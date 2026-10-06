快訊

維護安全的小代價？ 川普：可以讓伊朗摧毀這2座美國大城

國內流感新增重症219例、死亡44例雙創新高 上周就診近14萬人次

EZ WAY APP被挖出「超無用功能」！實測結果大問號 網笑歪：從沒按過

楊謹華睽違20多年再遇霍建華！見證他從「迷惘小男生」變陽光男 大讚：心智強大後的從容

聯合新聞網／ Harper's BAZAAR
霍建華：OCTO超薄腕錶、Serpenti靈蛇胸針、戒指（ALL BY BVLGARI）；深藍大衣（PRADA）；淺藍針織上衣（ZEGNA）；高領上衣、深藍西褲（BOTH BY FERRAGAMO）。 楊謹華：Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）；拼接大衣、絲質綁帶上衣、絲質綁帶短裙、紫色高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）。
霍建華：OCTO超薄腕錶、Serpenti靈蛇胸針、戒指（ALL BY BVLGARI）；深藍大衣（PRADA）；淺藍針織上衣（ZEGNA）；高領上衣、深藍西褲（BOTH BY FERRAGAMO）。 楊謹華：Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）；拼接大衣、絲質綁帶上衣、絲質綁帶短裙、紫色高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）。

睽違20多年再度合作，走過各自的人生與演藝歷程，如今再次站在彼此面前，熟悉感依舊，眼中的彼此卻早已不同。回想初識時，楊謹華印象中的霍建華是個「很帥的小男生」，眼神裡還帶著對未來的緊張與迷惘；多年後再相逢，她看見的卻是一個更加陽光、自在，也更懂得與自己相處的霍建華，直言：「那是心智強大後的從容。」

而霍建華也在這次重逢中，看見楊謹華一如既往的認真與真誠，兩人帶著多年累積的人生體悟重新交流，在戲裡面對急診室的生死考驗，也在戲外聊起表演、生活與人生的取捨。

「原來這就是當明星的感覺 ！」睽違9年再拍封面，霍建華獨自抵達攝影棚，瞬間將氣氛烘得溫暖鬆快。拍攝間，給人反差感的他與大家談笑風生，興起時便哼起歌；那副曾出過唱片的好嗓子在棚內迴盪，純粹得像個初入大觀園的大男孩，讓人很快忘記久未見面的距離。

這幾年間，外面的世界翻天覆地，演藝圈的潮起潮落，換了幾輪光景。眼前霍建華的真性情與隨和體貼，更落實在生活細節裡。拍攝前一天，楊謹華的團隊幫了他一些忙，他將這份善意記在心底。採訪當天一早，他便趁著外出運動，騎單車穿梭台北街頭，只為買新鮮現做的三明治帶到現場。

「人與人之間就是這樣，你要感受到別人對你好，也要讓別人感受到你的真心，彼此都是互相的。」他語氣溫熱，「這對我來說是最重要的事。就怕演員做到後面變得麻木，那絕對是死路一條。」一旁的楊謹華笑嘆：「真的好用心。」她認得從前的霍建華，也看見如今的改變。

20多年前，兩人曾在偶像劇《我的秘密花園》短暫合作；而今因Netflix醫療職人劇《急診室的奇蹟》再度聚首，帶著各自積攢的人生，重新站到彼此面前，在這場充滿煙火氣的踏實與真摯中拉開序幕。

時光鏡像看見彼此的從容

回想初識，楊謹華笑說：「我對建華的第一印象，就是個很帥的小男生，但那時他眼神裡帶著緊張，以及對未來的迷惘。」霍建華點頭，「那時確實完全不知道前方的路在哪裡。」後來他將事業重心移往外地，兩人各自在演藝路上前行，直到近年才透過私下聚會重新熟絡。

