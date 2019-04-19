夏天就要陽光沙灘比基尼！動物紋、交叉設計等8種今夏泳裝趨勢趕緊筆記

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

冬天應該放肆地吃了不少吧？但冷颼颼的日子就快過去，就快要沒有大衣和厚重衣服的庇護了，陽光沙灘比基尼的季節就要來臨！相信不少人已經在計畫夏天的旅行，準備在海灘邊曬太陽邊曬妳鍛鍊已久的身材，但在那之前，你得先搞清楚2019夏季的泳裝趨勢怎麼走！

01.裸色

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裸土色一直被認為是屬於秋冬的色彩，但在今年的邁阿密泳裝時裝秀（Miami Swim Week）上，不少設計師將裸色放進系列當中，打破了我們對裸色只能沉穩內斂的刻板印象，今夏不仿買件裸色泳裝來試試。

02.腰帶設計

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偏愛連身泳裝的妳，今夏可以在泳裝中加點小巧思，以腰帶作為配件在歐美已經流行起來！若你覺得皮質、編織腰帶線條太過剛硬，將絲巾捲起綁在腰間，任它在身後飄逸也別有一番風情。

03.高腰下身

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高腰下身的熱潮將持續到這個夏天，有些女孩總對自己的小腹有疑慮，對自己的臀部線條不滿意，但選擇腰線設計較高的下身，可以解決你的困擾。

04.運動風格

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泳衣不光是比基尼和連身露背泳裝，帶點運動風的泳裝在今年也相當熱門，不僅能抵抗熱辣的陽光外，也能穿出截然不同的性感。衝浪品牌「ROXY」一直都是女孩們買泳衣的首選品牌之一，而ROXY在2019也推出不少防曬泳衣讓女孩們有不同的選擇！

05.黃色調

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明亮的黃色色系不僅主宰今年的春季彩妝趨勢，就連泳衣也不放過。亮黃色無論是白皮膚或是小麥色肌膚的女孩都能輕鬆駕馭！

06.復古風格

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流行總是「風水輪流轉」，八、九〇年代受歡迎的高衩、坦克背心設計泳衣在今年又備受矚目，高衩一直被認為是性感的標誌，能讓腿部線條看上去更長，有極佳的視覺效果。復古味十足的點點圖案也相當適合走可愛俏皮路線的女孩，泰國泳裝品牌「APRILPOOLDAY」的復古形象深植人心，當作入門款絕不會出錯，就在海灘來一場繽紛的復古派對吧！

07.動物紋

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去年秋冬佔滿版面的「動物紋」也即將入侵夏季啦！無論是豹紋、斑馬紋、蛇皮圖騰等等，泳裝結合動物紋設計，在性感之餘又帶點野性美。

08.交叉設計

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想要讓胸型看上去更飽滿的妳，可以嘗試胸前交叉設計的上身，不僅為身材加分，也是平時較少見的款式，就是要做最特別的那個人！總是大方展現身材的超辣女模Emily Ratajkowski的自創品牌「Inamorata」最近就推出了不少交叉設計的連身泳裝，色系包含大膽的正紅色、神秘的寶藍色、復古風十足的點點圖案等，滿足各種風格的女孩！

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 4月號/2019 第419期】