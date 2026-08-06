林廷憶挑戰NHK劇全程英日文演出 與菅田將暉對手戲幕後坦言：每天像去打卡上班

如果用一種繪畫形式來描繪林廷憶，她不會是輕盈暈染的水彩，也不是閃耀著厚重光澤的油畫；反而更像一幅素描，在不修邊幅的輪廓裡，憑藉俐落而清晰的線條，勾勒出最真實、也最分明的樣貌。她的個性裡隱約有著層層遞進、輕重有序的質地。時而輕得像羽毛，時而沉穩得像座富有生命厚度的雕像；那些看似平靜的線條之下，藏著需要細看才能讀懂的力量，也讓人愈認識，愈發現她的真功夫。

25歲的自己

24歲時，林廷憶憑藉《影后》史艾瑪一角成為家喻戶曉的話題新星，演藝事業也隨之扶搖直上；然而，談起25歲的自己，她的回答意外地樸實，卻也充滿幹勁。「我覺得整體而言，有感覺到自己過得越來越規律。可能20歲出頭的時候，會覺得是一種無聊，沒有什麼所謂的Routine，但現在就是替自己加了很多日常中要做的事情、更具體地過生活。」她形容似乎是到了這個年紀，會漸漸長成的樣子。不是因為任何人或是任何事，但就這麼突然地發現了「規律生活」的美好樂趣。25歲之於一個人的成長蛻變，總介於平凡與不凡之間，那是一塊難以言喻、卻真實存在的奇妙地帶。它帶著你一步步遠離過去的自己、走向世界，又猛然讓你與那個陷入泥沼的自己重逢，在反覆掙扎與梳理中，慢慢摸索內心深處的紋理。當一次又一次重新理解世界運轉的規則，視野便隨之舒展，也終於看見那些自己真正渴望擁抱的事物。

「我發現到了25歲，會很想做一些更大、更好的事情。可能已經超出自己的能力，但卻是對這個世界更有貢獻的事。」她坦言，過去的自己比較關注私人生活與自身感受；如今，卻漸漸萌生一股想為世界做點什麼的使命感。然而，當視界開始放大，她也第一次深刻意識到，許多問題並非單憑一個人的力量就能撼動。對自認情感氾濫的林廷憶而言，在找到真正能付諸行動的方法之前，反倒先跌進了與龐大體制對抗的無力感裡。「比如說流浪動物好了。我們家從小就有領養、收養的習慣，我一直覺得領養一隻狗、照顧牠一輩子，沒有什麼問題。可是現在開始會一直滑狗園的資訊，看到自己的情緒變得很低落，甚至有點激動。會覺得，就算我捐很多錢，好像也沒辦法真正改變那些動物的生活。因為那是整個體制的問題，不是光靠捐款就能解決的。」從小深信的善意，在撞見現實的複雜後，難免動搖。當她發現許多困境並非一己之力就能扭轉，那份無能為力一度掀起不小波瀾；但當情緒沉澱，重新以更冷靜的角度回望，她又慢慢找回了「付出」的意義。

「回推到一個人能做到的事情，就會覺得，如果我真的幫助了其中一隻動物，讓牠過上比原本更好的生活，那我確實改變了牠的一生。這件事，是確定的。」在理性與感性之間來回擺盪，也懂得在情緒即將漫過自己時，適時把自己拉回岸上。這份矛盾、敏感，卻又始終保有節制的特質，很林廷憶。

