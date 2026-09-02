單飛不孤單！藍色燈海取代寂寞 SUPER JUNIOR東海：粉絲把空間填滿了

出道21年，東海始終珍惜粉絲的付出，也不斷思索身為偶像的責任。如今，他推出首張個人專輯，獨自站上屬於自己的舞台。當SUPER JUNIOR成員不在身旁，他承接多年來流淌的愛，展開新起點，以坦率的音樂與毫無保留的努力，重新為自己命名，也聆聽內心真實活著的心跳。

2005年出道至今，21年足以讓一個名字成為許多人的青春。一路與韓流二代團SUPER JUNIOR及雙人小分隊SUPER JUNIOR-D&E緊密相連一起同行的東海，早已熟悉鎂光燈亮起的速度、萬人歡呼湧來的重量，也習慣身旁總有兄弟的肩膀可依靠；在舞台上轉頭，便能從成員眼神裡接到下一個節拍，不必多說就能彼此接梗的默契。

今年，他交出人生第一張個人專輯《ALIVE》，並展開個人巡迴演唱會。這不只是音樂版圖的拓展，更像一場無比堅定的自我剖白。「發行《ALIVE》之後，我第一次舉辦個人演唱會。那種心情、感受和悸動，和團體活動時很不一樣，是我從未體驗過的。」東海雙手交握，語氣真摯而緩慢。

藍色襯衫、黑色西裝長褲、黑色西裝外套、襪子、皮鞋（ALL BY FENDI）。

一個人的聚光燈，孤單淬鍊堅強

站上沒有隊友分擔走位的個人舞台，最先迎來的是排山倒海的責任感。「團體活動時，我可以依靠成員完成演出和製作專輯；但這一次，無論對我的重要程度，還是自己所肩負的責任，都非常沉重。」他坦言，沒有任何資深偶像的包袱，一切都必須獨自承擔。「老實說確實會感到壓力，但也正因如此，有了想做得更好的企圖心。」

籌備新專輯之初，他曾揣想獨自登台的寂寞。「以前在舞台上，我會和成員對視，說話時也很依靠他們完成演出。老實說，我原以為一個人表演會非常孤單，有很多寂寞的時刻。」然而，演唱會燈光驟亮，台下藍色燈海映入眼簾，所有預設的孤寂瞬間瓦解。「與其說孤單，不如說粉絲把整個空間填得滿滿的，讓我完全感受不到寂寞。不知不覺享受著一切，感受到更多，也因此變得更堅強。」

這份來自舞台的震撼與回饋，也在他心底埋下種子，「如果未來還有機會，想向大家展現更多個人音樂。」隔了21年後才推出個人代表作，對大眾是新鮮的，對東海則像一場遲來的成人禮。「希望大家能把我看作『做音樂的東海』。」在偶像與表演者等熟悉身分之外，他把自己放回到創作者的位置，把未曾說過的故事變成旋律。

將全部情感，寫成第一份禮物

《ALIVE》每首歌的詞曲創作與企劃，東海都深度參與，並視為他以個人歌手身分送給ANNIE的第一份禮物。「回顧至今的創作經驗，這次是我最坦率地講述自己的故事，也寫下許多想對粉絲說的話，是一張承載我全部情感的專輯。」

「全部」看似是很重的詞，不只裝載舞台上的東海，也裝著台下會擔憂、自我懷疑，卻仍習慣把答案寫成希望的他。主打歌〈Good Day〉便從此心情出發。年輕時的東海敏感緊繃、想得很多；長大後，他慢慢明白，時間不該全被細小煩惱奪走。「我不希望時間全被壓力、悲傷與憂慮佔據，而是期望每一天都能是Good Day。」

他沒有把「好日子」定義成毫無缺憾的完美生活。東海的Good Day更像一種選擇：即使日子仍有重量，也不讓重擔佔滿有限的時間；而是在現實裡為自己留一點明亮，再遞給聽歌的人。「所以我想把這樣的訊息寫進歌裡，希望大家一天開始時，也都能和我感受到同樣的自由與幸福。」

對東海而言，音樂始終是一條向外延伸的路。去年，他與韋禮安合作中文單曲〈最好的朋友〉；這次專輯則邀Jay Park與TABLO分別合作〈Good Day〉和〈Goodbye〉，嘗試不同風格的聲音激盪。這些合作完全出於一個喜愛音樂的人最直接的好奇，他希望粉絲聽見：「原來東海也能帶來這些不同感覺的音樂。」也期待未來與更多藝術家相遇，「讓自己的音樂光譜拓展得更寬廣。」

米色丹寧燈芯絨襯衫（FENDI）。

名字裡有海，人生裡有日出

如果《ALIVE》是一場重新認識東海的邀請，主打曲〈해 떴네 〉（HAErise）便是最貼近他名字的一首，巧妙將日出與名字中的「海（Hae）」相連。談起這首歌，他眼神閃著詩意光彩：「海（Hae）既是我名字的一部分，在韓文裡也與太陽同音。因此，太陽升起不只是一幅景象，在我的日常與大家的人生中，也象徵成功或某一份愛。」這甚至也是一句留給明天的承諾：「我還有明天，我的太陽也會再次升起。」歌曲包含雙關，也是他藉此表現自我的方式。

