜套餐可供選擇。當然附近松江南京的辦公商圈，對於上班族多人共享的用餐需求將是一大最佳選擇。

2.「下飯」本身就是一門風格！

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一開始聽說是台式小館，儂編直覺想起的是小時候的「辦桌」，大圓桌上擺滿各種的大菜，但其實《丰禾日麗》沒有那種「宴客菜」高大上的誇張，反而在口味上力求「下飯」更貼近都市裡的人們。

3.跌破眼鏡的開胃小菜花生豆腐

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經典重現90年歷史老菜，這道菜雖然說看起來很簡單，切塊的豆腐，淋上甘醇醬油膏與一點山葵醬點綴，但實際吃下口，就能感受到當中口感層次的不同，尤其是咀嚼後，花生的淡香氣，會在嘴裡漫開，沙沙的口感與其說是開胃菜，倒不如說甜得很淡雅，很像甜點，這豆腐的軟嫩讓人著迷！

4.當舌尖在台南旅行「府城肉燥芋糕」

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完全是阿嬤級的古早味內！庶民小點的「府城肉燥芋糕」雖然賣相比起其他菜來說，沒那麼吸引，但油蔥的香氣就是讓人忍不住筷箸大動！主廚說，那特製油蔥除了極耗時間之外，連肉燥芋糕都是將完整的芋頭，一刀一刀切成細絲，在做成芋糕，再淋上一點主廚特製的醬汁！啊～有種回到阿嬤老家的感覺（想家的北漂儂編怒哭）。

5.庶民煎油香氣的狂想：茶油燒蛋

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由於主廚小時候氣管不好，阿嬤會煮麻油香氣的蛋顧他的身體，對主廚來說，這是一件最溫馨也最印象深刻的一道菜。店家很霸氣，每出一道「茶油燒蛋」就會花掉5顆蛋來做煎製！「茶油燒蛋」用茶油提香燒蛋的療癒香氣，實在很適合大口配飯吃（狂扒白飯）！

6.最簡單就是美好：肉燥飯

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《丰禾日麗》的「肉燥飯」的肉燥，選用了豬腳、豬皮和豬頸這些部位，炒過再滷製上色，淋上粒粒分明的白飯後，一道最簡單就是最美好的菜色就上桌了。

7.客家菜色怎能少：梅干菜扣牛肉

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「梅干菜扣牛肉」是以油花豐富的美國帶骨牛小排取代豬五花肉，與味道鹹香並帶有甘味的梅干菜合蒸，雖然說是經典老菜，但帶骨牛小排這用料的等級簡直是太大心。

8.入口即化的軟嚼：紅燒虎掌

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超級愛吃虎掌的儂編看到這道「紅燒虎掌」就口水流不停，將紅燒滷製的豬膝韌帶，豬膝韌帶這種珍貴食材，一隻豬左不過兩顆，這道菜就有四粒，實在是感恩天地。肉色極其誘人，將虎掌一粒一粒塞入大黃瓜裡，咬下去感受大黃瓜的酥脆又能品嚐到虎掌的完美軟嫩。

【丰禾日麗台式小館資訊】

地址：台北市中山區南京東路二段146號2樓

電話：（02）2507-6808

營業時間：11：30～14：30／17：30～22：00

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 7月號/2019 第422期】