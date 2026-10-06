楊謹華睽違20多年再遇霍建華！見證他從「迷惘小男生」變陽光男 大讚：心智強大後的從容

睽違20多年再度合作，走過各自的人生與演藝歷程，如今再次站在彼此面前，熟悉感依舊，眼中的彼此卻早已不同。回想初識時，楊謹華印象中的霍建華是個「很帥的小男生」，眼神裡還帶著對未來的緊張與迷惘；多年後再相逢，她看見的卻是一個更加陽光、自在，也更懂得與自己相處的霍建華，直言：「那是心智強大後的從容。」

而霍建華也在這次重逢中，看見楊謹華一如既往的認真與真誠，兩人帶著多年累積的人生體悟重新交流，在戲裡面對急診室的生死考驗，也在戲外聊起表演、生活與人生的取捨。

「原來這就是當明星的感覺 ！」睽違9年再拍封面，霍建華獨自抵達攝影棚，瞬間將氣氛烘得溫暖鬆快。拍攝間，給人反差感的他與大家談笑風生，興起時便哼起歌；那副曾出過唱片的好嗓子在棚內迴盪，純粹得像個初入大觀園的大男孩，讓人很快忘記久未見面的距離。

這幾年間，外面的世界翻天覆地，演藝圈的潮起潮落，換了幾輪光景。眼前霍建華的真性情與隨和體貼，更落實在生活細節裡。拍攝前一天，楊謹華的團隊幫了他一些忙，他將這份善意記在心底。採訪當天一早，他便趁著外出運動，騎單車穿梭台北街頭，只為買新鮮現做的三明治帶到現場。

「人與人之間就是這樣，你要感受到別人對你好，也要讓別人感受到你的真心，彼此都是互相的。」他語氣溫熱，「這對我來說是最重要的事。就怕演員做到後面變得麻木，那絕對是死路一條。」一旁的楊謹華笑嘆：「真的好用心。」她認得從前的霍建華，也看見如今的改變。

20多年前，兩人曾在偶像劇《我的秘密花園》短暫合作；而今因Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》再度聚首，帶著各自積攢的人生，重新站到彼此面前，在這場充滿煙火氣的踏實與真摯中拉開序幕。

時光鏡像看見彼此的從容

回想初識，楊謹華笑說：「我對建華的第一印象，就是個很帥的小男生，但那時他眼神裡帶著緊張，以及對未來的迷惘。」霍建華點頭，「那時確實完全不知道前方的路在哪裡。」後來他將事業重心移往外地，兩人各自在演藝路上前行，直到近年才透過私下聚會重新熟絡。

楊謹華見證他的轉變，「每個人都會遇到沮喪與挫折，我們都曾走過必須沉澱的低谷。但建華難能可貴的是，即便經歷陰霾，他始終有股心志，讓自己朝更好的方向走。」

她比喻：「人好像非得走到懸崖邊，知道危險要往後退，退了才看清路該怎麼走。這次再合作，發現他變得前所未有的陽光與自在，那是心智強大後的從容。」霍建華作勢揉揉眼角，笑嚷：「聽得我感動到好想哭 ！」他也看見楊謹華依舊認真做筆記、做功課。

「在開拍前聚餐時，她還特別向大家致詞，請年輕演員不要有前輩距離感，有想法隨時交流。」楊謹華坦言，入行20多年，這是她第一次這麼做。急診室的戲講求團隊默契，她擔心年輕演員因敬畏前輩而不敢開口，「所以我必須先發聲，凝聚大家。加上我喜歡跟不同年齡層的人聊天，每個人的歷練和表演方式不同，我也想學習。」

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生死第一線的初心淬煉

繼2006年在《白色巨塔》中飾演記者，楊謹華再度接演醫療劇《急診室的奇蹟》，首次挑戰第一線醫生，化身資深主治醫師「何宇華」，習慣將冷靜化為本能，卻把脆弱與疲憊深藏心底，直言白袍的重量超乎想像。

