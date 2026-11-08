新生代女演員崛起！江齊入圍台北電影節最佳女主角、蒲禾菲《欠婚》嶄露頭角、馬士媛獲國內外新人獎肯定

江齊憑第二部電影《有病才會喜歡你》入圍台北電影節最佳女主角；蒲禾菲在《欠妳的那場婚禮》中，以自然爽朗的演出嶄露頭角；馬士媛則憑《左撇子女孩》走向坎城影展，並獲國內外新人獎肯定。此次三人來到宜蘭漫遊山海，在鏡頭前展現各自風格，也分享從踏入演藝圈、摸索角色到逐漸確立方向的心路歷程。

從內陸林霧到太平洋浪花，不只一種風景。蒲禾菲、江齊、馬士媛身著Chanel 2026/27 Cruise度假系列，漫遊羅東運動公園的綠意水色與北關海潮公園的嶙峋岩岸，讓法式比亞里茲海岸的自在與宜蘭山海相遇，在靜謐與奔放之間，映照出三人各自鮮明而無拘的青春自由姿態。

江齊：多彩斜紋軟呢外套，綴以珠寶鈕扣、黑白絲質連身短褲、黑白雙色小牛皮及金屬腰帶（ALL BY CHANEL）。

江齊 生生不息

10月中的早晨，車子開上雪隧，我們一行人離開台北，隧道讓豔陽忽明忽暗，窗外時而海天一色、時而山巒層疊，讓人不禁期待起下一程會有怎樣的風景。與江齊在羅東運動公園相見時，綠草如茵、晴空萬里，沒有城市裡的匆忙，倒有幾分重回學生時代戶外教學的輕鬆自在。說起宜蘭，江齊有個特別喜歡的去處。「它叫桃源谷，那座山我爬了2、3次，但一直沒有把它爬完。」江齊是個很愛「往外跑」的人，跑步、爬山、學跳舞、吉他、唱歌、滑雪……還曾經跑去上西洋劍課。儘管熱愛探索新事物，私底下的她，比看起來內向也慢熱，而當初為何會走上演員這條路？她說，一切都是緣分使然。」

在表演裡認識自己

「大學畢業後，我申請到一個幕後製作公司的工作，做了一陣子Casting，我覺得很有趣的是，雖然是同一個腳本，但每個演員呈現的方式都不一樣。」對表演萌生興趣的江齊，起初只是考慮嘗試，直到某天，在咖啡廳與朋友聊天，恰巧被旁邊的前輩聽到、獲得演出機會，這才因緣際會地拍了第一部戲。

初出茅廬的江齊，履歷已經相當耀眼，出道作《他馬克老闆》便擔綱女主角，第2部作品《有病才會喜歡你》更入圍台北電影節最佳女主角。「其實最一開始是抱著好奇的心態去做」，談起踏入演藝圈的契機，江齊坦言，當時對未來並沒有把握，也不確定自己是否真的要走上這條路，甚至沒有告訴家裡自己成為演員。「我們家比較保守，我知道爸爸可能不會同意，所以直到後來快上片、出新聞時才跟他說。」她笑著回憶：「我爸那時候只覺得我怎麼疫情期間還一直跑出門。」

是什麼讓她決定繼續走下去？「拍第一部片的時候，我問導演當初為什麼會選擇我，導演說，因為我真的很新。」江齊坦誠地說，試鏡當下緊張到不知道自己在幹嘛，但這樣青澀的狀態和《他馬克老闆》裡的總機小妹Emma意外契合，「我覺得一切真的是緣分，剛好那個角色需要這種特質。」或許運氣讓她獲得機會，但要如何接住機會，還是得靠自己，「我見完導演大概3個禮拜左右就開拍了，沒有太充足的時間去上課，所以我就先從模仿開始學習。」當時她大量觀看同類型角色的電影，再吸收、轉化成自己的理解。

漸漸地，江齊發現演戲不僅是詮釋他人的人生，更是一段探索自我的旅程，「我越來越認識自己，也更自信，」最初出於好奇而踏出的一步，成為她能更深入探索自己、理解世界的窗口。「這也是我會想要一直演下去的原因。」

鏡頭以外

演員總在鏡頭前詮釋不同人的人生，那鏡頭外的江齊是什麼模樣？她說，過去的自己很安靜、更被動，習慣打「安全牌」。「雖然我不是很喜歡包袱這個詞，但以前的我真的有點『包袱』，好像會莫名給自己一些限制，現在我在學習把那些條條框框丟掉，去體驗和感受。」不同於小時候才藝表演，能「萬事俱備」再登場，拍攝現場充滿未知，無論是走位或場景，甚至是與對手演員即興產生的火花，都在考驗應變能力與彈性。江齊說，現在的自己反而在學著把預先做好的功課放下、專注於當下的情緒，「一步一腳印地調整、學習，希望未來在演戲時可以更自在、更享受，也更放鬆。」

