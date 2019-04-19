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2019年網友力推熱門韓劇！正在鬧劇荒的你這篇請快點收到口袋

2019-04-19 11:15Bella儂儂

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TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

總覺得最近有點劇荒，不知道要看甚麼類型的韓劇嗎？不用擔心！今天這篇整理了最近受歡迎的熱門韓劇，無論是喜歡廝殺、青春熱血，還是宮廷劇碼，統統介紹給大家！精彩反轉的劇情讓人拍手叫好。

《李屍朝鮮》

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內容改編自編劇金銀姬所作之網路漫畫《神的國度》，由Netflix播出的古裝電視劇，為殭屍題材的史劇。講述了朝鮮王朝的王世子在調查瘟疫疫情的過程中，發現整個國家都陷入了危險之中的故事。古裝劇加上活屍題材更讓活屍迷期待，主角如何在以往沒有先進科技的幫助之下，拯救國家呢？

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《李屍朝鮮》的片頭就給人下馬威，整部片驚悚程度比《屍速列車》更高，因為更加上了血腥元素，根本是電影級的，讓人不禁懷疑真的只有16+？(16+：16歲以上青少年才能收看)。而且能在Netflix播的劇質感肯定沒得說，據傳本片成本高達4000萬，真的是由細節點到大場景，整劇上下無一馬虎。第一季才6集確實不怎麼能滿足你們吧？看完後你就知道為什麼還沒開播就確定有第二季了，讓我們一起期待第二季吧。

《成為王的男人》

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該劇改編自電影《雙面君王》，內容講述政局混亂、權力紛爭達到頂峰的朝鮮中期，王「李憲」為了預防不測，找來了比雙胞胎更相似的「河善」做替身，代替他在皇宮裡當王而展開的故事。但是，在真正登上王位後，真的會感到開心嗎？無盡的鬥爭和壓力接踵而來，「李憲」、「河善」的命運交叉點，你，絕對不能錯過！

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大家一直看的九珍長大了！再一次擔任男主，大家都知道他演技好，但並不知實力這麼紮實，這次飾演「世子」及「戲子」，一人飾兩角把握得相當好。相信大家在開場第一個鏡頭都會被他的特寫神情打到了，再加上驚喜客串的張赫，倆人精彩對戲起了很好的反學效應，短短4分多鐘就像定了江山似的。

《最棒的炸雞》

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已經看膩了刺激的劇情了嗎？那就趕快來看這個充滿青春活力的日常小品《最棒的炸雞》，讓人看了心靈有被療癒的感覺。該劇是一位懷抱經營炸雞店夢想的上班族，辭掉大公司的工作而選擇了繼承爺爺的澡堂，過著隱居生活的網路作家志願生的青春成長故事。

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男主角朴善浩飾演的朴最高雖然是大企業職員，但為了經營夢想的炸雞店，果斷地辭職，努力追夢的過程讓人看到春青熱血又再次沸騰起來。女主由《Produce 101》出身的金素慧飾演，兩位新生代演員的可愛互動真的百看不厭。

《Babel》

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最後當然是少不了還在熱播中的內心鬥爭劇《Babel》啦，該劇講述為了復仇而賭上一切的檢察官，和因為和財閥結婚而毀了人生的女明星之間的激情愛情故事。當中也少不了財閥因為貪慾，處心積慮地計劃殺人的黑暗面。

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朴施厚飾演的車宇赫檢察官，一夜之間爸爸去世、媽媽自殺，當他知道爸爸破產是有關財團的真相後，為了復仇一直冷靜行事，但是爲了守護像命運一樣接近的愛情，毅然以全身力量擋著敵對勢力，精湛的演技讓觀眾很難不陷入他的故事當中。

以上四部就是儂編力推，劇荒的你必看韓劇喔，不再怕無聊沒劇看！還有《春天來了，春天》《羅曼史別冊附錄》《附身》等劇也相當不錯!

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 4月號/2019 第419期】

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Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。
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