BV編織包不時尚了？預測2019年IT Bag：時尚名人都背這款「棋盤格」包

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

身為義大利一線的皮革工藝品牌，Bottega Veneta 高端的製包技術已經毋庸置疑，但對於喜歡新事物的千禧世代來說，在一票精品都在推出新款包袋的同時，Bottega Veneta 一成不變的玩弄編織技術，讓該品牌的經典識別早已變成一種過於成熟的單品。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

該如何讓一個老品牌徹底年輕化呢？與 Gucci 同為開雲旗下的品牌，Bottega Veneta 也破天荒做出重大的突破，品牌找來幾乎毫無經驗的創意總監 Daniel Lee 接掌，在第一季在2019春夏以形象照釋出的作品中，即可看見 Daniel Lee 的重大改變，一改過去服裝給人奢華的影像， Daniel Lee 用簡約俐落的線條，將看次日常的服裝以最帥氣的方式表現，更有許多人認為他這樣的設計，是因為過去曾與 Phoebe Philo 一同在 Céline 共識過的關係。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

在首場正式發表的秀上，Daniel Lee 果然沒讓人失望，Bottega Veneta 經典的編織工藝，在他眼中化為一個個的格紋意象，他將編織交織的紋路轉化成幾何的符號，讓整體服裝充滿年輕化外，也給人耳目一新的感受。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

令人驚訝的是 Bottega Veneta 經典的編織近乎消失於伸展台上，取而代之的反而是各式的硬殼包，但 Daniel Lee 並不打算抹滅掉品牌這個讓人難以忘記的技巧，他在包袋上推出了 Maxi Cabat 包款，他將編織紋路放到最大，讓一款托特包款呈現出棋盤格紋的意象。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

果然這樣的設計完美的達到品牌年輕化，以及延續精神的宗旨，且這款超大的編織紋路也成了本季街拍出鏡率最高的包款，手提可肩背的特性，讓該包寬擁有許多實用性的變化，加上品牌極軟的皮質，讓他亦可成為一款隨性對折的手拿包，符合現代年輕人善變的個性，以及符合品牌老顧客重視的時用性，Maxi Cabat 這款大包儼然能成為未來的 I.T Bag。

圖/Bella儂儂提供 分享 facebook

揮別過去的老陳，Bottega Veneta 在 Daniel Lee 帶領創造出一個簡約又帶有個性的樣貌，在一遍潮流市場轟炸時尚圈的風潮下，Bottega Veneta 有像是一股清流般，用一種具有都會酷的樣貌呈現出時尚的新樣貌。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 4月號/2019 第419期】