他笑著補充，若要選一首歌送給多年來努力的自己，「我會選〈해 떴네〉 （HAErise），因為它讓我明白──即使不一定代表某種成功，我的人生裡依然有太陽升起。」日出因此有了更溫柔的意思：不是宣告終於抵達高處，而是無論昨日如何，今天仍願意重新開始。

問他何時真正感覺「活著」？東海的回覆仍沒有離開人群，「和粉絲、和我們ANNIE見面的時候」，以及站上演唱會舞台、能做音樂與唱歌的時候。對演出超過20年的歌手而言，他真切的答案，不把舞台視為理所當然，而是一次次確認：當歌聲有人聽見，自己仍能回應那些目光，生命便有鮮明的脈搏。

努力，是始終如一的信念

談到20多年演藝生活換來的成就與代價，東海微微沉思後，以無比溫柔的視角理解。從20年前至今，自己確實取得許多成果；但就感受而言，只是長年做著真心喜愛的事──喜歡唱歌和跳舞。眼前一切絕非憑空而來，「是因為大家一直看著努力的我，以充滿愛意的眼神守護我；這一切都是各位為我創造的。今後，更想與支持我的大家，一起繼續創造新的事物。」

走在演藝花路上，東海始終對每次相遇滿懷感恩。若用關鍵詞形容現在的自己，他頓了頓，眼神澄澈地說：「成長、時間，還有粉絲。」20年來，大家始終守在身邊，成為可靠後盾；而他能回應的，是讓人看見自己仍在光陰的恆河裡變得更好。

這份樸實心意，最後凝聚成他入行至今始終秉持的信念：努力。他清楚自己的不足，也知道那些不完美曾被看見；但最有自信的，正是努力。「我只想讓大家看見自己每天一點一點補足缺憾的模樣。」接著，他像給自己打拍子般重複：「努力吧！努力吧！盡全力地努力吧。」他不把努力包裝成天賦，也不以漂亮的成功學掩蓋不安。真正使他有信心的，是每天補上一點、再靠近理想一點。他說：「也是在被愛了很久以後，一路走到今日仍不敢鬆手的承諾──不要讓粉絲失望，並且成為他們心中的驕傲。」這份自我要求的堅決，也像是在對自己耳語，或許這正是他多年來仍把每次舞台當作第一次的原因。

米色丹寧襯衫、米色丹寧長褲、腰帶、皮鞋（ALL BY FENDI）。

SUPER JUNIOR是生命共同體的家人

在東海的生命字典裡，個人活動雖開啟新路，但SUPER JUNIOR之於他，「是我的家，成員們是我的家人。」他微笑著說：「我和他們相處、見面、共同生活的時間，甚至比家人還久。」正因身後有這座堅固的避風港，他才能帶著熟悉的愛走向陌生位置；也因曾在團體裡學會被接住，成為Solo歌手後更明白獨自承擔的重量，並把多年舞台默契與情感積累帶進個人作品。

音樂之外，東海仍懷抱戲劇憧憬，期待以演員身分回歸。他想演的不是離日常很遠的英雄，「若未來有機會，想參與一部溫暖、能讓觀眾感受到溫度的作品。演出能讓人心中湧起感動，呈現人們隨時間在生活中體會的事物；角色帶有戲劇性，卻又能讓大家在日常中產生共鳴。」這樣的選擇也很像此刻的他：比起喧嘩姿態，更相信真正留在人心裡的是溫度。

在有限的時間裡，盡享每一刻

褪去舞台光環與角色外衣，東海的生活過得極其純粹，甚至帶著幾分與年齡相襯的務實。忙碌讓他幾乎沒有餘裕發展新興趣，連原本熱愛的健身都難以維持；現階段因腰傷舊疾復發，「我更想持續復健治療，好好照顧身體。」

隨著歲月流轉也讓他領悟：「時光不會永遠存在。正因為不是永恆的，才格外珍貴，也讓我更想守護它。」若一切注定永遠存在，人反而容易懈怠；「正因時間有限，才要盡力享受當下每一刻，我也會盡全力繼續奮鬥。」如此才能一次次走上舞台，對深愛他的人們，再次唱響心中的旋律。

聊到近期最開心的事，東海露出大男孩般爽朗笑容：「能經常來到台北，真的非常、非常令人開心。」這座城市對他而言，早已像老朋友般熟悉而溫暖。在眾多愛與時間的托舉下，舞台燈光再次亮起：他的名字裡有海，歌裡有日出；今天仍然活著，明天仍可再來。東海在光線升起處與自己重逢，依舊以純粹的少年心態竭力生活，讓每次相遇都成為燦爛的GoodDay。下一次光越過海時，他仍會站在那裡，繼續歌唱。