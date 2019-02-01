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回不去了？從歐巴桑逆齡 10 歲的愛美「小心機」

2019-02-01 13:07Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

妳有沒有曾有過這種納悶，明明兩個人年紀差不多，身材、體重也相去不遠，為什麼對方卻看起來比妳年輕 5-10 歲？其實除了外觀條件外，內在和生活上的小習慣，最容易直接影響一個人所散發出的氣場。

回想一下，妳是否經常駝著背、低著脖子在滑手機回訊息？妳是否下班後就攤在懶骨頭上，只想動動手指當個沙發馬鈴薯呢？這些「邋遢」的行為，往往會在無形中對妳的外貌還有樣態產生影響，若想擺脫歐巴桑形象，成為逆齡美女，以下這些習慣可通通要戒除：

1. 能不動就不動

圖/Bella儂儂提供
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不論做什麼都堅持「最短距離」或是消耗「最少熱量」，生活已經夠忙碌了，其他的瑣碎動作或是不必要的事盡量能不動就不動。但是妳知道嗎？動作少會讓人產生「鈍重感」，如果凡事都想要省時、省力，那麼久而久之人就會跟著「老化」。

適時地靠動作和配件打造出飄柔的美感，不只能夠讓自己心境美好，別人也會對妳的躍動感而產生深刻印象。下回試試膝蓋彎曲，輕盈俐落地蹲下，優雅地間掉落在低處的物品撿起吧！

2. 什麼東西都裝包包

圖/Bella儂儂提供
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先放到「大」包包再說！但是其實往往有百分之八十的機率，包包裡面的東西都是暫時用不到的，何不仔細審視，不帶多餘的東西，讓自己看起來更靈活自在呢？

事實上包包如果選對合適的款式大小，掌握提拿時的技巧，也能成為時尚穿搭的一部份。上市場買菜的歐巴桑和高雅美麗的氣質女神真的只有一線之隔，當手提包包時，記得緊貼腰際，看起來就不會像在提菜籃喔！

3. 時不時露出大媽笑

圖/Bella儂儂提供
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妳以為笑得誇張就代表開朗嗎？一個人是否具備魅力，全靠 3 關鍵「姿勢」、「動作」及「表情」，展現真性情或許沒有錯，但是如果能在打從心底快樂的同時，也留意當下自己的儀態，或許這樣的妳更能讓別人感到魅力。

嘴角上揚，眼睛彎彎是最受歡迎的甜美表情，確實彎起嘴角，讓下唇的曲線剛好與上排牙齒平行，這就是最自然的微笑曲線。只要笑容甜美，一定能讓自己無往不利！

4. 假日只想宅在家

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日上下班就是在運動了，假日只想廢在家裡睡覺追劇看歐巴，整理衣櫃、大掃除什麼的過年再說。但千萬要當心，什麼都不做，身體就會變得越懶散！在這個世界上，就算再美的人，每天毫無顧忌大吃大喝也一定會身材走樣的。

真正的美女，不是「不會變醜」，而是「努力不讓自己變醜」，如果真的不喜歡運動也沒關係，只要做到平常走路直挺腰桿，以及盡量走樓梯，日子久了一定能看出自己體態與自信上的變化的！

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在《美女的習慣 VS. 歐巴桑的習慣》一書中，由日本超模名校校長豊川月乃執筆，總共介紹了 42 個美女的小心機，利用簡單的小動作，幫助大家從顯老的歐巴桑回春為輕盈體態美少女。雖然我們不能改變年紀，但是可以靠著維持良好的生活小習慣，讓自己看起來更有朝氣，從內美到外。

本文內容部分參照《美女的習慣 VS. 歐巴桑的習慣》一書

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 2月號/2019 第417期】

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Bella儂儂

Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。

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