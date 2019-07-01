親愛的網友：
為確保您享有最佳的瀏覽體驗，建議您提升您的 IE 瀏覽器至最新版本，感謝您的配合。
BODY
Harpers BAZAAR
Bella儂儂
ELLE
La Vie
VOGUE
COOL流行酷報
OPEN Design
Living & Design 住宅美學
DECO
醫美時尚
珠寶世界
GQ
整形達人

中職／葉君璋看狀元劉基鴻 盼未來比肩張泰山

直播／香港示威民眾撬開鐵捲門！衝進立法會了

秀智證件照最美示範！學會6個「化妝技巧」立體輪廓V型小臉GE

2019-07-01 08:31Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

到韓國拍證件照已經變成一個去韓國旅行時的行程，可能是拍照技術或後製的修圖，讓原本的你可以更美好。最近秀智的證件大頭照更是在網路上瘋傳，清秀的5官，看起來非常自然，原來小心機藏在化妝裡，如果你沒有高超的修圖技巧，教你6個拍證件照的化妝小心機，讓你看起來天生就是這麼美！

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

1. 底妝：霧面粉底+局部遮瑕

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

有些人想說希望證件照上的自己皮膚要很好，膚色要白，因此會把自己畫得很白，上了很多粉底遮瑕，其實可以省些力氣，因為臉上的小瑕疵基本上都可以靠後製來修掉，想要看起來自然的證件照，如果粉底很厚重，修圖後就會看起來很像戴面具，建議選擇霧面、半霧面光的底妝，拍照起來就會像自帶濾淨效果。

2. 修容：加深輪廓

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

拍證件照的時候最能看出修容的差別，因為攝影棚燈光一打下去，明暗對比會非常明顯，腮幫子、嘴邊肉就用深一些的修容刷一刷，想要看起來立體的地方，鼻樑、澎潤的額頭、眉骨、下巴位置，就上一些提亮吧。

3. 眉毛：利用眉型修飾臉型

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

這時候不適合平眉，證件照會看起來運氣不太好，最好的方式就是製造一點微微的眉峰，增加毛流感，也是目前最流行的野生眉，透過眉型的挑選，可以把臉型修飾的更好，眉毛有一點角度整個人看起來也更俐落有精神。

4. 唇色：襯膚色唇膏顯白好氣色

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

在口紅的選擇上，秀智是擦上有點飽和的西柚色，紅裡帶一點橘非常適合黃皮膚的亞洲人喔！看起來氣色會很好，如果像要溫柔一點的感覺，也可以擦上經典不敗的乾燥玫瑰色。

5. 眼妝：內眼線畫出眼神

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

證件照要看起來清秀有精神絕對不是靠大濃妝，而是要畫龍點睛一般的精準，點到為止，這時候只要畫個內眼線，用大地色系眼影加強眼尾處，就可以讓眼睛看起來有神而且深邃，

6. 髮型：綁馬尾露出額頭耳朵

圖/Bella儂儂提供
圖/Bella儂儂提供
分享

秀智的證件照梳起了一頭馬尾，露出耳朵額頭看起來很清秀，關鍵就在這馬尾的分法，不是中分也不是側分，而是64分，分線刻意的不明顯讓整個人看起來自然不做作，下次要拍證件照的時候不妨參考一下吧！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 6月號/2019 第421期】

