陳庭妮產後迎戰金鐘主持！一邊學「寶寶語」一邊工作 曝最真實新手媽媽日常

迎來人生新身分的陳庭妮，7月正式升格新手媽媽，產後不久便接下本屆金鐘獎戲劇類主持重任，在育兒與工作的雙重挑戰中，開啟人生全新篇章。陳庭妮坦言，成為媽媽後，最大的改變就是「時間變得很破碎」，不僅睡眠被切割，就連工作與生活也必須重新學習如何分配。一邊學著讀懂女兒的哭聲、摸索專屬於母女倆的「寶寶語」，一邊迎接產後首個重要工作挑戰，陳庭妮卻沒有將這些改變視為負擔，反而享受著與女兒一點一點建立默契的過程。

從戀人、夫妻到成為新手爸媽，胡宇威、陳庭妮相伴走過十餘年，也在生活與工作中磨出並肩而行的默契。如今迎來人生新篇章，兩人也展開關於「愛」的新對話。

真愛進階題

「威妮CP」在許多人眼中，宛如偶像劇情節真實上演的天作之合。兩人的浪漫緣分不只始於定情的「真愛系列作」，早在那之前，彼此的命運座標就已悄悄坐落在同一個地方──他們共同的「老家」台中東勢。「我們的緣分是真的蠻難得的，尤其剛開始認識對方的時候，想說怎麼可能老家都在這個地方？」從小在國外生活、成長的胡宇威，回想起當初與陳庭妮意外發現的這項巧合，至今仍覺得不可思議：「我說我是在紐約出生、長大，但是我媽媽的老家在東勢，她還一直懷疑我說『怎麼可能？』我說『什麼怎麼可能，我真的知道這個地方！』」

陳庭妮在一旁笑著補充：「我還考他，知不知道東勢的這裡有什麼、那裡有什麼。」直到這場突如其來的「東勢小考」結束，兩人才更加確定，原來有些緣分早已埋藏在相遇之前，兜兜轉轉後，才在彼此身上找到答案。7月迎接寶貝女兒到來的兩人，臉上洋溢著滿滿幸福。即便還在適應新手爸媽的生活，卻幾乎看不出一絲疲憊；一聊起女兒，眼神與笑容更藏不住被愛灌溉的甜蜜。

「我覺得小孩出生之後，真的就會想時時刻刻跟她待在一起，那就是一種天性、一種母愛吧。」公布生產喜訊後，陳庭妮隨即宣布接下本屆「金鐘獎戲劇類主持人」的重責大任。成為媽媽後，生活時間被切割得更加零碎，難以再依照自己的意志專注投入工作，就連每晚的睡眠也變得斷斷續續，但對她來說，這些改變卻都甘之如飴。「目前面臨到的時間破碎，或是要學習寶寶語──當女兒哭的時候，試著去理解她到底怎麼了，是餓了？還是該換尿布了？其實都是很有趣的過程，會讓我覺得自己正在一點一點了解她。」比起育兒過程中的疲憊與不便，她反而更享受這段與女兒逐漸建立默契的時光，因為那些看似瑣碎的日常，也都成了認識她、陪伴她成長的方式。「比起負面的感受，反而會覺得，陪著她一起長大，是一件很幸福的事情。」

而被認證為「女兒傻瓜」的胡宇威，也難掩初為人父的喜悅；在爸爸這個新身分裡，悄悄長出柔軟的一面。還在適應與女兒相處、切換「爸爸模式」的他，談起哄女兒的方式，帶著幾分難為情笑說：「跟女兒溝通的話，我會用高八度的聲音，但是絕對不會講疊字，因為會連我自己都覺得『好肉麻喔！』」只是，嘴上信誓旦旦說著「不講疊字」，他卻在不經意間對女兒撒嬌時破功。面對老公這番「嘴硬」，陳庭妮露出一副等著看好戲的模樣，笑說：「沒關係，我們就拭目以待。」

