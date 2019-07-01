想要水潤光滑的肌膚？快跟上日本女孩超夯的「透明系」保養

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

真的不得不說，日系保養真的就是這麼的仔細，光是一罐化妝水就可以推出各種劑型，滿足所有人的需求，RMK這次一口氣推出3款化妝水，不同肌膚的膚況，可以挑選自己最適合的，就連外包裝也是走透明系路線，透明、白色霧面的瓶身，光看就非常療癒！

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

化妝水應該大家都非常熟悉吧，在保養順序裡的角色屬於基礎保養，在你洗完臉之後，第一時間讓肌膚保濕，肌膚的水分不會被外面空氣吸走，這樣也可以讓肌膚比較穩定。因為是基礎保養的第一步驟，所以千萬不可以隨便，RMK的貼心讓你從第一步驟就不出錯，而且對症下藥！

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

特別的是RMK保養品除了注重肌膚觸感之外，香氛的要求也是非常嚴格，因此在保養品裡都會根據保養效果搭配香氛，用氣味讓你使用起來更放鬆舒壓。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

RMK 煥膚美肌露系列，推出3款分別是柔膚型、舒壓型、白C型，將每天的保養作為妝容打底的最初步驟，打開肌膚通道，讓水分可以順利的被送到肌膚底層，3款不同的化妝水大致上來說，有給一般使用者（柔膚型），如果肌膚比較不穩定，容易敏感泛紅，就選擇舒壓型，若希望自己的肌膚更白皙透亮，則有白C型可以選擇。

柔膚型煥膚美肌露

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

以香橙香氛為基調，融合生薑和肉豆蔻帶有刺激的香辛調芳香，散發振奮精神的獨特香氛。

RMK煥膚美肌露(柔膚型)，150ml。

一瓶即能調理肌膚水油平衡的保濕液，一款屬於RMK簡單護膚的必備保養品。含有保水凝露能賦予肌膚飽滿的潤澤，濃郁凝露質地於塗抹肌膚的瞬間，立即轉化水感的獨特質地。迅速滲透肌膚，於表面形成乾爽薄膜，能防禦乾燥保護肌膚，實現潤澤保濕的同時肌膚清爽不黏膩！

舒壓型煥膚美肌露

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

以讓人放鬆的綠茶香氛為基調，融合清爽的柑橘芳香與帶有溫感感受的生薑香氛。

RMK煥膚美肌露(舒壓型)，150ml 。

現在人的肌膚大多屬於敏弱型，原因可能是天生，也可能是後天環境外在因素影響，肌膚容易不穩定，有時候泛紅，有時候爆油，舒壓型美肌露蘊含柔軟保濕膜能守護肌膚，更能提升肌膚的防禦機能。添加玻尿酸成分讓肌膚持續水潤，具有無添加酒精的溫和質地，讓飽滿的潤澤均勻滲透至深層的角質層。

白C型煥膚美肌露

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

調和香茅與檸檬香調，散發清新的青草柑橘香氛。

RMK煥膚美肌露(白C型)，160ml。

如果你希望你的肌膚更明亮、更透，就可以選擇這瓶，可以調理肌膚，讓肌膚清透光滑的亮白保濕液。添加有效成分維他命C誘導體和維他命E、甘草酸。能抑制因日曬導致黑色素的產生，預防斑點等等的困擾膚況。充分添加橙皮菁華、藍莓菁華、牛奶萃取成分、柑橘菁華、柚子菁華等等的保濕成分。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 6月號/2019 第421期】