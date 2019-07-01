親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

梅根馬克爾同款！9款「蜜桃香檳金」腮紅推薦 顯白絕對不挑膚色

2019-07-01 08:33Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

全世界最有力的帶貨女王應該就是梅根馬克爾（Meghan Markle）了，從原本的演員身分，到成為皇室一員，用過的東西馬上被媒體搜出來，甚至會造成缺貨。不過從梅根愛用的美妝好物中可以發現，她真的是很實際的人，喜歡簡單、高效的產品，今天特別介紹她愛用的百搭腮紅色，蜜桃香檳色！

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

根據國外媒體報導，梅根馬克爾最愛的腮紅之一，就是大名鼎鼎的NARS高潮腮紅，最受大家喜愛的就是橘中帶粉，粉中帶橘，而在顏色之間還有細緻的香檳金粉，為你的雙頰帶來提亮效果。

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

最近NARS在官方IG上發佈了一系列高潮色 #Orgasm 新品，讓NARS的鐵粉超級期待，因為顏色超級百搭，用在眼影、唇油，甚至是可以搭配底妝產品一起使用的打亮露，都將蜜桃香檳金的色號。

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

當然啦，除了NARS以外，其他品牌也同樣有推出超厲害的蜜桃香檳金色頰彩，可見這顏色是多麼的零失誤！是不是一定要擁有一盤呢？不管你是白皙膚色，還是健康小麥色，都可以讓你的膚色呈現的更自然，提升膚質，就連氣色也變好了！

Dior 輕透光礦物蜜粉餅 狂野盛夏限量版

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

迪奧輕透光礦物蜜粉餅，狂野盛夏限量版，#002 Dune Heart，10g。

搶先預告迪奧今年的夏季彩妝，以 「狂野盛夏」為主題，推出系列圍繞著沙漠、曠野、金色陽光，洗版網美IG塗鴉牆的迪奧輕透光礦物蜜粉餅，同步推出2019夏彩限量版，#002Dune Heart為肌膚刷上曠野沙漠的暖金色調，任何膚色都能綻放健康光芒。

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

迪奧輕透光燦礦物蜜粉餅，戀戀織光限量版，#009，6g。

在今年初推出的戀戀織光限量版，是閃爍耀眼的玫瑰星光。星型符碼以及明亮光采，都是這一季戀戀織光系列的主打特色！可打造自然妝感，使膚色立體明亮，宛如覆上一層柔細薄紗；也可全面提亮，完美雕塑立體五官。

香奈兒 圓形腮紅&斜紋軟呢腮紅

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

香奈兒圓形腮紅，#440淬鍊，4g。

香奈兒經典的圓形腮紅是許多彩妝師愛用款，就蜜桃色來說屬於偏粉嫩一些，腮紅質地的拿捏恰到好處，和肌膚貼合度高，刷上雙頰好氣色就像天生一般。

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

香奈兒斜紋軟呢腮紅，#140粉金，5.5g。

另外，在今年春天出的斜紋軟呢腮紅，深淺粉體折射出不同光澤，壓紋的設計讓你在沾取時，能均勻的刷色，除了當做腮紅之外，還有修容提亮的效果。

     

Sisley 花漾植物精華修容盤

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

Sisley 花漾植物精華修容盤，1.5g。

這盤精華修容盤真的美到讓人屏住呼吸，就像一朵花的精緻壓紋，藏了好多小細節在裡面，底色就是超受歡迎的蜜桃色，上面的花瓣和花蕊設計不同的顏色，帶有金粉，透過刷具不同角度的使用，讓你畫出百變的妝容。添加值物萃取精華，刷粉同時肌膚也不會感覺乾燥。

     

SUQQU晶采淨妍頰彩

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

SUQQU 晶采淨妍頰彩，#08，NT2,100。

賣到缺貨的SUQQU頰彩雖然還在追貨當中，淡網路上的討論熱度仍然高居不下，像夕陽照在雲端海面上的漸層，好美！好仙！透過沾取不同位置，表現妝容的多樣性，搭配細緻的刷具，讓粉體浮貼。

     

BY TERRY專業完美光綻塑顏棒

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

BY TERRY 專業完美光綻塑顏棒，#N°3 蜜桃花瓣，7.3g。

超多優秀彩妝師指定的愛牌BY TERRY 專業彩妝加上實用的貼心設計，讓化妝這件事變得沒有這麼複雜，人人都可以上手的塑顏棒，雙色設計可以混搭，也可以單一顏色使用。專業完美光綻塑顏棒#N°3 蜜桃花瓣一半是蜜桃色，一半是裸金色，兩個顏色都是實用而且人人可以駕馭。

     

1028腮紅控6色頰彩盤

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

1028腮紅控6色頰彩盤限量版，3.8gx6。

最後，推薦一個超高CP的開架，那就是小資女的最愛1028，整盤實用到不行的6色頰彩盤，千元有找。有Pantone指定色珊瑚橘，以及高光色香檳金、與最適合亞洲膚色的橘調修容，一盤就可以畫出高級臉！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 6月號/2019 第421期】

分享

Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。

相關新聞

KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住

2019-07-01 08:39

想要水潤光滑的肌膚？快跟上日本女孩超夯的「透明系」保養

2019-07-01 08:36

秀智證件照最美示範！學會6個「化妝技巧」立體輪廓V型小臉GE

2019-07-01 08:31

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

愛情必修課別再死當！這7對名人夫婦的感情哲學就是你的Couple goals

2019-05-13 08:50

韓妞搶翻天！6款保濕修護神器推薦 不要錯過春天養肌時刻啦

2019-05-13 08:48

日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 08:43

全球都在搶「這個」牌子！打敗Gucci、LV等精品 最有價值品牌出乎意料

2019-05-13 08:41

香奈兒水唇膏透明口紅蓋美翻！27色5秒畫出嘟唇 許瑋甯色#91要用搶的！

2019-05-13 08:36

朴信惠仙女系短髮逆襲美哭！女星示範6種短髮造型讓妳自帶女神光

2019-04-19 11:40

夏天就要陽光沙灘比基尼！動物紋、交叉設計等8種今夏泳裝趨勢趕緊筆記

2019-04-19 11:36

2019年網友力推熱門韓劇！正在鬧劇荒的你這篇請快點收到口袋

2019-04-19 11:15

BV編織包不時尚了？預測2019年IT Bag：時尚名人都背這款「棋盤格」包

2019-04-19 11:08

韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛

2019-03-15 12:09

真人真事改編！《法律女王》演出美國唯二女大法官爭取性平故事

2019-03-15 12:09

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」

2019-03-15 12:09

看起來只有實際年齡的一半！揭秘本土劇女神曾莞婷凍齡的8大招

2019-02-01 13:07

預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行

2019-02-01 13:07

莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天

2019-02-01 13:07

回不去了？從歐巴桑逆齡 10 歲的愛美「小心機」

2019-02-01 13:07

蔡依林「怪美的」再現炸裂腹肌！吃飯不再過水「飲食菜單」公開

2019-02-01 13:06

皮膚爆好 完全看不出已過40歲 女神天心的6大「保養箴言」原來是這些

2019-01-04 14:38

韓國插畫師分享甜蜜情侶日常！每張都像偶像劇情節 看得讓人超想談戀愛

2019-01-04 14:38

「這樣吃」不僅皮膚變好 狂瘦10多公斤再也沒復胖！

2019-01-04 14:38

皮膚醫學博士來破解關於面膜的「這6個迷思」

2019-01-04 14:37

小資族注意！購物掌握這 5 招 2000 元內的平價包包也能買到高質感！

2019-01-04 14:34
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top