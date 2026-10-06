Koki、UTA 談「人生勝利」！不以獎項、名氣定義成功 超越昨天的自己就是進步

因成長環境的關係，Koki,與UTA自幼便彼此認識。如今各自走上不同道路、在忙碌生活中各自前行，這次也因封面拍攝難得重逢。或許正因為曾看過彼此兒時的模樣，這次相見時，更能清楚感受到歲月在對方身上留下的變化，也讓這場久違的重逢格外令人印象深刻。

走上演員之路後，他們不只展現與生俱來的表演魅力，也在一次次嘗試與自我磨練中，持續累積屬於自己的經驗與養分。那些一路上遇見的人事物，就像散落在人生路上的珍貴石頭，經過時間沉澱與琢磨，逐漸成為支撐他們繼續向前、也讓自己變得更加成熟的力量。

出道後的人生

2017年以作曲家開始活動並提供樂曲的Koki,，在2018年作為模特兒出道，2022年以首次主演的電影《牛首村》獲第65屆藍絲帶獎新人獎；此後，她也陸續出演《心動50年》、《Tornado》等國內外作品，持續拓展自己的演藝版圖，更於2025年，在第18屆亞洲電影大獎中榮獲「AFA Rising Star Award」。從出道初期便受到高度關注，讓當時仍是十多歲的她，除了讚美之外，也曾面對嚴厲的聲音。即便如此，面對外界投射而來的各種聲音，她並未選擇將一切完全隔絕，而是以屬於自己的距離感，一一面對。

而支撐這份態度的根源，是對於周遭所寄予的聲音與期待，始終抱持著一份「感謝」。「別人對我的期待，代表有人看見了某些連我自己都還沒發現的可能性，所以我覺得這是一件非常值得感謝的事。有時候，正因為這份期待，我才有機會挑戰新的事情，也因此遇見過去從未認識的自己。」在摸索的過程中，Koki,發現，如果把所有人的評價都當成衡量自己的標準，最後反而會不知道自己到底想做什麼。「所以，我還是會把自己是否真正認同，以及能不能對自己感到滿意，放在最重要的位置。」

而2018年以模特兒出道的UTA，透過Netflix影集《氣體人第一號》首次挑戰演技並正式以演員身分出道：「這段經歷讓我對演員這個世界的看法，以及自己實際感受到的東西，都有了很大的改變。也因此，比起過去，我對家人一路以來所從事的工作，產生了更深的敬意。」

一向專注於當下的他，從以前就喜歡與人建立連結，也樂於透過不同的人事物拓展視野，卻始終保有自己的步調。在自在不拘的節奏裡，他一步步走過不同階段，也在新鮮的合作與碰撞中，拾起那些真正讓自己感到有趣、願意花時間琢磨的事物。一路累積下來的經歷，就像一顆顆色彩各異的寶石，慢慢拼湊出屬於他的獨特軌跡。

正式踏入影視圈後，他與同為演員的父親本木雅弘也有了更多交流，不時聊起演戲，以及彼此參與的不同作品；與此同時，他也逐漸學會珍視與自己面對面的時刻，享受獨處所帶來的時間與空間。對他而言，與他人連結固然重要，而在忙碌之中留一點時間回到自己身上，同樣是一種值得珍惜的相處方式。

米蘭羅紋拉鍊開襟外套(UNIQLO：C)、Easy Care柔軟休閒襯衫(UNIQLO：C)、繭型牛仔褲(UNIQLO：C)（ALL BY UNIQLO）；皮革領帶（造型師私物）。

「無」的狀態

出道初期的Koki,，就像置身茫茫石礫堆中，不斷拾起他人遞來的石頭，尋找著能讓自己變得更好的「正確答案」。直到經歷各種不同的工作現場與作品，她才慢慢明白——答案並不只有一個。學會自己思考、聽取不同人的意見，再從中做出選擇，其實同樣重要。如今的她，除了更懂得相信自己的感受、勇敢踏出下一步，也開始學會珍惜日常裡的「留白」。

「忙碌的時候，很容易一直覺得『我是不是還應該做點什麼』，但有時候，反而是擁有一段什麼都不做的時間，才能讓自己的思緒重新整理。」無論是在家裡聽音樂、看電影、讀書，或是和狗狗們悠閒地待在一起，都能讓她在忙碌的生活裡，維持自己的步調。其中，「下廚」也成了她放鬆自我的方式：「因為做菜時，可以專心在眼前正在做的事情上。」暫時放下不斷向前的念頭，清除心中的雜念，才能讓這個總是努力向前的靈魂，重新回到自己的節奏。

至於UTA的靈魂充電方式，則不得不提到影響他大半人生的關鍵運動——籃球。從小便熱愛活動身體的他，直言：「不論再怎麼忙，我都不想犧牲打籃球的時間。」甚至形容，打籃球是唯一能讓他真正進入「無」的狀態、暫時什麼都不去想的時刻。他笑說：「只要我的身體還能動，我一輩子都不想放棄。」這項陪伴他一路成長的運動，不僅教會他如何與他人溝通，以及團隊合作時不可或缺的凝聚力，也讓他持續維持身心的平衡，在揮灑汗水的同時，讓思緒保持清醒與清新。而在嚴格遵循自己所設定的生活規律之餘，「休息」也被他視為「自律的一部分」。對他而言，自律並非僅是一味要求自己向前，而是能真正成為更好的自己。

