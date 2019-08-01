敷上變身黑魔女 蝙蝠俠！這些「怪美的」面膜連小丑女 超模卡拉都超愛

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

不只台灣人愛敷面膜，現在國外時髦部落客、好萊塢女星也把面膜當做保養日常，除了保濕之外，這些高效率的面膜更是「怪美的」，講求效果之外，面膜的造型也超級吸睛，像是GLAMGLOW面膜主打保濕，上面有蕾絲圖紋，而111SKIN連脖子、胸前都可以敷，讓你變成黑魔女！

維密天使、好萊塢女星愛用111SKIN

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最近111SKIN這牌子超級夯，可以在各大社群看到名人們敷著黑色的眼膜、面膜拍照上傳至自己的平台，其中包括像是超模卡拉（Cara Delevingne）、小丑女瑪格羅比（Margot Robbie）等多位名人推薦，更是Victoria's Secret維密天使走秀及多場時裝秀後台指定的保養品牌。

宇宙天然珍稀礦物

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111SKIN以源自太空的珍稀隕石礦物微粒，經精密專業處理研發，打造奈米級載體－黑鑽載導微粒，所以打開來可以看到面膜上有著像鑽石般閃耀的小小微粒，可以將高效濃縮保養配方有效傳載，幫助逆時能量直達肌膚深層，為肌膚帶來加倍長效、密集、有感的修護效果！

臉、脖子、胸前都照顧到

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一般的面膜都發在臉上，而111SKIN黑面膜系列還特別將面膜延伸至脖子、胸前，整個敷起來救像黑魔女一樣，但又散發著一種性感美，脖子的頸紋和胸前的暗沉肌膚，常常是女孩困擾的地方，也不知道該如何下手保養，現在多了一個選擇。

GLAMGLOW 蕾絲面膜

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講到「怪美的」一定要提到GLAMGLOW，進軍台灣後成功的橫掃面膜圈，敷著讓你漂亮，同時也敷著讓你可以好好炫耀一番，有各種功效的泥質面膜和卡通動畫聯名的緊緻面膜，都成功的在各大社群刷屏，在前陣子推出的片狀清潔面膜後，現在也推出了片狀的保濕面膜。

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但如果只是一般斑的片狀面膜，那就一點也不GLAMGLOW了，這次他們在面膜上，畫出銀色蕾絲圖紋，敷上去有一種傲嬌的美，真的太值得炫耀，有夠吸睛！

高效保濕潤澤成份

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這款具有高效保濕力能快速拯救疲憊暗沉乾肌的高效保濕蕾絲面膜，添加了含有高效玻尿酸的保濕精華、咖啡因與綠茶成份，能瞬間保濕和膨潤肌膚、改善乾燥細紋，平滑肌膚，且富含對肌膚有益的維生素B5、甘草和精氨酸等營養素，能迅速讓肌膚煥發如同剛作完Spa一般的水潤光澤。

最新眼膜登場

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另外，在GLAMGLOW的社群上也看到一款新的眼膜，敷起來很像蝙蝠俠一樣的眼罩，眼膜上更是有許多網格，看起來是為了牢牢的抓緊精華液，讓眼周肌膚可以好好的吸收，避免產生細紋老化問題。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 7月號/2019 第422期】