分享

Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。

相關新聞

KAWS、Airpods都推出女生專屬啦！粉紅色版本讓人少女心再也按耐不住

2019-07-01 08:39

想要水潤光滑的肌膚？快跟上日本女孩超夯的「透明系」保養

2019-07-01 08:36

梅根馬克爾同款！9款「蜜桃香檳金」腮紅推薦 顯白絕對不挑膚色

2019-07-01 08:33

別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

2019-06-30 16:00

愛情必修課別再死當！這7對名人夫婦的感情哲學就是你的Couple goals

2019-05-13 08:50

韓妞搶翻天！6款保濕修護神器推薦 不要錯過春天養肌時刻啦

2019-05-13 08:48

日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 08:43

全球都在搶「這個」牌子！打敗Gucci、LV等精品 最有價值品牌出乎意料

2019-05-13 08:41

香奈兒水唇膏透明口紅蓋美翻！27色5秒畫出嘟唇 許瑋甯色#91要用搶的！

2019-05-13 08:36

朴信惠仙女系短髮逆襲美哭！女星示範6種短髮造型讓妳自帶女神光

2019-04-19 11:40

夏天就要陽光沙灘比基尼！動物紋、交叉設計等8種今夏泳裝趨勢趕緊筆記

2019-04-19 11:36

2019年網友力推熱門韓劇！正在鬧劇荒的你這篇請快點收到口袋

2019-04-19 11:15

BV編織包不時尚了？預測2019年IT Bag：時尚名人都背這款「棋盤格」包

2019-04-19 11:08

韓國大創櫻花祭開跑！粉紅控用滿滿的櫻花把水杯、筆記本變可愛

2019-03-15 12:09

真人真事改編！《法律女王》演出美國唯二女大法官爭取性平故事

2019-03-15 12:09

絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09

卡爾養出全球最有錢的喵星人！老佛爺甘成貓奴寵貓無極限的10大超狂事蹟

2019-03-15 12:09

光看卡司就想追！韓劇《她的私生活》除了朴敏英、金材昱還有「他們 」

2019-03-15 12:09

看起來只有實際年齡的一半！揭秘本土劇女神曾莞婷凍齡的8大招

2019-02-01 13:07

預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行

2019-02-01 13:07

莫文蔚48歲腹肌、美腿如大學生！9個月戒「這些」身材逆天

2019-02-01 13:07

回不去了？從歐巴桑逆齡 10 歲的愛美「小心機」

2019-02-01 13:07

蔡依林「怪美的」再現炸裂腹肌！吃飯不再過水「飲食菜單」公開

2019-02-01 13:06

皮膚爆好 完全看不出已過40歲 女神天心的6大「保養箴言」原來是這些

2019-01-04 14:38

韓國插畫師分享甜蜜情侶日常！每張都像偶像劇情節 看得讓人超想談戀愛

2019-01-04 14:38

「這樣吃」不僅皮膚變好 狂瘦10多公斤再也沒復胖！

2019-01-04 14:38

皮膚醫學博士來破解關於面膜的「這6個迷思」

2019-01-04 14:37

小資族注意！購物掌握這 5 招 2000 元內的平價包包也能買到高質感！

2019-01-04 14:34
看更多

熱門文章

長榮航空會對罷工事件讓步？看這幾年營運成果就知道了

2019-06-24 10:11

打破創校紀錄的兩位男孩！他們為何能受到哈佛大學青睞？

2019-06-26 11:48

韓流為何席捲全台？重量級美國媒體：找到「中國網軍」操盤社群的證據

2019-06-28 12:10

股東會掌聲如雷 嚴陳莉蓮布下3棋局讓裕隆集團脫胎換骨

2019-06-26 13:21

川普為何急見習近平？答案在漲價的聖經

2019-06-28 09:09

MIT機車飆進歐洲！光陽二輪為何能攻佔米蘭街頭？

2019-06-26 08:42

深圳總部直擊》估值破360億 它憑什麼3年就威脅台灣手搖茶

2019-06-28 09:46

搶息特攻隊 3大撇步大撈1.6兆股息

2019-06-28 10:45

小英利多！傳美國拍板允售66架F-16V

2019-06-27 08:51

砸70億買韓廠 統一董座羅智先為何老談做自己？

2019-06-28 09:16

銀行定存領1％太吃虧了！ 4招投資術教你如何穩穩賺到錢

2019-06-21 14:17

上下班通勤遇車禍、茶水間燙傷算職災嗎？如何理賠？上班族不可不知的3問題

2019-06-25 15:10

連續20年報酬率超過44％ 軟銀孫正義正在投資哪些公司？

2019-06-26 09:17

中國想拉下蔡英文得靠柯P

2019-06-27 08:49

影響力勝貝佐斯、執行力超過郭台銘！他是下一波科技浪潮的關鍵

2019-06-26 13:18

讀原文小說培養英語力 高中生多益975分

2019-06-21 11:34

台灣珍奶進駐羅浮宮 日出茶太如何席捲6大洲41國？

2019-06-26 08:44

全球亂套混水摸魚 亂世危機財全攻略！

2019-06-21 10:24

台灣蘭花王國揭密 蘭花界台積電隱身屏東鄉下

2019-06-26 08:45

時代力量走到挺綠或親柯的十字路口

2019-06-27 08:50

大同給散戶的一堂課 謝金河：想投資先學會看懂三本帳

2019-06-19 13:05

唱卡拉OK恐挨告？擬修著作權法解套 卻點燃樂壇怒火：「要音樂人吃土嗎」

2019-06-25 11:36

養育不能外包 比爾蓋茲談家庭教育促成今日成就

2019-06-18 14:15

5G強強滾 誰是大贏家？

2019-06-27 11:18

10檔最值得參加除息的個股

2019-06-20 11:37

用英語閱讀開啟視野 培養邏輯思考與溝通能力

2019-06-21 11:34

唸唱茄子蛋、大秀布袋戲偶？韓、郭、朱恐怕都沒搞清楚年輕人要什麼

2019-07-01 12:27

電商配送時間縮短 竟與環境破壞加劇有關

2019-06-26 08:39

上司讓你害怕? ──請教瑪德蓮

2019-06-27 08:54

高中男孩結合影音練英語 學測滿級分錄取香港名校

2019-06-21 11:34

科網女股神到底有多神！ 幾何級數增長 邏輯挑明星

2019-06-21 10:24

台灣已成一犯罪就跌入黑暗底層的溜滑梯社會

2019-06-27 08:53

G20看科技戰眉角 美國打華為碰到超強反擊力

2019-06-27 11:41

數位貨幣概念股 藏著值錢彩蛋

2019-06-27 13:11

台灣窮小子 如何翻身成為中國汽車熱壓模具大王？

2019-06-27 11:06

國中沒畢業的攤販 是如何建造年收4億黑糖飲品帝國？

2019-06-20 10:50

挺韓勢力總盤點 清一色反馬大將

2019-06-13 15:29

30歲新台幹前進東南亞！大咖台商每月獵才2千人

2019-06-21 09:13

黃金驚驚漲 下一步怎麼走？

2019-06-27 14:39

小七、全家大打咖啡戰 罐裝咖啡王為何逆著幹？

2019-06-21 08:58
看更多

商品推薦

贊助廣告

商品推薦

留言

Top