楊謹華見證他的轉變，「每個人都會遇到沮喪與挫折，我們都曾走過必須沉澱的低谷。但建華難能可貴的是，即便經歷陰霾，他始終有股心志，讓自己朝更好的方向走。」

她比喻：「人好像非得走到懸崖邊，知道危險要往後退，退了才看清路該怎麼走。這次再合作，發現他變得前所未有的陽光與自在，那是心智強大後的從容。」霍建華作勢揉揉眼角，笑嚷：「聽得我感動到好想哭 ！」他也看見楊謹華依舊認真做筆記、做功課。

「在開拍前聚餐時，她還特別向大家致詞，請年輕演員不要有前輩距離感，有想法隨時交流。」楊謹華坦言，入行20多年，這是她第一次這麼做。急診室的戲講求團隊默契，她擔心年輕演員因敬畏前輩而不敢開口，「所以我必須先發聲，凝聚大家。加上我喜歡跟不同年齡層的人聊天，每個人的歷練和表演方式不同，我也想學習。」

Divas' Dream女神珠寶與腕錶系列（ALL BY BVLGARI）；桃紅大衣（BALENCIAGA）。
Divas' Dream女神珠寶與腕錶系列（ALL BY BVLGARI）；桃紅大衣（BALENCIAGA）。

生死第一線的初心淬煉

繼2006年在《白色巨塔》中飾演記者，楊謹華再度接演醫療劇《急診室的奇蹟》，首次挑戰第一線醫生，化身資深主治醫師「何宇華」，習慣將冷靜化為本能，卻把脆弱與疲憊深藏心底，直言白袍的重量超乎想像。

對她而言，「這部戲探討的是，在體制與現實拉扯下，每天面對病人的生離死別、醫療流程的極限，甚至遭遇醫療糾紛的質疑，還能不能站得起來、繼續當一個好醫生？那份『初心』還找得回來嗎？」

她分享，開拍前，演員接受1個月醫學特訓，但真正的修煉往往在手術檯前。「最困難的是手要操作精密器械，腦袋要轉醫療流程與專有名詞，表情與台詞還要全部到位，那種多工運作的壓力非常巨大。」

同樣首次詮釋醫師的霍建華，飾演在搶救生命與院內體制之間尋求平衡的急診醫學部副主任「周承俊」。深知醫生的獨特氣場難以演繹，他的挑戰在於融合專業形象與術語。

「好比語言的真實感，醫師講話習慣夾雜英文醫學名詞，要將這些思維語彙的生硬名詞內化成自己的口吻，讓真正的醫生看到會覺得『沒錯，我們就是這樣』，是我給自己設定的門檻。」他透露，這次兩人對演出都要求嚴苛。

急診室從不給人喘息的餘裕，醫護人員沒有時間等待「最完美的決定」。走近醫護工作後，兩人的崇敬更深。霍建華感嘆：「急診醫師隨時待命，日夜班表交錯，幾乎沒有生活品質可言。他們看過太多生死，但無論內心多煎熬，第一本能永遠是收起情緒、先救人。那種生命承受力，太偉大了。」

奇蹟處方是保有相信的勇氣

對急診室醫師而言，讓心跳恢復是奇蹟；在人生的碰撞裡，奇蹟則有更深的意涵。「戲中，何宇華只想救人，卻捲入醫療糾紛，初衷反遭質疑。那種震撼對我而言是直擊靈魂的。」

楊謹華說，「當傾盡全力做對的事卻換來指責時，人一定會反問自己：難道我做錯了嗎？初衷被現實消磨的痛感非常深刻。」這段歷程令她領悟，現實中我們都可能遇到類似困境，明明做對的事，卻要面對誤解。

「如何在質疑中排除干擾，重新站穩腳步、找回初心，甚至更堅定地相信自己，我覺得那個瞬間，就是奇蹟。」奇蹟之於她，是一種生命姿態。「走到今天，經歷過好與壞、讚美與挫敗，依然願意相信下一個角色、期待下一次相遇，甚至渴望投入下一個未知的冒險，永遠保有熱忱，就是生命最棒的奇蹟。」

