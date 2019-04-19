朴信惠仙女系短髮逆襲美哭！女星示範6種短髮造型讓妳自帶女神光

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

前些日子我們的韓劇女神朴信惠，剪去了在《阿爾布拉罕宮的回憶》中的招牌波浪長捲髮，清新可人的短髮造型美哭不少網友，最近，在巴黎時裝周上亮相的空氣感短捲髮造型，更飄散滿滿仙氣。俗話說沒有醜女人，只有懶女人，快和養了一年的笨重長髮說掰掰！短髮的逆襲，將成為妳春夏招桃的秘密武器！接下來儂編介紹這幾招，絕對讓妳出門自帶女神光！

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隨興旁分自然無害

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別再找藉口說「懶得整理頭髮」了！即使是簡單的耳下鮑柏短髮，也能輕鬆打造自然不做作的無害感。隨興的37分，髮尾自然的外翹，若再配上一組假素顏裸妝，絕對逆齡回到18歲！

儂編小叮嚀＞想要讓簡單的髮型自帶鎂光燈，前提當然是，要把髮質給顧好啊~不然一切都前功盡棄了！

超直髮就是時尚俐落

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朴信惠快閃Valentino巴黎大秀的路上，有點性格又帶點甜美的機場穿搭，讓儂編也想給它敗上一套（欸不是！），一頭深色系短髮的她，這次剪上空氣感劉海，俐落又時尚的超直髮造型，完全跳脫原本的溫柔知性。如果妳也是霸氣外露的個性女孩，只要再來一套西裝，走跳在時裝周都不是問題！

儂編小叮嚀＞不喜歡韓系空氣瀏海的女孩們，不妨可以試試直髮中分，去掉一點嬌氣後，讓妳更顯都會女人的摩登。

來點仙女系的法式捲

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還記得朴信惠在韓劇中的仙氣捲髮，總是讓人魂牽夢縈，但短髮襯出的鄰家感，更讓人好想咬一口。一樣的鮑柏短髮，上一點微捲，輕盈的蓬鬆感，帶點法國女人的優雅，不只女人味十足，還有小臉效果呢！或者，像朴信惠一樣將捲髮綁個半頭，更能增添點小女人的甜味喔！還在求神問卜招桃花的妳，不如換上一頭俏麗捲短髮，絕對讓妳回頭率100%！

儂編小叮嚀＞整理出完美短捲髮並不難，千萬要記得睡前勤奮點吹整，不然，隔天包準妳一秒從女神變隔壁大嬸！

逆齡內彎學生頭？

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我們的國民歐膩宋慧喬，在韓劇《男朋友》裡面的膩齡短髮，讓儂編好想大喊，真是美魔女啊~ ~ 對於首次嘗試短髮的女孩們，內彎鮑柏齊短髮肯定是妳的第一首選！不論是撩耳後來點林真心的稚氣，還是大旁分展現性感女人味，簡單百搭絕對不會出錯！

儂編小叮嚀＞想要像宋慧喬歐膩一樣吊上小鮮肉的美女們，不如剪上一個學生系齊瀏海，襯托妳的水汪汪大眼，不說還以為剛畢業的小清新呢 ~

單邊撩耳後展現歐膩女人味

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擔心短髮會被說裝可愛嗎？這兩位歐膩告訴妳，什麼叫做女人的成熟韻味！韓劇《Skycastle》裏頭的尹世雅和金瑞亨，同樣有著一頭耳下鮑柏短髮，更以不同的髮色襯托兩人不同的性格。不論是溫柔系的奶茶色，或是霸氣幹練的黑髮，只要將一邊頭髮勾耳後，露出性感的頸部線條，就連帥氣總裁也招架不住！

儂編小叮嚀＞展現十足女人味，也可以將一邊頭髮上個捲，而近年的趨勢 - 浮誇大耳環，也能成為妳畫龍點睛的好幫手。

小心機髮飾才不無聊

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和儂編一樣早上急急忙忙上班，晚上要和朋友Party時，悲劇的頭髮造型總讓人頭痛嗎？來來來！我們的好萊塢小辣椒露西海爾（Lucy Hale），告訴妳最上道的短髮造型！不用怕短鮑柏太無聊，那些長髮時不敢用的閃亮亮髮飾可以派上用場了！女孩們擔心浮誇髮飾帶來的風塵味和公主風，在短鮑伯上完全不需煩惱。短髮加上水鑽頭飾，不僅沒有高貴的距離感，反而多了些典雅，十足展現妳別緻的小心機！

儂編小叮嚀＞不擔心髮飾弄巧成拙，在髮飾和其他首飾上就要做好比例的分配，若已用了華麗的髮飾，那麼耳環就可以選擇簡單的幾何線條，或金、銀基本色調。這樣一來，不但能提升造型質感，卻又不失品味喔！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 4月號/2019 第419期】