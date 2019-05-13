愛情必修課別再死當！這7對名人夫婦的感情哲學就是你的Couple goals

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

「愛情」這門必修課，有些人年紀輕輕就修業有成，但部分人則是一輩子都在重修，又或許，是一直被死當！（哭）無論你現在有沒有穩定的伴侶，就讓儂編帶你看看這7對名人夫妻是如何維繫宛如初戀般的感情，他們的愛情哲學，就是你的 #CoupleGoals 。

貝克漢夫婦：「我們沒有什麼需要對外證明的！」

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大衛貝克漢（David Beckham）和維多利亞貝克漢（Victoria Beckham）從交往、結婚、生子至今已經20個年頭，但老是有人在詛咒他們下一秒會分手？！（酸民真的很壞）但他們倆都認為「我們沒有什麼需要對外證明的！我們很愛對方、陪伴與照顧彼此，我們是非常強而有力的夥伴。」有時候，摧毀彼此感情的並不是價值觀或壞習慣，而是旁人的煽風點火，「信任」你們是可以的，這點真的非常難做到，但也是每對長久關係最重要的一環。

萊恩雷諾斯與布蕾克萊弗莉：「他讓我的人生變得更好。」

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儂編曾聽過一句話：「如果跟一個人交往，讓你變得停止進步、過得很辛苦，那請果斷的離開他吧！」愛情不是相互拖累的還債之旅，而是找到能讓彼此越變越好，共同努力一輩子的夥伴，萊恩雷諾斯（Ryan Reynolds）與布蕾克萊弗莉（Blake Lively）的好感情人盡皆知，也常閃的大家喊出不要不要的！

威廉王子和凱特王妃：「他很有幽默感」

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兩個人相處一輩子，如果老是對每件事情非常Serious，真的會讓人很想戴上面具對他怒吼：「Why so serious？」（噴笑）幽默感絕對是日常生活柴米油鹽醬醋茶最好的潤滑劑，若你找到一位能夠每天逗你發笑的人，那千萬別讓他跑了，就算他跑了，也要用跑百米的速度把他追回來啊！（汗流浹背的奔跑中）

休傑克曼與老婆：「我們會攜手度過人生中的各種坎坷。」

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休傑克曼（Hugh Jackman）絕對是儂編見過最暖的男人沒有之一！他與老婆黛博拉年紀相差13歲，但這對他絲毫不是問題，有人若批評他老婆，他絕對會第一秒跳出來跟對方「輸贏」，而經歷人生各種顛簸，他也從不放棄，因為只有攜手共度各種坎坷才能走到最後，成為能幫對方推輪椅的那個人（欸？！大歪樓）

賈靜雯、修杰楷：「如果有一天我先走了，你一定要再找一個人來愛你。」

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看到這句話，儂編不小心眼眶泛淚了（擦）！賈靜雯曾經有過一段失敗的婚姻，除了是失婚婦女，還是一個單親媽媽，但這些都沒有阻礙修杰楷對她的愛，因為他說：「這就是她人生的一部分嘛！」而當修杰楷說出：「如果有一天我先走了，你一定要再找一個人來愛你。」這句話後，也讓賈靜雯決定託付終身。

江宏傑、福原愛：「我們自己的幸福，就要自己決定」

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每段感情中，都一定會經歷迷惘、徬徨、吵架的時刻，但要記得一件事，幸福不是別人給的，而是自己給的！江宏傑和福原愛雖然在鏡頭前化身感情超好的「親親魔人」，但也曾遇過掙扎，對於婚姻的相處之道，只有「自己決定」才不會後悔！

Janet、George：「溝通再溝通，是最好的相處之道」

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這對正能量滿滿滿滿到溢出來的夫妻，是儂編的最愛！（手指愛心）個性天差地遠的兩人，一個是什麼都不怕，東闖西闖的冒險王，一個是小心翼翼，個性非常仔細的暖男，這樣兩極的磁鐵，依舊能吸在一起，原因就靠「溝通」！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 5月號/2019 第420期】