對她而言，「這部戲探討的是，在體制與現實拉扯下，每天面對病人的生離死別、醫療流程的極限，甚至遭遇醫療糾紛的質疑，還能不能站得起來、繼續當一個好醫生？那份『初心』還找得回來嗎？」

她分享，開拍前，演員接受1個月醫學特訓，但真正的修煉往往在手術檯前。「最困難的是手要操作精密器械，腦袋要轉醫療流程與專有名詞，表情與台詞還要全部到位，那種多工運作的壓力非常巨大。」

同樣首次詮釋醫師的霍建華，飾演在搶救生命與院內體制之間尋求平衡的急診醫學部副主任「周承俊」。深知醫生的獨特氣場難以演繹，他的挑戰在於融合專業形象與術語。

「好比語言的真實感，醫師講話習慣夾雜英文醫學名詞，要將這些思維語彙的生硬名詞內化成自己的口吻，讓真正的醫生看到會覺得『沒錯，我們就是這樣』，是我給自己設定的門檻。」他透露，這次兩人對演出都要求嚴苛。

急診室從不給人喘息的餘裕，醫護人員沒有時間等待「最完美的決定」。走近醫護工作後，兩人的崇敬更深。霍建華感嘆：「急診醫師隨時待命，日夜班表交錯，幾乎沒有生活品質可言。他們看過太多生死，但無論內心多煎熬，第一本能永遠是收起情緒、先救人。那種生命承受力，太偉大了。」

奇蹟處方是保有相信的勇氣

對急診室醫師而言，讓心跳恢復是奇蹟；在人生的碰撞裡，奇蹟則有更深的意涵。「戲中，何宇華只想救人，卻捲入醫療糾紛，初衷反遭質疑。那種震撼對我而言是直擊靈魂的。」

楊謹華說，「當傾盡全力做對的事卻換來指責時，人一定會反問自己：難道我做錯了嗎？初衷被現實消磨的痛感非常深刻。」這段歷程令她領悟，現實中我們都可能遇到類似困境，明明做對的事，卻要面對誤解。

「如何在質疑中排除干擾，重新站穩腳步、找回初心，甚至更堅定地相信自己，我覺得那個瞬間，就是奇蹟。」奇蹟之於她，是一種生命姿態。「走到今天，經歷過好與壞、讚美與挫敗，依然願意相信下一個角色、期待下一次相遇，甚至渴望投入下一個未知的冒險，永遠保有熱忱，就是生命最棒的奇蹟。」

霍建華則從自身改變印證奇蹟，「只要你想改變，真的可能有變化，就怕你不願意。」年輕時的他內向、敏感，甚至被認為不適合演藝圈。「可是經歷這麼多，我變成了謹華眼中開朗、能做自己的人。想表達就說，想讚美就大方稱讚，不再害怕別人眼光。想對別人好，就真誠去付出。只要你願意相信、願意改變，奇蹟真的有可能發生！」

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懂得入戲也學會退場

若說表演是以自身承載他人的命運，如何在角色與生活間畫出界線，便成了兩人的深刻體悟。年輕時，他們都曾因過度沉浸，讓角色影響生活。楊謹華說：「我們不是科班出身，剛開始演戲時，急於證明自己，總是用兩百分的拚勁投入戲裡。

不懂得保護自己，只想快點抓牢角色， 結果走火入魔。」最令她心有餘悸的，是在《一把青》飾演「師娘」秦千儀的7個月裡，她深陷壓抑悲涼。

「殺青時我以為結束了，直到戲播出的半年間，朋友問我：為何講話走路都還是那麼像師娘、那麼ㄍㄧㄥ ！我才驚覺自己根本沒離開。」那半年，她不敢聽配樂、看劇情畫面，聊到難忘戲分就掉淚。因而提醒了她「工作跟私生活必須切開。好的演員要懂得進場，更要懂得優雅退場。

現在的我，找到了與角色共存的開關，下了戲就回歸生活。」若此刻《急診室的奇蹟》何宇華要對她說一句話，她想會是：「謝謝妳借我妳的人生一段時間；但不要把我的眼淚一起帶走，妳可以理解我，但不用成為我。」