人生的風景路

彷彿為了呼應這次的主題「不只一種風景」，拍攝當天，宜蘭的天氣也變化莫測，前一刻才萬里無雲，下一秒便大雨傾盆。江齊說，這次的拍攝總是讓她想起在桃源谷健行的經歷，「我很喜歡爬一爬就躺在草地上，吃點東西、畫畫，睡一覺，然後再繼續往下走，」而山裡的風景與際遇瞬息萬變，走著走著濃霧籠罩，轉眼或是撥雲見日，或是迎來落日餘暉，沒有人知道下一步會遇見什麼。

印象最深的是有次爬到一半，她丟了一只心愛的耳環。「那裡完全沒有步道，全是大片草地，我根本不抱希望能找回來。但朋友安慰我沒關係，就當作尋寶遊戲，沒想到我們繞了一大圈，真的在茫茫草地上發現了那個小耳環。」本來令人沮喪的小插曲變成意外之喜，「我覺得這就好像我的人生，時好時壞，永遠不知道前方有什麼在等待，卻又能充滿好奇地一直走下去。」

「你會期許自己人生未來是什麼樣子嗎？」談起對未來的想像，江齊說：「我希望自己像水，不管鏡頭內外，我可以是不同形狀、能被放到不同容器裡。」保有可塑性，是她對自己的期許，「我也一直很喜歡一句話，是Go with the flow。」比起急著向外界證明什麼，她更希望順著自己的步調前進，讓觀眾在作品中慢慢認識她，發現她的不同面向。至於對人生的期許，江齊的答案如水般純粹：「希望自己好好吃飯，好好睡覺，好好生活就好，」她笑著補充：「如果真的一定要講一個比較具體的，那我希望我可以學會空翻！」

這個看似文靜優雅的女孩，心裡藏著一個動作片夢想，儘管何時能夠實現還沒有答案，但她不急著為自己設下限制，就像水能化為各種型態、能流向四方，她已經準備好以自己的步調，迎向人生路上下一道精彩的風景。

蒲禾菲：海軍藍絲質西裝外套與西裝長褲、黑白彈性針織泳裝、棕色與橘色樹脂及金色金屬項鍊（ALL BY CHANEL）。

蒲禾菲 轉身入戲

午後的微風掠過蘭陽平原，帶著濕潤的泥土與草木香氣。回到宜蘭拍攝，蒲禾菲聊起最熟悉的地方，「其實就是羅東運動公園耶！」泳池前的空地，藏著童年第一次舞蹈演出的記憶；如今只要返鄉，她仍會去游泳、打網球或散步。從投入十多年的舞蹈世界，到走進戲劇角色的人生，她帶著期待與忐忑探索未知。演藝之路漸漸開闊，故鄉始終收存著她最初的模樣，那個愛跳舞的小女孩，也陪著她繼續向前。

循著光，走向未知

在宜蘭長大、直到大學才北上求學的蒲禾菲，曾篤定以為自己會一直跳舞。從小練習芭蕾與現代舞，甚至出國深造，而走向演戲的契機，恰好也是一支舞蹈廣告。當初拍攝時，導演引導她望向一道光，表現出感動，點燃了她對表演好奇的一簇火苗。「跟導演一起、聽他導戲的這個過程，讓我覺得我想要繼續探索下去。」於是，跳了十幾年舞的她，願意重新當一次初學者。

「期待跟害怕是並行的。」她說，雖然心生懷疑自己究竟適不適合，卻也渴望繼續挖掘，「即使未知是恐怖的，我還是想要去嘗試。」只是，轉向陌生行業，免不了讓家人憂心。「但現在家人變成我最瘋狂的粉絲，我媽看我的作品會反覆看超多遍，很直白地說哪裡還要加強，最後還會幫我打氣。」一句「沒事，下次會更好」，成了她最溫暖的支持與踏實的靠山。