襯衫裙、Ballet繫帶鞋、Duffle標誌印花大型手袋（ALL BY CELINE）。

初訪巴塞隆納

年初，林廷憶和經紀人結伴踏上了人生第一趟歐洲之旅。回想當時決定出發的契機，她興奮地說：「去年拍完一部戲，在拍攝後期我就跟經紀人說，『拍完一定要去一個大的！』但到底有多大？其實也就是西班牙。」人生第一次造訪歐洲，她們在西班牙巴塞隆納待了將近兩個星期，也讓這座城市一舉登上林廷憶心中「最喜歡的旅行地」。「第一次去歐洲國家，發現它跟我想像的、讀到的，還有期待聞到的一樣。就是很新鮮，有很多能量，也帶給我很多新的感受。我還第一次覺得『去到這麼遠的地方，是很值得的。』」說起這趟一時興起安排的旅行，林廷憶甚是滿意，計畫通的她還自豪地表示「只要把經紀人一起抓出國，就可以不用擔心玩到一半要被Call回來工作！」至於當初為何選定西班牙？沒有圓夢目的，就只單純因為「那時候看到機票很便宜，我們就直接加進購物車了。」

巴塞隆納在林廷憶的記憶裡，是一座「很有活力的城市」。旅途中不時發生的各種「意外」，她都視為旅行最有趣的一部分。無論是突如其來的行程變動，還是那些事後才慢慢看懂的人心，都成了她回味至今的片段。其中，最令她印象深刻的，是一把陪伴自己多年的雨傘。「我有一把用了很久的傘，結果在那邊被偷了。」她回憶，當時用餐離開後才發現雨傘遺留在餐廳，便和經紀人折返回去尋找。店員起初表示沒有看到，但經紀人卻憑直覺認定：「一定是店員拿走了。」當時沒有下雨，店裡幾乎沒有人帶傘，而當兩人仔細描述雨傘的外型後，店員神情明顯有些不自然，甚至轉身走進廚房詢問，最後仍只淡淡回了一句：「沒有。」

當下，林廷憶沒有多想，只是放下執念，轉頭買了一把新的遮陽傘。直到事後回想，才和經紀人大笑著下結論：「怎麼感覺他知道我們在講哪一把傘！」雖然丟了傘，卻絲毫沒有壞了旅行的興致。她笑說：「就是看遍了人心，但我沒有對人心失望。」對她而言，這反而成了旅途中一段格外鮮明的回憶。看見不同文化裡的人性百態，沒有因此失去信任，反而因為世界展現了另一種面貌，而倍感新鮮、樂在其中。

掩飾崩潰的流水聲

繼《影后》中的精湛演技大獲好評後，林廷憶去年底推出的新作——NHK年度旗艦劇《火星女王》，與日本影帝菅田將暉的精彩對手戲也再度引發關注。劇中，她飾演一位熱愛音樂的盲人女孩，全程以英文、日文演出。從揣摩視障者的肢體語言、接受吉他特訓，到克服高難度的語言挑戰，每一項都必須在有限時間內完成密集訓練，按部就班上手。這也是她第一次加入日本劇組。正式拍攝前，她便提前赴日生活、投入準備，在陌生的環境裡展開一段宛如「演員培訓營」的日子。「從到日本開始，就有一種在參加培訓營的感覺。不管是吉他、日文劇本，還是盲人的表演，全部都要重新受訓。每天早上起床，我印象最深刻的就是走去NHK公司，好像在打卡上班一樣。他們會發工作證給你，跟電視台員工一起嗶卡進去，開始一整天的演員行程，每一天都是非常、非常不同的挑戰。」就在每天上緊發條、努力跟上劇組步調的那段時間，她也第一次經歷了演員生涯裡近乎崩潰的一天。

對演員而言，沒有什麼比身體突然失去控制更令人恐懼。偏偏就在劇組安排唱歌課的那天，林廷憶因感冒幾乎發不出聲音。「因為電視台會特別請音樂老師來教課，那個時段就是專門上唱歌，一堂課幾乎都不能缺席。」當時，龐大的壓力瞬間湧上，她終於忍不住潰堤，一個人躲進電視台廁所痛哭。回想起來，依舊令她感到難忘的是——那時為了掩飾哭聲，她還不停按著日本廁所裡模擬流水聲的按鈕，讓自己的崩潰悄悄藏進水流裡。直到情緒慢慢平復，才重新走回現場，繼續面對眼前的一切。「那一刻覺得天要塌下來了。可能因為是在一個不熟悉的環境，身邊的人幾乎都是日本人。但哭完之後反而異常舒坦，也突然覺得，再也沒有什麼事情可以比這個更糟。」那場意外，讓她第一次因生病而感受到身為演員的無力，也深刻體會到，把身體照顧好，是一件比任何事都重要的事。另一個覺悟則是，當發生無可避免的突發狀況時，不需要給自己這麼大的壓力，而是試著安放焦急，坦然面對，把力氣留給真正能解決問題的方法。