胡宇威：平織機能夾克、襯衫、打摺西裝褲（ALL BY LOUIS VUITTON）；切爾西靴（私物）；Sixteen Stone鉑金與黃K金鑲鑽戒指、窄版戒指、HardWear黃K金密鑲鑽石雙重扣環鏈墜、Union Square精鋼配以Tiffany Blue錶盤腕錶,27mm（ALL BY TIFFANY & CO.）。陳庭妮：收腰西裝外套、刷色喇叭牛仔褲、皮革穆勒跟鞋（ALL BY MAX&CO.）；Sixteen Stone鉑金與黃K金鑲鑽窄版戒指、單顆鑽石戒指、Tiffany Rop 黃K金鑲鑽腕錶,27mm（ALL BY TIFFANY & CO.）。

愛裡長出新樣貌

從交往、結婚，到一起成為新手爸媽，相伴走過十餘年的時光，兩人早已在生活與工作中磨出並肩而行的默契。然而，當愛情迎來新的篇章，開始共同孕育新生命，兩人之間也展開了另一場關於「愛」的對話。面對全然陌生的父母身分，即使彼此已經如此熟悉，仍難免帶著幾分青澀與摸索；從曾經的兩人世界，到如今多了一個需要共同守護的小小生命，他們也在一次次的陪伴與學習中，重新理解愛的模樣。

「女生在懷孕10個月裡，除了外在的改變，內心其實會有很多小劇場。」回想懷孕期間必須獨自面對身心靈的巨大變化，陳庭妮坦言，當時有過不少擔心與害怕，卻總能被胡宇威一如既往的樂天與篤定，穩穩接住。「有一天，我就問他：『欸，你不緊張嗎？』他極度樂天地說：『不緊張啊，什麼好緊張的！』我想說：『蛤？你不緊張嗎？可是我非常緊張耶。』」沒想到，胡宇威接著說：「不會啊，我們一起面對。我們要相信你，也要相信我啊。你要相信我的基因，也要相信妳的基因，然後我們會有一個很健康、快樂、幸福的寶寶。」那一刻，胡宇威充滿正能量的回應，一下子將陳庭妮心裡的恐懼擊散，取而代之的，是一股熟悉卻又許久沒有特別察覺的幸福感。

「在那個當下，我瞬間就被療癒到了。覺得『哇，我現在有一點幸福的感覺。』因為那個悸動，跟我剛開始認識他的時候是一樣的。他還是十幾年前的那個他，還是可以用一句話，就讓你覺得『對，Easy，這根本就沒什麼！』」從相戀到相愛，再走進成為父母的人生新階段，兩人的關係歷經一次又一次身分轉換，但在陳庭妮眼中，無論人生走到哪個階段，身邊的胡宇威卻始終沒變。「雖然我們現在已經進展到人生的下下個階段，從戀人升級到夫妻，現在又在面臨下一個挑戰，但他其實還是一樣用相同的方式，在一個突如其來的狀態下撫摸到我的心，跟我說：『沒事啦，我們一起。』」想到這裡，陳庭妮不禁感嘆：「欸，好酷喔！我們好像改變了，但其實也沒有改變。」

回望過去無數個需要被肯定的時刻，胡宇威總是二話不說地在一旁陪伴、支持，成為她最安穩的依靠。「他很讓我做自己，也很尊重我的每一個決定，尤其是在工作上。也許我有一些很天馬行空的想法，跟他分享的時候，他會先問我：『Are you sure？』但當我說『我想挑戰看看』，他只要發現我已經做了決定，就會無條件地支持我。」無論是報名參加全馬，或是這次大膽於產後獨挑大梁，出任金鐘獎主持人，胡宇威從不干涉她的選擇，反而總是以行動給予支持，讓她感受到一種「你有什麼需要我幫助的時候，反正我在」的踏實。這份來自愛的底氣，讓她在一段關係裡看見不同面向的自己，也在這份安心與滿足裡，慢慢長出了新的模樣：「是他讓我長出了另一種新的樣子。」

平織機能夾克、襯衫、打摺西裝褲（ALL BY LOUIS VUITTON）；切爾西靴（私物）；Sixteen Stone鉑金與黃K金鑲鑽戒指、窄版戒指、HardWear黃K金密鑲鑽石雙重扣環鏈墜、Union Square精鋼配以Tiffany Blue錶盤腕錶,27mm（ALL BY TIFFANY & CO.）。

