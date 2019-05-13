香奈兒水唇膏透明口紅蓋美翻！27色5秒畫出嘟唇 許瑋甯色#91要用搶的！

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

香奈兒新系列唇膏COCO晶亮水唇膏早在網路上掀起瘋狂試色，絕美的透明包裝先是生火一波，再來就是它的質地水潤，顏色表現也相當優秀，一口氣推出27色，裸色、橘色、玫瑰色、粉色紅色，5大色系都有，另外隱藏版的透明護色唇膏更是可以自由調色，堪稱小香最高CP唇膏。 香奈兒COCO晶亮水唇膏

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網路上燒很久的香奈兒全新COCO晶亮水唇膏，台灣即將開賣！全系列27色繽紛色彩活力，閃耀迷人，滑順水潤極致舒適。更設計透明口紅蓋顏色一目了然。

5秒快速上妝 一筆搞定

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香奈兒COCO晶亮水唇膏的誕生，讓女性從此能輕鬆找到適合的唇彩。一筆勾勒即可讓雙唇綻放閃耀光芒。植物性奶油與油脂的完美比例，讓唇膏在使用的瞬間就能與雙唇合而為一，帶來絕佳舒適感。

水潤滑順 肌膚觸感好

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維持香奈兒唇膏一罐的簡單精緻外身，黑色管身帶著金色腰帶，在口紅蓋處設計透明，一眼看出色彩，讓每一支唇膏都有自己的樣子。唇膏添加潤唇複方，以荷荷芭、含羞草與太陽花三種滋養油組成，可立即注入滋潤效果，長效持色達 8 小時。雙唇猶如披上輕盈、絲滑的繽紛護色霓裳。

編輯推薦色號

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（左至右：#52、#54、#82、#90）

在全系列27色號裡，挑出4款超級百搭色號，任何女孩都可以輕鬆駕馭，裸色、奶茶色、粉嫩色、玫瑰色。

#52 隨興，自然的珠光蜜桃色

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#54 男孩 粉嫩玫瑰木

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#82存在 閃耀金色珠光的玫瑰木

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#90 日光 濃豔玫瑰木

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「口紅一哥」李佳琦推薦

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（左至右分別為#106優勢 誘人的櫻桃紅，#92真愛 活力石榴紅，#91波希米亞 俏皮莓粉色，#70態度 璀璨酒紅色，#60節奏 螢光橘。）

許瑋甯色 #91 波希米亞 俏皮莓粉色

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女神許瑋甯日前到香奈兒看秀時，就是搶先擦上#91俏皮莓粉色，和身上暗色系的服裝對比，讓整理造型更加和諧，莓粉色讓比較有個性的服裝柔和了一點，莓粉色應該就是百搭吧，不論是想要輕鬆出門，或是出席正式場合，安全不出錯，卻能表現出活潑溫柔的氣質，COCO晶亮水唇膏也因為質地水潤，可以讓唇紋消失，嘴唇嫩到不行。

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【更多內容請見Citta Bella 儂儂 5月號/2019 第420期】