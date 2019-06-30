別再整天小白鞋啦！2019夏天必備5大「奶茶色」鞋款推薦

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

小白鞋雖然很好搭，但穿久了總會膩吧！想來點不一樣的風格嗎？今年春夏天不妨考慮一下奶茶色吧！奶茶色系的鞋子不僅好看而且百搭，比起小白鞋又多了分溫柔的感覺，今天就跟儂編一起盤點一下近期超夯、被搶翻天的奶茶鞋吧！（看到就先下手為強啊～～

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1、CONVERSE

這雙「蜜糖奶茶色」的帆布鞋早在日本搶翻天！無論低筒或是高筒款，連店員都無法抗拒，因此就算你想買也不一定買得到，所以看到就先下手為強啦，你連猶豫的機會都沒有！比起經典黑白色，這雙「蜜糖奶茶色」能帶出清新女孩的氣質，也能帶出成熟女子的高雅，無論是配上隨性的牛仔褲或者是少女的短裙，都相當適合！

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不少日本女生都以寬褲做搭配，穿著的色系以大地色為主，像是杏色、米白色、綠色，打造日系文青風。

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無論是氣質風或是休閒風都很好駕馭，若覺得高筒較難做搭配的話，低筒的帆布鞋是很好入門的熱賣款，尤其搭配襪子相當可愛！

2、REEBOK ROYAL BRIDGE 3.0

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從REEBOK ROYAL BRIDGE 2.0就已經很紅的老爹鞋，最近出了3.0更是找了WANNA ONE代言，連HANI的時尚機場穿搭都有它！尤其是這雙奶茶色每看一次就被燒一次，據說在韓國已經大缺貨，想入手一雙老爹鞋的美少女們要好好把握機會啊！不然到時候買不到就只能看著別人耍美了......

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而許多人可能以為老爹鞋看起來很粗獷，很難做穿搭，其實他很好駕馭！尤其是奶茶色根本讓整雙鞋的粗獷感降到最低，散發濃濃的文青味啊！無論是最不會踩雷的運動服穿搭，或是丹寧穿搭都無違和感，但在這裡要注意的是，無論是哪一種穿搭，露出腳踝才能顯高又顯瘦，不然真的很像爸爸在穿的感覺啦.....

3、VANS OLD SKOOL

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VANS OLD SKOOL系列一直都是VANS的經典款，每次只要限量款一出就是被搶光光。而這個奶茶色的麂皮VANS OLD SKOOL一開賣到處又是搶購熱潮，據說在韓國街頭，到處都可以看到韓妞腳上穿上它！

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VANS一直都相當好搭，配上丹寧能給人淘氣的風格，而這雙鞋其實比起Converse的帆布鞋更適合打造氣質風格，日本女生大多都是配搭長裙，給別人溫柔女生的感覺。

4、NEW BALANCE 574Sv2

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以打造各式復古球鞋聞名的New Balance 在今年春夏強勢推出了一系列超美的復古新系列「574S v2」運動鞋，品牌最佳代言人IU 以全身亮眼的紅色套裝搭配New Balance 574Sv2的「焦糖拿鐵」色，優雅的側面老爹鞋身搭配及腳踝的長裙不但讓整體看起來更有女人味，整個人看起來超修長。

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除了運動裝扮外，其實一般較休閒風的穿搭也能輕鬆駕馭！

5、EXCELSIOR 餅乾鞋

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韓國超紅的餅乾鞋，厚厚的橡膠鞋底，帶點可愛又帶點傻氣的感覺，深受日韓女孩們歡迎！不只成為網紅穿搭首選，更因為穿起來比其他帆布鞋舒適有型，其中這款奶茶色的餅乾鞋更是最近在 IG 上很火的一款顏色，相當百搭，男性女性都適合。

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不少韓國歐爸歐膩拿來當情侶鞋做穿搭！是一年四季都適合的鞋款唷！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 6月號/2019 第421期】