有你，更勝自己

有趣的是，男女的表達方式果然截然不同。聽著陳庭妮一番感性告白，胡宇威眉眼間明顯藏不住喜悅；然而，當談起自己的感受時，他卻用一句直男式發言，瞬間打破現場醞釀的感性氛圍：「但是我沒有看到自己的那個樣子，反而是喜歡享受當下。跟她在一起的這個Moment，我很喜歡。」讓陳庭妮聽了哭笑不得：「完了，我是不是該檢討，居然沒有讓他看見自己更好的樣子。」

乍聽之下像是答非所問，細細拆解才發現，他真正珍惜的，從來不是「成為更好的自己」這件事，而是兩人並肩走在當下的感覺。對他而言，兩人之間的連結，才是最難以取代的存在。比起回頭看見自己一路變得更好的模樣，他更喜歡的是，此時此刻與她一起生活、一起經歷的每個片刻。胡宇威補充說道：「老實說，應該是因為她的陪伴而可以看到我在進步，一直在進步。生活上遇到的一些困難、挑戰，她總是會把你拔出來，讓你看到其實事情沒那麼嚴重。」

相較於容易鑽牛角尖的陳庭妮，個性本來就比較樂觀的胡宇威，也並非總能避開生活裡的低潮；而每當陷入其中，陳庭妮的陪伴總能將他從原本困住自己的情緒裡拉出來。「她會幫你重新整理所有的困難，慢慢地解決，然後發現這就只是一個小窟窿，就一個小挑戰而已。」仔細回想，他像在腦中重新走過這些年兩人一路相伴的軌跡，那些平時習慣放在心裡、甚至來不及細想的感受，也在這一刻，被他有些生疏卻真誠地說了出來。

BAR外套、裹身迷你裙（BOTH BY DIOR）；Sixteen Stone鉑金與黃K金鑲鑽戒指、窄版戒指、耳環（ALL BY TIFFANY & CO.）。

完美互補的靈魂

兩人有著相似的價值觀，卻也在彼此身上看見自己所沒有的特質，因而被深深吸引。在胡宇威眼中，陳庭妮的熱血始終是讓他著迷的特質：「她以前的熱血到現在還是存在著。對於想做的事情，她就是去做、去突破它。」那股流淌在陳庭妮血液裡、勇往直前的衝勁，總能連帶點燃胡宇威面對挑戰的熱情；而胡宇威的樂天，則帶給容易思慮的陳庭妮另一種突破焦慮的視角：「當時覺得，『哇，這個人好酷喔！他怎麼可以這樣想事情』，就很想了解他。」不過，這對真愛CP也坦言，曾經吸引彼此的個性特質，走進長久關係後，隨著新鮮感漸漸褪去，也難免成為摩擦與矛盾的起點。

「但相處久了，你可能也會覺得⋯⋯」彷彿心有靈犀般，陳庭妮話還沒說完，胡宇威便立刻替她接上，兩人異口同聲地說：「你怎麼會這樣想事情？你在開玩笑嗎？」下一秒又一起笑出聲。陳庭妮接著解釋：「你會被他的樂天吸引，但有時候事情發生的時候，就會覺得『你怎麼那麼樂天？你為什麼不多想一點？』然後冷靜下來又發現，不對不對，我當時就是被他這個特質吸引。」反之，胡宇威也深有同感：「像我就會想說，『你怎麼想那麼多？』不就是這樣，Easy、Easy。但是後來想想，其實也是要想多一點。」

那些最初讓彼此心動的特質，在相愛之後，反而成了需要不斷理解與磨合的人生課題。「但我覺得這就是相處有趣的地方。」陳庭妮以雲淡風輕的語氣，替這段經過多年磨合、至今依然沒有標準答案的相處模式，留下了一個樂在其中的註解。胡宇威則以堅定的口吻緩緩說道：「這就是⋯⋯愛。」隨後，陳庭妮又俏皮地補上一句：「相愛相殺？」

聽著兩人笑談一起生活的點點滴滴，就像翻讀一本記錄日常的散文集，從早晨起床後該不該重新鋪床的細微習慣，到藏在字裡行間、不經意的停頓，都能感受到綿延不斷的悸動。而相遇至今的十幾年歲月，一幕幕彼此陪伴、共同成長的片段，也彷彿化作眼前重映的一部老電影，帶著老掉牙卻依然動人的浪漫，收藏著兩人最初相愛時的模樣，也見證著愛一路走到如今，從未褪色的原點。