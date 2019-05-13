全球都在搶「這個」牌子！打敗Gucci、LV等精品 最有價值品牌出乎意料

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

去一趟台北101或是Sogo百貨，從一樓到頂樓，從精品Gucci、香奈兒、LV到運動品牌Nike及愛迪達，每一雙眼睛看到的，幾乎都是全球性的知名品牌，但對於專業分析家來說，究竟哪一個對他們才是最有價值的呢？請看儂編的四點分析！

1. 不僅稱霸球場，財經界也都愛Nike

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根據之名英國品牌研究機構Brand Finance近期公佈的“2019年全球最有價值的50個服飾品牌”排行，美國運動品牌龍頭Nike以324億美金蟬聯寶座；在台灣快時尚市場中依舊表現亮眼的Zara則名列第二；德國運動品牌愛迪達（Adidas）則是竄升到季軍。

2. 全球最十強

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除了上述前三名品牌，其他位居排行榜前十名的品牌，分別是H&M、卡地亞（Cartier）、路易威登（LV）、Uniqlo、愛馬仕（Hermès）、 Gucci還有勞力士（Rolex），皆為全球性知名品牌，並且在各領域都是表現傑出的佼佼者。

3. 美國是最大的名牌生產地

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在榜上的50個服飾品牌，美國品牌約莫就佔了三分之一，除了Nike之外，包括：Coach、Tiffany、The North Face、Polo Ralph Lauren、Michael Kors、Calvin Klein、Levi's、Tommy Hilfiger、Sketchers等十多個我們熟知的美國品牌也都榜上有名。至於擁有眾多一線服飾與腕錶品牌的法國與義大利，則是分別以百分之17.8與9.6位居第二與第三位。

4. 中國品牌搶攻全球市場

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（左圖）美國NBA職籃選手克雷湯普森，正是被中國安踏集團簽下代言人、（右圖）周大福成為全中國亞洲最大金飾品牌集團。

雖然全球性品牌還是以來自歐美與日本居多，但中國這幾年也開始大力的向全世界推銷“國產”品牌。本次排行榜，共有兩個中國品牌，第一個是近期野心頗大、先後併購Arc'teryx與Wilson等兩大運動領域品牌的安踏，另一個則是受到中國大媽喜愛的金飾品牌周大福，分別位居第21與22位。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 5月號/2019 第420期】