霍建華則從自身改變印證奇蹟，「只要你想改變，真的可能有變化，就怕你不願意。」年輕時的他內向、敏感，甚至被認為不適合演藝圈。「可是經歷這麼多，我變成了謹華眼中開朗、能做自己的人。想表達就說，想讚美就大方稱讚，不再害怕別人眼光。想對別人好，就真誠去付出。只要你願意相信、願意改變，奇蹟真的有可能發生！」

Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）； 麂皮外套、條紋襯衫、麂皮長褲、皮鞋（ALL BY LORO PIANA）。
Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）； 麂皮外套、條紋襯衫、麂皮長褲、皮鞋（ALL BY LORO PIANA）。

懂得入戲也學會退場

若說表演是以自身承載他人的命運，如何在角色與生活間畫出界線，便成了兩人的深刻體悟。年輕時，他們都曾因過度沉浸，讓角色影響生活。楊謹華說：「我們不是科班出身，剛開始演戲時，急於證明自己，總是用兩百分的拚勁投入戲裡。

不懂得保護自己，只想快點抓牢角色， 結果走火入魔。」最令她心有餘悸的，是在《一把青》飾演「師娘」秦千儀的7個月裡，她深陷壓抑悲涼。

「殺青時我以為結束了，直到戲播出的半年間，朋友問我：為何講話走路都還是那麼像師娘、那麼ㄍㄧㄥ ！我才驚覺自己根本沒離開。」那半年，她不敢聽配樂、看劇情畫面，聊到難忘戲分就掉淚。因而提醒了她「工作跟私生活必須切開。好的演員要懂得進場，更要懂得優雅退場。

現在的我，找到了與角色共存的開關，下了戲就回歸生活。」若此刻《急診室的奇蹟》何宇華要對她說一句話，她想會是：「謝謝妳借我妳的人生一段時間；但不要把我的眼淚一起帶走，妳可以理解我，但不用成為我。」

霍建華在旁聽著，眼中滿是理解。最令他難抽離的，則是花了1年拍攝《如懿傳》的乾隆皇帝一角。「整整1年完全活在那個封閉宮廷時空中，情節太深刻了。殺青半年後，有天我獨自坐飛機聽音樂，突然在機艙裡掩面崩潰大哭。腦中全是戲裡的畫面，心裡覺得好對不起那個女人（如懿）！完全陷在愧疚的投射裡。」走過那段消耗，如今他已建立起防線。

「現在拍戲，我依然會付出所有心力，與對手演員全神貫注地交流，但一旦下戲收工，便會收住情緒，把生活的空間還給自己。」

好好做人，好好生活

初入行時，兩人都曾執著於成為「好演員」。霍建華因早期在片場受過不公待遇，決心成為受肯定的演員，想撕掉偶像標籤。

約15年前拍攝《怪俠一枝梅》時，他向同車的香港演員前輩廖啟智（智叔）請教：「我想當個好演員。」智叔只說：「你好好做人就行了。」當時他以為對方不願教他。「直到十幾年過去，經歷了事業的起落、人生的曲折，我才在某天突然懂得他那句話有多深。」

楊謹華也有相似經驗，曾向《我只在乎你》中飾演他父親的劉松仁請教如何當好演員，而得到相同回答：「先學會好好做人。」年輕時她聽不懂，如今明白「好好做人」就是「好好去生活」：踏實過日子、觀察周遭，對世界保持好奇。

「演員這份職業，是解答我對世界所有『為什麼』的通道。我享受、感謝，也一直保持期待，反而希望觀眾記住我戲裡的名字，以及角色帶給他們的影響和感受，這是身為演員開心的一件事。」

生活的養分流進角色，也改變了接戲的態度。霍建華挑劇本看重「適合」與「舒服」，更關注全劇整體的敘事，「會觀察導演如何調度、理解文本留白。」他笑稱， 現在抱持「娛樂的心態」演戲。「以前一個鏡頭演不好， 回家可能睡不著。

時隔多年再跟謹華演戲，意義很大，當初接拍主要也是因為知道女主角是她，想看看她現在的轉變，一起能激盪出什麼火花。也想跟蔡凡熙、詹子萱這些年輕演員像朋友般切磋，放鬆地玩出新意。邊做功課邊享受創作，不再把自己逼得那麼辛苦。」