Chasseur夾克、喇叭型牛仔褲、Uptown高跟涼鞋、Black Frame 64太陽眼鏡、ÉTÉ Celine Triomphe項鍊、Celine Ribbon戒指（ALL BY CELINE）。

颱風，終究是要來的

演員的浩劫，除了生理上的「沒準備好」，更可怕的是心理上的迷航。當角色的靈魂突然失了蹤，便是另一場災難的開始。「我每次只要出現『不知道要怎麼演』的焦慮，都會覺得是一個很巨大的浩劫，真的是會用『浩劫』來形容。因為它會影響到我生活所有面向，睡眠、心情，全部都會被影響。」把演員身分緊緊繫在生命裡的林廷憶，幾乎將表演視為人生最重要的事。當她開始懷疑角色、懷疑自己，就像被困在一片荒蕪之中，只能獨自承受那份失去方向的空虛與不安。

「因為沒有人會幫你解決，只能先承認這件事情存在。其實以經驗來說，它很像颱風或地震，就是有機率會發生。你不可能在這條表演路上，永遠都覺得自己很棒。」她形容，就像大自然會有天災，自己的內在也會有災禍。有些不是外界造成的，而是來自自己；它會猛烈地襲來，甚至改變心裡原本熟悉的景觀。前一刻還信心滿滿，下一刻卻可能墜入無止盡的自我懷疑，找不到方向，也抓不回那個「對」的感覺。然而，所有崩塌，也終究會迎來新的風景。「但是演著演著，可能因為別人的一句話，或在某一場戲，又突然海闊天空、找到角色，發現原來之前做的所有事情都是對的。感覺心裡那些光禿禿、很可憐的地方，又開始慢慢長出一些草皮，一直都是這個過程。」她娓娓道出那些無解卻反覆出現的循環。當角色迷路時，除了等待，似乎沒有更快的方法；有時愈急著尋找，反而愈容易把角色推得更遠。「我不知道怎麼形容，可是會有很多氣泡，一直啵、啵、啵地往上冒。我也會一直想往上游，想再找、再找、再找。因為我覺得，不會是因為你很荒蕪，所以角色遠離了你；反而是因為你把自己逼得太緊，才看不到它。所以，我希望自己更放鬆。」

印花壓摺連身裙、拼接牛仔褲（BOTH BY PONDER.ER）；黑色鉚釘裝飾跟鞋 （CHRISTIAN LOUBOUTIN）。

忘記也好，開心就好

25歲的林廷憶，至今依然維持每天寫日記的習慣，把每天的情緒都記錄下來——好的、壞的、特別有感覺的，全都收進一本本日記裡。然而，她慢慢發現，隨著日記越寫越多，它除了替自己保存記憶，竟也開始擁有另一種功能：幫助遺忘。

「比如說，我以前工作上遇過一個曾經讓我很自我懷疑的人，也許對方根本沒有那個意思，但我當下記住了，就把那一句話寫下來。可是等我隔一陣子再回去翻，我甚至已經想不起來那個人是誰了。」她說，無論是批評也好、受傷也好，經過時間的沉澱，都會慢慢沉下去，最後悄悄消失。「它不會一直困擾你。我覺得這件事改變了我的心態，就是把情緒當成來來去去的東西。」她不再因為他人的一句話、一個眼神，就輕易定義自己是誰，而是在日復一日的書寫裡，與每一種情緒和平共處，自顧自地成長，也自顧自地享受那些在別人眼中微不足道、卻足以讓自己開心的小事。