布勞森外套(UNIQLO and JW Anderson)、美麗諾圓領毛衣、EZY繭型牛仔褲（ALL BY UNIQLO）；咖啡色皮革拼接樂福鞋、銀色耳扣（造型師私物）。

流行玩心

懂得在靈魂電池耗盡之前，適時為自己按下停止鍵，藉由一開一關的換氣，重新找回自我的兩人，看似有著相似的特質，對於「時下流行」的本質，卻有著截然不同的看法。

喜歡在日常穿著中，以UNIQLO與設計師聯名系列隨心搭配的UTA，認為「流行並不是不斷改變，而是一直以一種循環的方式，不時地回來、又離開，如此反覆。」隨著年齡增長，他也逐漸對兒時看著父親與身邊的大人們穿著帶有男性氣質的剪裁與西裝，有了不同的理解，直到現在才真正感受到：「原來這麼帥。」如今，他越來越喜歡這種優雅、有品味的穿搭。即使是UNIQLO：C系列簡單的鈕扣襯衫，也讓他覺得適合用來打造實穿的層次感；而拍攝當天著用的棕色UNIQLO and JW Anderson外套，更讓他一眼愛上，直說會是自己日常生活中的必備單品。

Koki,則喜歡在經典元素中加入現代感。在她看來，「流行是會持續變化的。」因為它映照著那個時代人們的感受，以及社會本身的變遷；但即使時代不斷改變，自己認為美麗的事物，以及穿上後能讓她感覺「這就是我」的東西，其實並不會輕易改變。尤其是用當下的眼光重新欣賞那些從過去延續至今的事物，本身就是一件很有魅力的事。

比起將自己框進某一種固定的風格裡，她更喜歡加入男裝或古著單品，從輪廓、材質等不同面向玩出變化，再依照當天的心情自由搭配。拍攝當天，最讓她喜歡的一件單品是「寬版牛仔褲」，「它可以搭配很多不同的Look，而且會因為不同的造型方式，呈現出完全不同的樣子，我覺得這就是它很有魅力的地方。」能在現場嘗試以一些平時不太會採用的方式穿著牛仔褲，也讓她覺得格外有趣。

在簡單的穿搭中隨興玩出屬於自己的個性風格，UTA也喜歡偶爾挑戰自己，搭配較為鮮豔、大膽的色彩，或穿上設計感更強烈的服裝；而對Koki,而言，時尚不只是表達自我的方式，也是一條探索自我的途徑，讓她在穿搭之中不斷發現嶄新的自己。正如她所說：「今後我也不想被某種既定的形象限制，希望能夠一直自由地享受那些在當下真正吸引自己的事物。」

聊到生活裡的新嘗試，她也開心分享：「我開始學電吉他了 ！現在正按照自己的步調一點一點學習，覺得非常有趣。」而接下來，她還想挑戰過去從未詮釋過的複雜角色，探索更多人性的面向；透過演出一個擁有與自己截然不同價值觀的人物，讓自己的世界更加寬廣。

棉質條紋澎袖襯衫(UNIQLO and JW Anderson)、棉質澎袖襯衫(UNIQLO and JW Anderson)、EZY寬版直筒牛仔褲（ALL BY UNIQLO）；皮革厚底綁帶鞋（VATIC）；金銀混搭環狀耳環（造型師私物）。

關於勝利的想像

在顛簸的石頭路上，一面學習穩住自己的內心，讓意志如頑石般堅定；一面踩著腳下的石塊，帶著大膽冒險的好奇心，即使偶爾感到疼痛，也依然向前。對Koki,與UTA來說，眼前的目標從來不是山頂最高的尖峰，而是沿途經過寒風、細雨與暖陽，親身見證的璀璨風景，以及一路收進口袋裡的珍貴寶石——可能是與優秀團隊共事時獲得的啟發與學習，也可能是身邊的人一句溫暖的話，甚至是那些不經意間被加諸於身的「別人的期待」。在他們眼中，所謂「勝利與突破」，從來不是抵達某個終點，而是那些讓自己一天比一天更好的細微印記。

「我覺得成功不一定只是獲得很大的獎項，或取得世俗眼中的成功。像是『昨天的自己做不到的事情，今天做到了』，對我來說也是非常重要的成功。」Koki,舉例，無論是挑戰從未接觸過的環境，或是詮釋一個極具難度的角色，只要能以自己的方式一路認真面對到最後，便足以成為一筆「光榮的戰績」。比起追逐外界定義的成功，她更希望未來無論身處什麼階段，都能繼續珍惜好奇心，以及對身邊人的感謝。「而且我希望無論到了幾歲，都能一直保有挑戰新事物的心。」

而對UTA而言，「人生勝利組」同樣不是外界所想像的耀眼模樣。一向沉穩而神祕的他，更在意每一次全力以赴的過程，以及能否將眼前的每件事好好完成。他深邃的眼神中閃爍著堅定的光，說道：「只要自己能盡全力把每一份工作、每一次表演都努力到最後，並且好好完成，我想那對我來說就是心目中的『勝利』。」他認為，在某種程度上，這其實也是一場與自己的戰鬥；當不安襲來，內心在自我懷疑間擺盪時，是否依然能選擇往前走，或許才真正決定了最後的勝負。