一個後滾翻，接住角色

走進《欠妳的那場婚禮》，蒲禾菲在陳立璇身上，看見與自己相似的大剌剌與爽朗。導演嚴藝文給予她信任與空間，「她覺得這個角色最大的核心，就是我做自己、很舒服自在地去演就好了。」長年舞蹈訓練，也成了她走進戲劇的助力，「身體熟悉的記憶，讓我在鏡頭前能自在地用肢體去表達，有了另一種表演維度。」甚至在片場創造驚喜，她記得一場沙發上打鬧的戲，周可傑問陳立璇睡覺怎麼沒穿內衣，她尷尬地想逃，偏偏後方沒有空間，情急之下便做了個後滾翻，順勢離開。「當下才發現，哇！原來我有這個天分。」回想這一幕，她自誇好聰明，還似乎替自己開啟另一種可能：「我好像可以演武打片！」從小除了芭蕾、現代舞，也學過武術與太極，那些練就的本領，就這麼在表演裡，開出屬於她的女俠夢。

成為作品裡的一枚齒輪

曾經，蒲禾菲訂下「30歲以前演到一個喜歡的角色」的目標。遇見陳立璇後，人生時間表暫時不再設定期限。「就覺得順其自然，遇見喜歡且合適的角色常需要緣分，但平常能做的，就是看書、看電影充實自己，把英文跟舞蹈繼續練好，希望未來能往國際發展。」

演員這條路並非坦途，嚴藝文導演跟她說過「演員的心臟要很強大」，至今仍是她心底的錨。「能當演員是一件很幸福的事，畢竟我有這個選擇權，能決定做這份工作，所以不管遇到任何困難，我覺得都有方法能面對。」而她的成就感，是來自觀眾的共鳴。「原本以為拍戲只是滿足自己想做的事，但當有人告訴我，這個角色給了他們的生活一些力量，那份快樂是加乘的。」在片場等戲時，看著導演、演員與幕後人員各自專注在崗位上，「那一刻我真切地感覺到自己是個演員。很確定自己在一部作品裡，正扮演著一顆小小的齒輪，我是這個龐大創作裡不可或缺的一份子。」

對於表演，她仍看見許多需要磨練的地方，尤其是聲音與口條。肢體能透過走路方式改變，聲音這套個人的硬體設備，調整起來卻不容易。她觀察好演員如何隨角色改變說話方式，也思考聲音如何影響觀眾進入故事。蒲禾菲道述，最近看了韓國導演洪常秀的《她復出的那天》，「片中沒有太多花俏的東西，透過人與人的對話，便深入剖析人性，讓我吸收了許多。」每次觀看電影，都讓她自覺永遠都有要進步的空間，也都是繼續鑽研各方面的起點。

在稻田小屋，築起自信

蒲禾菲直言此刻的自己，若要用一種風景來形容，「我覺得是稻田間的小木屋。」可能因為她兒時住在宜蘭田中央，「那片景色對我來說象徵著純粹與童心未泯，進而希望自己能永保這份純真。」喜歡煮飯、插花、動手做事的她，想像屋旁種著蔬果，也有花草，日子豐富而精彩。「或許小木屋一開始沒那麼堅固，但希望接下來屋頂和牆壁都越來越堅固。」一如她期許自己，隨著經歷更堅強、更有自信。

仍在尋找如何讓舞者與演員這兩個身分融合得更好的她，卻也坦言，舞蹈系出身不等於熱愛運動。「其實我不愛運動，我就是愛跳舞。」壓力大時，租個小場地跳舞，身體舒展了，心也舒暢了。若有一段假期，她則想再去英國。「當年在愛丁堡留學，因疫情而在3天內倉促返台，來不及好好道別。」她惦記那裡豐富的展覽與自在走逛的日常，盼望有機會回去，再好好感受一遍這處舒服的所在。

回望從舞者走向演員的軌跡，走過懷疑與摸索，她更確定自己想走的方向，「現在也不知道適不適合，但這是我要的。」採訪尾聲，她送給自己一句話：「不要怕。不要想那麼多，做就對了！」帶著這份心意，屬於蒲禾菲光影交錯的鏡頭深處，正隨著每一次嘗試，慢慢展開一頁頁的豐盛。

馬士媛：黑色雙C外套 、黑白山東綢上衣與及膝裙、垂墜式設計耳環與項鍊、淡藍色小牛麂皮口蓋包、綠色小羊皮後繫帶鞋（ALL BY CHANEL）。

馬士媛 全然以赴

從《左撇子女孩》走向坎城影展，再獲國內外新人獎肯定，馬士媛在聚光燈下依然清澈、隨興，彷彿隨時準備迎向下一陣風。從模特兒、樂團貝斯手到演員，看似跳躍的身分轉換，始終是她順應本心、誠實探索世界的方式。「這些東西都是以我喜歡、有感覺為出發點。」每一種嘗試，都有生活中的她，都是她在日常裡找尋的熱情。

