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日本女星佐佐木希力推！熱量不到100大卡 飽足感滿滿的「茶碗蒸減肥法」

2019-05-13 08:43Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

一直嘗試減肥，但是不管怎麼樣就是瘦不下來嗎？減肥時很難忍受肚子餓嗎？今天儂編要介紹你們一個好方法，讓你減得輕鬆又健康，甚至是日本女星佐佐木希也力推，這種食物很常見而且相當便宜，最重要的是熱量只有70卡！營養健康又有飽足感，想減肥的你務必把這方法收在囊中！

圖/Bella儂儂提供
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茶碗蒸減肥法

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這個方法就是利用日本的國民美食「茶碗蒸」來瘦身啦！在台灣頗為普遍的茶碗蒸，別看它平常只是隨餐附送，其實這樣的食物對減肥有超大的助力！晚上肚子餓到受不了，卻又怕胖不敢吃其他東西時，雞蛋加水製成的茶碗蒸是能帶來飽足感的救星。若想要讓效果更好，建議將一天中的一餐換成茶碗蒸，不過若還是很餓就不用勉強。 

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因為茶碗蒸本身的熱量低，不加料的茶碗蒸一碗只有70大卡，就算想要吃得豐富一點，一碗有加料的茶碗蒸其實也只有150大卡左右，日本桌球國手石川佳純就是無加料茶碗蒸的愛好者，低卡、高蛋白，又能補充運動失去的鹽分，相當合適運動選手。這麼低的熱量，讓人多吃幾碗都不怕發胖！

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尤其茶碗蒸本身擁有豐富的蛋白質，剛好就是減肥者控制飲食時最需要的營養素之一。而且茶碗蒸糖分含量比較低，所以能夠幫助降低血糖，對於心血管疾病者而言也沒有太大的負擔。另外在茶碗蒸中添加的一些配料，選擇香菇、菜類等等，對於熱量和身體的負擔相對都會比較低，難怪佐佐木希能輕鬆告別嬰兒肥。

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茶碗蒸常見食用時機

吃法1：減少白飯量

白飯的熱量高、含糖量高，而且澱粉對於人體而言，吃多了一定會有發胖的可能性。在吃飯前先吃一碗茶碗蒸，之後再吃白飯，對減肥能有很大的幫助。

吃法2：肚子餓時吃茶碗蒸

平常減肥的時候，難免肚子總是會有飢餓的時間，這時候就可以吃茶碗蒸和優格替代。

吃法3：輕食減肥法+茶碗蒸

一個禮拜中只需要選個兩天當作斷食日，將熱量控制在500卡以下，這時候就可以利用茶碗蒸當作主食。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 5月號/2019 第420期】

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Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。
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