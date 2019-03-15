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絕美夜景配肉吃！全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47 」開幕

2019-03-15 12:09Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

蘸飽蛋汁的炙燒和牛片，還能配上落地窗101第一排夜景，儂編！（敲鍋）這種奢華的品享要去哪裡才找得到？燒肉控照過來，全台最高景觀燒肉懷石餐廳「和牛47」來了！就在微風南山，燒肉、頂級和牛壽司、懷石三大料理通通吃得到，此外還有小鮮肉人員定烤式服務，讓姐妹們沉浸在美景與肉色的美好之中（？），快來看看乾杯最新餐廳「和牛47」有什麼必吃的亮點。

圖/Bella儂儂提供
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坐擁絕美「夜景」的首家燒肉店

圖/Bella儂儂提供
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「和牛47」就在微風南山47樓，高180公尺簡直遍覽整座台北市，是目前台灣最高的燒肉懷石餐廳。挑高5尺的玻璃帷幕落地窗設計，台北101近在眼前，白天沐浴在陽光下、俯瞰著摩天大樓林立的城市美景，夜幕低垂時更將信義區夜景一覽無遺；店內席次86席，喜歡隱密感？這裡也有8人包廂，快來開場舌尖的趴踢！

圖/Bella儂儂提供
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肉質鮮嫩的牛片兒放上烤網，反覆炙燒後，趕緊沾一下蛋汁，讓鮮甜肉質鎖住蛋香滑順綿密，「嗯～」真的是太美好惹！

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不只端上和牛炙燒，連懷石料理也是一等一的水準，讓人耳目一新，櫻花蝦炊飯（左圖）、特選和牛月見醬（右圖），看到這邊儂編已經先傳圖給老爸看了，家族聚餐不用擔心沒地方去。

頂尖食材的黑鑽魚子醬「奢華三嚐」

圖/Bella儂儂提供
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和牛47力邀「Caviar House & Prunier法國百年頂級魚子醬品牌」聯手合作，引進頂級奢華的「Tradition頂級魚子醬」與「BALIK頂級煙燻鮭魚」，打造出「台北新名物 - A5和牛PRUNIER魚子醬手卷‧BALIK頂級煙燻鮭魚」。

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第一嚐「原味」，品嚐魚子醬之前，先以貝殼匙挖出一口大小的魚子醬放在手背虎口處約5至7秒，用體溫將魚子醬慢慢溫化，再一口將馥郁鮮美入口，輕輕用舌尖將魚子醬頂至上顎，這時候開始慢慢融化，鼻腔深吸，oh my！這鹹味是大海的呼喚，在齒頰中留下美味痕跡。

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第二嚐「A5和牛PRUNIER魚子醬手卷」滿滿的法國頂級魚子醬豪邁灑在日本和牛生牛肉上，用鮮脆海苔將米飯、生牛肉、魚子醬包覆起來，一口咬下，感受層層堆疊的海苔脆口、生牛肉的柔嫩、醋飯的甘甜，以及魚子醬帶來的核果香與濃郁鹹鮮，人生第一次覺得手卷也可以這麼欠咬的感覺（怒咬）。 

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第三嚐「BALIK頂級煙燻鮭魚佐魚子醬」，選用遵循俄羅斯沙皇時代傳統的冷燻方式的「BALIK頂級煙燻鮭魚」，當魚子醬粒粒鮮美與煙燻風味在口中噴發。 

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細嚐魚子醬的美好，怎能少了飲品，快來杯香檳美酒，感受在嘴裡魚子醬洶湧澎湃而又熱烈的激情奔放。

米控尖叫！47不同口味的米飯料理等你飽吃

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引用日本傳統懷石料理概念，特別設計高達47款不同的米飯料理做為「食事」季節炊飯口味，每週推陳出新，像是櫻花蝦炊飯、鵝肝炊飯、松茸炊飯、筍子釜飯等！此外，將時令蔬果在料理呈現，以四季為名、季節入菜，將名物作為華麗開場、御造、一口椀、兩道燒肉、蒸物、牛排、鍋物、食事到甘味，共10道精緻料理。儂編只能說對大小事鉅細靡遺的大和民族，的確有它令人折服的魅力。

和洋兼容的五感體驗

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洋酒微醺的燈光黯淡，慢節奏的爵士音樂讓用餐的優雅感提昇，嘴裡吃著和牛和懷石料理，遠望牆上「平安京時期」的士人風雅掛畫。和洋兼容不只是目光所及的任何一處，更是品嚐、觸摸細緻的五感體驗。  

【和牛47 和牛燒肉懷石店舖資訊】 

電話：02-2723-1808

地址：台北市信義區松智路17號47樓 / 微風南山星光塔

營業時間：週一至週日11:30-15:30、17:30-23:00

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 3月號/2019 第418期】

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Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。

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