霍建華在旁聽著，眼中滿是理解。最令他難抽離的，則是花了1年拍攝《如懿傳》的乾隆皇帝一角。「整整1年完全活在那個封閉宮廷時空中，情節太深刻了。殺青半年後，有天我獨自坐飛機聽音樂，突然在機艙裡掩面崩潰大哭。腦中全是戲裡的畫面，心裡覺得好對不起那個女人（如懿）！完全陷在愧疚的投射裡。」走過那段消耗，如今他已建立起防線。

「現在拍戲，我依然會付出所有心力，與對手演員全神貫注地交流，但一旦下戲收工，便會收住情緒，把生活的空間還給自己。」

好好做人，好好生活

初入行時，兩人都曾執著於成為「好演員」。霍建華因早期在片場受過不公待遇，決心成為受肯定的演員，想撕掉偶像標籤。

約15年前拍攝《怪俠一枝梅》時，他向同車的香港演員前輩廖啟智（智叔）請教：「我想當個好演員。」智叔只說：「你好好做人就行了。」當時他以為對方不願教他。「直到十幾年過去，經歷了事業的起落、人生的曲折，我才在某天突然懂得他那句話有多深。」

楊謹華也有相似經驗，曾向《我只在乎你》中飾演他父親的劉松仁請教如何當好演員，而得到相同回答：「先學會好好做人。」年輕時她聽不懂，如今明白「好好做人」就是「好好去生活」：踏實過日子、觀察周遭，對世界保持好奇。

「演員這份職業，是解答我對世界所有『為什麼』的通道。我享受、感謝，也一直保持期待，反而希望觀眾記住我戲裡的名字，以及角色帶給他們的影響和感受，這是身為演員開心的一件事。」

生活的養分流進角色，也改變了接戲的態度。霍建華挑劇本看重「適合」與「舒服」，更關注全劇整體的敘事，「會觀察導演如何調度、理解文本留白。」他笑稱， 現在抱持「娛樂的心態」演戲。「以前一個鏡頭演不好， 回家可能睡不著。

時隔多年再跟謹華演戲，意義很大，當初接拍主要也是因為知道女主角是她，想看看她現在的轉變，一起能激盪出什麼火花。也想跟蔡凡熙、詹子萱這些年輕演員像朋友般切磋，放鬆地玩出新意。邊做功課邊享受創作，不再把自己逼得那麼辛苦。」

在取捨之間學會愛

行經不惑之年，生命自然啟動減法。近年霍建華放慢腳步，把大部分時間留給家庭。而這背後，其實也是他的處世哲學。

「人的一生就是不斷在失去，這是一個必然的篩選過程。當你想追求更好的生活品質時，自然會篩掉不適合的人，世界觀不同就不必強求交集。失去不意味著遺憾，反而證明你在某些核心的事情上做對了選擇。」楊謹華深表贊同，「很多人害怕失去，但當你學會坦然面對， 代表你正走在對的路上。」

這份對生命的感悟，在霍建華成為父親後，化為溫柔的依託。「當爸爸後，我才真正明白何謂『無條件的愛』。小時候我缺乏愛，現在有了孩子，我把過去未曾得到的東西毫無保留地給她。

陪她長大，像朋友一樣相處，也從中學習如何去愛與付出，這讓我變成更好的人。」楊謹華則準備迎接長假，接受老公的提議前往異國，享受兩人世界。「以往工作排太滿，所以這是我先生少數主動要求我停下腳步、好好休息和生活。」

走過跌撞與沉澱，未知已不再令兩人惶恐。光陰洗去多餘的執念，留下對表演的赤誠與對身邊之人的柔軟。當人學會放下包袱，每個迎面而來的當下，都是時光贈予的奇蹟。至於未來，他們滿懷期待，不急著定論。霍建華在訪談最後，為此留了下次再見面的理由：「到時候，明年再告訴你。」