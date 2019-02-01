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預測2019趨勢！銀灰髮色、氧氣瀏海、鮮豔唇最流行

2019-02-01 13:07Bella儂儂

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

沒靈感的時候你都上哪找？相信有很多人的答案都是「Pinterest」！作為創意人們的繆思網站，Pinterest也在歲末透過使用者搜尋次數進行數據分析，來預測2019的美容流行趨勢，經過計算後的Top9清單可都有「百萬搜尋」擔保！

01.銀灰髮色

圖/Bella儂儂提供
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帶灰調的髮色近幾年都挺受青睞，也成為眾多女孩們的指定款，其中在Pinterest上最熱門的就是「Lilac」紫丁香色，有別於紫色常給人穩重、內斂的印象，摻點銀、灰色調反倒有種鬼靈精怪的氣質。

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大勢女團Red Velvet的當家門面Irene也曾嘗試過Lilac色，只能說Irene的神顏，沒有駕馭不了的髮色！

02.光澤感

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妝容上帶點「光澤感」將是明年的重點之一，從皮膚質感、眼影到唇彩都可以加點小巧思。台灣濕熱的天氣讓許多「中東油田」完全不敢嘗試光澤感底妝，也許妳可以用「眼影蜜」、「透明唇蜜」嘗試光澤元素。

 美國品牌「Glossier」以清新自然的形象擄獲女孩們的心，其中唇彩產品「Lip Gloss」更是許多人的心頭好，製造光澤感的秘密武器！

03.液態去角質產品

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想要肌膚透亮，就得讓毛孔呼吸。總覺得去角質得搓出細屑才代表髒東西代謝了嗎？總覺得磨砂產品才能去除老廢角質嗎？2019該是妳打破迷思的開始，液態質地能減少對肌膚的拉扯，也能更溫和地帶走毛孔髒污。

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加拿大平價品牌The Ordinary可以作為妳的入門款，「水楊酸」及「菸鹼胺」都能達到毛孔淨化的效果。

04.Thayer’s 金縷梅化妝水

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金縷梅以保濕、舒緩功效著稱，一直是保養品中備受喜愛的配方。但Pinterest發現，大家特別關注美國品牌「Thayers」的金縷梅化妝水，它更是Amazon上的化妝水銷售冠軍！Thayers金縷梅化妝水系列提供黃瓜、薰衣草、玫瑰花瓣等不同香味讓妳選擇。

05.瀏海

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相信歲末韓妞一股「氧氣瀏海」風潮，讓大家都對這趨勢不陌生了，別以為這潮流只停留在亞洲，就連以歐美使用者為主的Pinterest，搜尋次數也大大上升了51%！

06.杏仁甲彩

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不僅有新技術可以嘗試，甲彩的款式在2019也將有更多選擇。試著將指甲修成「杏仁」形狀，可愛中又帶點摩登感。

07.大膽唇色

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今年唇色以乾燥玫瑰、土色當道，也許明年該試試新花樣了。Pinterest數據顯示，搜尋「顯眼唇色」（Stand out lipcolor）的次數大大提升了467%，看來領完年終和壓歲錢，該入手些之前不敢嘗試的唇色了吧？簡單的眼妝配上鮮豔的唇彩也許會是2019的妝容趨勢！

08.自然睫毛滋養

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睫毛是許多女孩的妝容重點，除了上睫毛膏以外，妳有沒有想過「保養」睫毛呢？數據顯示有越來越多人注重「睫毛滋養」，利用蘆薈、葡萄籽油等自然配方來增長睫毛。  09.粉末甲彩新技術

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「Dip power」粉末狀甲彩打破傳統液態指甲油型態，這項新技術在歐美討論度極高，究竟兩者有何區別？紐約指甲彩繪專家Harli G來替你解惑～Dip powder製作過程相對簡單快速，且不需照光療燈，但她認為用液態指甲油彩繪的效果看上去會比較自然。

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指甲油控對「O.P.I」肯定都不陌生，如果想嘗試粉末甲彩但又怕踩雷，可以入手品牌推出的「Powder Perfection」系列，O.P.I的好口碑不會讓妳失望。

【更多內容請見Citta Bella 儂儂 2月號/2019 第417期】

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Bella是你最信任的夥伴，看見都會女性擁有的各種樣貌，成熟，自信，追求夢想，信仰女性具有豐富的內在涵養與勇敢的自信光彩，懂你的品味格調，無需汲營他人眼光。Bella鼓勵你成為你自己，擁有最真實的信念，你就是美好事物的解答。

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