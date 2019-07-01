秀智證件照最美示範！學會6個「化妝技巧」立體輪廓V型小臉GE

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

到韓國拍證件照已經變成一個去韓國旅行時的行程，可能是拍照技術或後製的修圖，讓原本的你可以更美好。最近秀智的證件大頭照更是在網路上瘋傳，清秀的5官，看起來非常自然，原來小心機藏在化妝裡，如果你沒有高超的修圖技巧，教你6個拍證件照的化妝小心機，讓你看起來天生就是這麼美！

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

1. 底妝：霧面粉底+局部遮瑕

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

有些人想說希望證件照上的自己皮膚要很好，膚色要白，因此會把自己畫得很白，上了很多粉底遮瑕，其實可以省些力氣，因為臉上的小瑕疵基本上都可以靠後製來修掉，想要看起來自然的證件照，如果粉底很厚重，修圖後就會看起來很像戴面具，建議選擇霧面、半霧面光的底妝，拍照起來就會像自帶濾淨效果。

2. 修容：加深輪廓

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

拍證件照的時候最能看出修容的差別，因為攝影棚燈光一打下去，明暗對比會非常明顯，腮幫子、嘴邊肉就用深一些的修容刷一刷，想要看起來立體的地方，鼻樑、澎潤的額頭、眉骨、下巴位置，就上一些提亮吧。

3. 眉毛：利用眉型修飾臉型

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

這時候不適合平眉，證件照會看起來運氣不太好，最好的方式就是製造一點微微的眉峰，增加毛流感，也是目前最流行的野生眉，透過眉型的挑選，可以把臉型修飾的更好，眉毛有一點角度整個人看起來也更俐落有精神。

4. 唇色：襯膚色唇膏顯白好氣色

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

在口紅的選擇上，秀智是擦上有點飽和的西柚色，紅裡帶一點橘非常適合黃皮膚的亞洲人喔！看起來氣色會很好，如果像要溫柔一點的感覺，也可以擦上經典不敗的乾燥玫瑰色。

5. 眼妝：內眼線畫出眼神

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

證件照要看起來清秀有精神絕對不是靠大濃妝，而是要畫龍點睛一般的精準，點到為止，這時候只要畫個內眼線，用大地色系眼影加強眼尾處，就可以讓眼睛看起來有神而且深邃，

6. 髮型：綁馬尾露出額頭耳朵

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

秀智的證件照梳起了一頭馬尾，露出耳朵額頭看起來很清秀，關鍵就在這馬尾的分法，不是中分也不是側分，而是64分，分線刻意的不明顯讓整個人看起來自然不做作，下次要拍證件照的時候不妨參考一下吧！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 6月號/2019 第421期】