揮拳之間找回專注

「以後說不定還可以挑戰武打片！」聊起最近迷上的拳擊，馬士媛雙眼亮起笑說：「我好喜歡那種很有爆發力的運動，當下必須全神貫注在每個動作與呼吸上。」她分享，早在4年前拍攝《左撇子女孩》時，就在等待與準備的過程中接觸了武打訓練，如今練拳，也想讓自己更能專注。回望一路的摸索，她坦言最大的改變是內在，「我覺得自己變得更穩定了一點。不管是心情、生活步調，還是對自己的自信，都慢慢安定下來。」

讓感受成為力量

年少時的探索往往伴隨著迷惘，以前的馬士媛，憑著有限的經驗和模糊的感受勇敢嘗試，卻未必知道能往哪裡去。如今，觀眾、家人與朋友真誠的眼神與回饋，成為支撐她前行的力量。「甚至不需要言語，只是走過來擁抱我，都會讓我覺得，自己好像找到一件能傳遞力量給大家的事。」她的感受可以透過表演，抵達另一個人的心裡。「那份力量源自於我學會控制情緒，並且願意用心、深刻地感受事物，原來這件事真的能影響他人。」

這也改變了她對表演的理解。「去年的我，大概會把演戲的快樂定義為可以認識自己。」現在則多了另一份成就感，「我發現自己的表演能給予別人能量，讓他們回頭反思自己的人生，這是一件超級有意義的事，好像也找到自己的天賦，讓我覺得無比踏實。」這也讓她更相信自己能繼續把演戲做好。

演過倔強，更懂溫柔

《左撇子女孩》中的宜安，是許多影迷認識馬士媛的起點，也讓她重新梳理曾經的自我。「宜安是一個存在感非常強烈的角色，當我演完她、走進她的內心去理解她之後，我發現自己反而變成一個更溫柔的人。」只是，學會看自己也需要時間。她從不太敢看自己的演出，到慢慢接納，從另一個視角覺察被鏡頭留下的倔強。「你可能說出一句你的需求，或者嘗試去溝通，那些沒有必要的爭吵就能解決，我覺得這段過程就是一種溫柔。」

演戲讓她看見自身的稜角，也明白日常裡還有更柔軟的選擇。讓她重新看待自己的，還有男友的一席話，更像是一記溫柔的撞擊。「他是看過我所有面貌的人，前陣子他跟我說，身邊許多人習慣用腦子過生活，但他覺得我很全然、很用心在過日子。」她動容地說：「聽到的時候超級感動，深深觸動到心底。」常懷疑自己不夠好、應該再聰明一點的她，才明白「原來用心對待生活與身邊的人，就是我最珍貴的特質。」

在真心話裡認清自己

面對外界的期待與關注，馬士媛也擁有一套情緒排解方式，會寫日記，或約好友小酌、吃美食，進行深度的對話。她甚至主動請朋友、家人提醒自己的改變，「這樣我可以去檢視，那是有意識的選擇，還是尚未察覺的變化，確認是否言行合一。」她自言不害怕聽實話，接納各種聲音，「就是希望大家跟我講真心話！」

「遇到與自己想法不同的聲音，會想想別人為什麼這樣看，也弄清楚自己的感受，等到內心整理好，再說出來。」她在人與人的對談中慢慢認清自己的位置，再決定怎麼走。這份開放也延伸到表演，她認為進步的空間「絕對是無上限的」，還有好多角色、生命經驗想去體會。即使戲劇類型相近，能否演出不同狀態？從獨立電影到商業作品，又可能碰撞出什麼？她願意讓新的合作帶來答案，隨時樂意投身其中，保持彈性「演員是我想長久發展的事業，但即使人生出現變數，我也不害怕挑戰，因為我的興趣真的太廣了。」

一匹自由奔馳的馬

工作之外，熱愛生活與冒險的馬士媛，還想捏陶、旅行。曾與好友到花東打工換宿的她，也想一個人重返曾為拍攝MV造訪的冰島，看看獨旅會有什麼不同感受。她笑稱自己蠻像一匹馬，偶爾脫韁、偶爾沉穩，性格有點膽小，骨子裡卻願意往前衝。相較於大海，她更偏愛山巒。「山林特別適合馬的特質，能自由自在翻山越嶺，踏在草皮上，聽著蟲鳴鳥叫，那是我最放鬆的時刻。」

最後，她送給自己一句座右銘：「開心也是一天，痛苦也是一天，就好好把握當下！」不困於過往，不畏懼未知，這匹心懷溫柔的自由之馬，正以全然用心的姿態，在生活的原野上奔馳出自己的風景。