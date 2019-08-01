金秘書朴敏英化身最強追星族！《她的私生活》雙重身份劇情迷妹們超有共鳴

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

今年春天最讓人期待的韓劇，當然就是由朴敏英、金材昱主演的《她的私生活》啦！這部迷妹與宅男的浪漫愛情故事，改編自超人氣網路小說《姐姐粉絲.com》，粉絲們看完首波人物劇照以及首支正式預告之後，對這對宅男迷妹CP的甜蜜互動直呼百看不膩，而且爆笑情節引起眾追星迷的強烈共鳴，並表示此劇必追！

反差性格笑料不斷

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劇情講述外表幹練、精明的美術館首席策展人「成德美」（朴敏英飾）其實私生活是偶像男團 《White Ocean》中車時安（鄭帝元）的瘋狂小迷妹，和表面是身為美術館館長的「Ryan」（金材昱飾），私下則是溫柔的假宅男的故事，讓粉絲超期待感覺生活在異次元的兩人的甜蜜互動。

高顏值陣容淨化眼球

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金材昱飾演的新任美術館館長Ryan，擁有俊秀、帥氣、王子般的偶像氣場，獨特的藝術審美眼光使他成人眾人拜服的對象，自身彷彿是藝術品般的存在，是一位從出道到封筆都引起轟動性報導的畫家，封筆後順利當上了美術館館長。在發現了成德美過著雙重的迷妹生活後，對她開始感到興趣，為了了解更多關於成德美的事，更不惜拋下身段，化身宅男。

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朴敏英飾演發掘新人畫家的美術館策展人，同時也是偶像男團White Ocean的瘋狂粉絲及站姐，過著雙重身份的生活，也因為太熱衷於追星導致多次與交往對象分手。一直沉迷於愛豆的宅女成德美，直至遇上新任館長「Ryan」，她的身份也被發現，這對本來互看不順眼的鬥氣冤家又如何愈走愈親密呢？

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安普賢飾演的則是柔道館館長南恩奇，他與成德美是青梅竹馬的關係，不小心把德美的人形立牌弄破，還要被她追著打，搞笑場面引起韓網熱議。劇照中，朴敏英和安普賢變身高中生，合影高中畢業記念照。一直暗戀德美的恩奇將與金材昱將形成三角關係。

追星金句引起絲粉共鳴

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播出數集已吸引極大關注，能吸引如此多的追星族，劇中的追星金句必是功臣之一。

追星金句一︰我有個定期資助的孩子（飯的偶像），我昨天去看了他的才藝表演（偶像打歌舞台），他生日時送他生日禮物（為偶像生日應援），考試時還會幫他加油打氣（發訊息幫偶像投票）。

追星金句二︰生命中一定要遇到的人，不是靈魂伴侶，而是追星伴侶。

還有很多飯圈用詞，如︰站姐、麻瓜、聖地朝聖等專業用字，引起許多迷妹迷弟心中共嗚，紛紛表示︰「這個不就是我嗎？」。

甜蜜情節擄獲大票女生

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《她的私生活》劇情搞笑，輕鬆又寫實，描述著追星過程中會遇到的不容易，還有需要靠追星才能釋放巨大的生活壓力。朴敏英是迷妹的秘密身份被揭露後，金材昱對她會產生了極大好奇心。看到認識的人對某人如此瘋狂入迷，真的會被嚇到啊，尤其是自己感興趣的女生，相信金材昱的醋罈子都要被打翻了吧。《她的私生活》正在熱播，快跟儂編一起準備開啟追劇模式。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 7月號/2019 第422期】