在取捨之間學會愛

行經不惑之年，生命自然啟動減法。近年霍建華放慢腳步，把大部分時間留給家庭。而這背後，其實也是他的處世哲學。

「人的一生就是不斷在失去，這是一個必然的篩選過程。當你想追求更好的生活品質時，自然會篩掉不適合的人，世界觀不同就不必強求交集。失去不意味著遺憾，反而證明你在某些核心的事情上做對了選擇。」楊謹華深表贊同，「很多人害怕失去，但當你學會坦然面對， 代表你正走在對的路上。」

這份對生命的感悟，在霍建華成為父親後，化為溫柔的依託。「當爸爸後，我才真正明白何謂『無條件的愛』。小時候我缺乏愛，現在有了孩子，我把過去未曾得到的東西毫無保留地給她。

陪她長大，像朋友一樣相處，也從中學習如何去愛與付出，這讓我變成更好的人。」楊謹華則準備迎接長假，接受老公的提議前往異國，享受兩人世界。「以往工作排太滿，所以這是我先生少數主動要求我停下腳步、好好休息和生活。」

走過跌撞與沉澱，未知已不再令兩人惶恐。光陰洗去多餘的執念，留下對表演的赤誠與對身邊之人的柔軟。當人學會放下包袱，每個迎面而來的當下，都是時光贈予的奇蹟。至於未來，他們滿懷期待，不急著定論。霍建華在訪談最後，為此留了下次再見面的理由：「到時候，明年再告訴你。」

霍建華：OCTO超薄腕錶、Serpenti靈蛇胸針、戒指（ALL BY BVLGARI）；深藍大衣（PRADA）；淺藍針織上衣（ZEGNA）；高領上衣、深藍西褲（BOTH BY FERRAGAMO）。 楊謹華：Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）；拼接大衣、絲質綁帶上衣、絲質綁帶短裙、紫色高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）
霍建華：OCTO超薄腕錶、Serpenti靈蛇胸針、戒指（ALL BY BVLGARI）；深藍大衣（PRADA）；淺藍針織上衣（ZEGNA）；高領上衣、深藍西褲（BOTH BY FERRAGAMO）。 楊謹華：Serpenti靈蛇手環、戒指（BOTH BY BVLGARI）；拼接大衣、絲質綁帶上衣、絲質綁帶短裙、紫色高跟鞋（ALL BY FERRAGAMO）

Harper's BAZAAR

追蹤

相關新聞

Koki、UTA 談「人生勝利」！不以獎項、名氣定義成功 超越昨天的自己就是進步

從小便認識彼此的Koki, 與 UTA，如今各自在演員之路上持續前行，難得因封面拍攝再度相聚，也聊起一路走來對「成功」與「勝利」的不同體悟。Koki, 從年少出道、面對外界期待與聲音，到如今更懂得相信自己的選擇；UTA則在正式踏入演藝圈後，從工作、家庭與籃球中找到屬於自己的平衡。兩人雖走著不同的人生道路，卻不約而同認為，真正的勝利從來不是獲得多少獎項或抵達多高的位置，而是能否比昨天的自己更進步，並在每一次面對挑戰時，努力到最後、全力以赴。

楊謹華睽違20多年再遇霍建華！見證他從「迷惘小男生」變陽光男 大讚：心智強大後的從容

睽違20多年再度合作，走過各自的人生與演藝歷程，如今再次站在彼此面前，熟悉感依舊，眼中的彼此卻早已不同。回想初識時，楊謹華印象中的霍建華是個「很帥的小男生」，眼神裡還帶著對未來的緊張與迷惘；多年後再相逢，她看見的卻是一個更加陽光、自在，也更懂得與自己相處的霍建華，直言：「那是心智強大後的從容。」而霍建華也在這次重逢中，看見楊謹華一如既往的認真與真誠，兩人帶著多年累積的人生體悟重新交流，在戲裡面對急診室的生死考驗，也在戲外聊起表演、生活與人生的取捨。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。