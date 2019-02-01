蔡依林「怪美的」再現炸裂腹肌！吃飯不再過水「飲食菜單」公開

TEXT／Bella.tw儂儂 PHOTO／網路

我怪美的！聽過蔡依林新曲《怪美的》了嗎？當中除了有10幕精彩彩蛋，而讓人注意到的是呸姐那結實的腹部線條，在MV舞蹈當中炸裂腹肌太美了！

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《怪美的》MV一開頭，蔡依林一身犯人裝扮，兩截式的服裝造型，露出結實腹肌，在舞蹈當中若隱若現。

《怪美的》MV中，可以看到蔡依林出道一路努力，還很有幽默的把自己曾經被攻擊的橋段，像是被網友嘲笑的紅毯花枝裝造型，又或是剛出道被批評香腸嘴唇，這些過去的評語真實的從MV當中表現出來，也呼應這張睽違4年的專輯《Ugly Beauty》。

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前幾日的專輯發布會上，蔡依林情緒激動的哽咽表示：「過去受到的批評，她也都走過來」，以自己親身經歷，鼓勵大家，依舊傳遞無限的正能量給大家。

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《怪美的》其中有一幕，蔡依林特別演出吃飯過水，嚴格執行飲食控制。就是希望將自己的體態調整到最完美的狀態，在不斷的將自己往極限逼進。其實自己也知道這樣是病態的，矯枉過正，而現在的蔡依林一路走來，體悟到「根本沒有所謂的完美，喜歡現在的樣子才是最美的」

當然，蔡依林維持的規律的運動，飲食上也不再過水，透過健康的飲食均衡，來補足身體的營養，吃食物的原型，吃肉補充蛋白質，適當的油脂，提供身體需要的熱量。現在的胚姐，感覺是經歷過黑暗時期，蛻變成美麗蝴蝶自信的樣子，因此更能看到散發各種美的她。

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蔡依林炸裂腹肌訓練

1. 深蹲縮小腹：透過日常動作來訓練，運動結合生活。

2. 沙發腹肌運動：不同角度的抬腿運動訓練核心肌群。

3. 重訓習慣：將身體肌肉量增加，就可以維持穩定的燃燒脂肪。

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【更多內容請見Citta Bella 儂儂 2月號/2019 第417期】