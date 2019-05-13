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韓妞搶翻天！6款保濕修護神器推薦 不要錯過春天養肌時刻啦

2019-05-13 08:48Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

大家都說春天是肌膚狀態最好的時候，撐過了寒冷冬天，萬物開始重生，肌膚細胞也是如此，趁這個時候把保濕做到位，讓修復的養分可以深入肌膚，同時也達到抗老！這6款爆水修復效果的保養品，幫你助攻輕鬆養成水煮蛋肌。

金盞花爆水修復神器

圖/Bella儂儂提供
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Kiehl's 金盞花精萃亮采水凝霜，50ml。

說到Kiehl's的金盞花，直覺就是那罐神一般的金盞花化妝水，鎮靜舒緩肌膚超級有感，特別在炎熱夏天，肌膚狀態不穩定的時候。今年終於推出了新成員，讓金盞花家族更加完整，在這春天肌膚修復時刻，推出了「金盞花精萃亮采水凝霜」。

圖/Bella儂儂提供
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延續金盞花的神奇修護力，保濕同時調理淨膚，舒緩肌膚問題使肌膚健康穩定，達到保濕效果更持久、肌膚真正淨透亮的完美保濕效果！水凝霜質地，超輕盈質地不悶黏，將金盞花精萃封存在微囊裡，只要一抹，霜體立即爆出精萃，釋放金盞花神奇修護力以及高效保濕因子。

【2019年邀請鐵粉來PK金盞花爆水霜，消費還可獲得金盞花精萃轉蛋】

活動一：         

任2位消費者組隊至櫃上，參加金盞花爆水霜挑戰，先轉出金盞花精萃者留資料可獲得金盞花精萃亮采水凝霜 7ml，後轉出者留資料亦可獲得金盞花精萃亮采水凝霜金試用包及金盞花植物精華化妝水試用包。 (每人限參加乙次，每櫃每日限量80份，贈完為止)   

活動二：

購買任一金盞花系列正貨加上任一正貨，即可參加金盞花精萃轉蛋乙次，贈品品項含：金盞花精萃亮采水凝霜 50ml、金盞花化妝水 40ml、金盞花保濕凍膜 14ml、莓果薑黃精萃亮面膜14ml、香珂草甜橙淨化面膜14ml、芒果奶油晚安唇膜2g、Kiehl’s契爾氏金盞花環。(每人限贈乙次，活動期間每櫃限量200份，贈完為止)

資生堂前導慕絲 突破保養停滯期

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資生堂 怡麗絲爾，彈潤前導慕絲，90g。

會不會覺得擦了瓶瓶罐罐的保養品，怎麼不見效果，非常無感呢？夏天紫外線強烈照射，肌膚表面會過度堆積老廢角質，到了冬季因天氣寒冷影響，肌膚變得冰冷、循環不佳，讓肌膚沒有辦法真正吸收營養，資生堂推出史上第一瓶有聲音的保養品，在使用過程中會發出「啵滋啵滋」療癒音效的怡麗絲爾彈潤前導慕絲，幫助化妝水直達肌底。

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彈潤前導慕絲使用時機在洗完臉後第一步，溫和不刺激的調理老廢角質，提升後續保養品的滲透效果。聲音來自碳酸微氣泡，搭載維他命Ｅ誘導體成分，深入毛孔直達肌底，喚醒肌膚活力、恢復最佳狀態。

敏感肌安心使用的抗老聖品

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理膚寶水B5彈潤修復精華，30ml。

理膚寶水B5彈潤修復凝乳，40 ml。

說到肌膚的修復，理膚寶水首度推出了抗老保養品，大家對理膚寶水的印象就是敏感機可以安心使用，當家產品B5修復霜也是人手一條，這次首推的抗老精華就是用修護力非常好的維他命B5來延緩你的老化。

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這次上市的有B5彈潤修復精華和，彈潤修復凝乳，有修復效果成分：維生素原B5，保濕彈潤成份：玻尿酸，緩修復成份：積雪草苷與理膚寶水溫泉水，可以快速為肌膚達到彈潤恢復、撫紋緊實與透亮保濕多重功效。

韓妞最愛Dr.jart+情人節保濕組盒

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Dr.jart+的面膜全世界賣的嚇嚇叫，更是韓妞們超推薦的國民保濕品牌，專利5種神奇分子釘（也就是大小玻尿酸）配方，可以一層一層的深入肌膚，讓精華可以被大細胞小細胞吸收到，幫助肌膚飽滿、保濕，使成分能更快速滲透肌底，並鎖住水分。

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Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組(男生版) 。

（神奇分子釘滋養霜50ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。）

Dr.Jart+神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組(女生版) 。

（神奇分子釘修護凝露150ml、神奇分子釘滋養霜10ml、神奇分子釘修護精華液5ml、神奇分子釘修護凝露10ml、神奇分子釘保濕修護面膜1pc、神奇分子釘身體乳30ml。）

為了響應3/14白色情人節，Dr.jart+超貼心的幫你守護愛情與你的肌膚，推出神奇分子釘搖擺企鵝組盒，有「神奇分子釘搖擺企鵝滋養霜組」和「神奇分子釘搖擺企鵝修護凝露組」，超萌的不倒翁設計更象徵愛情不倒，肌膚狀態也永遠不倒。

海洋拉娜肌膚的透氣繃帶

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濃萃修復精華，15ml/50ml。

海洋拉娜的經典乳霜，相信大家都見識過它的超強修護力，核心成分來自深海巨藻。今年推出的濃萃修護精華，擁有高倍濃度的成分，有助於舒緩、強化並修復受損肌膚，能明顯改善肌膚的色澤和質感，迅速舒緩泛紅和敏感的情況。

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濃萃修護精華有就像是肌膚的透氣繃帶角色，不但能在肌膚表面形成保護膜，更能修護細胞間脂質，連結脆弱細胞之間的水泥(cellular cement)，使得細胞結構重建，有助於由內而外強化脆弱的肌膚。

蘭蔻整罐乳霜做成的青春面膜

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蘭蔻保養家族的抗老乳霜《超緊顏白金淡斑霜》，有著「青春霜」的超強暱稱，一罐便滿足所有，抗老需求，讓女人無須在緊緻、柔嫩美白之間選擇。全新 《超緊顏白金青春導膜》薄薄一片就擁有整瓶超緊顏白金淡斑霜的活性成分濃度。

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蘭蔻 《超緊顏白金青春導膜》，一盒5片。

光是面膜紙就相當的不簡單，藉由特殊「智慧雙層絨毛纖維材質」，外層防水卻高度透氣能牢牢鎖住有效活性成分，內層佈滿細小絨毛纖維，有很好的抓握力，比起一般面膜更能大量乘載霜狀質地的活性精萃，在敷臉時慢慢的釋放。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 5月號/2019 第420期】

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Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。
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