母親離世後首度吐露心聲！阮經天：「我不覺得她離我很遠」

台北初夏午後，陽光穿過窗，在地上留下斑駁長影。拍攝現場，阮經天幾乎沒有停下；音樂響起，他和攝影師確認視線、討論畫面，偶爾低頭沉思，下一秒又迅速切換情緒。每次快門落下前，他都像在等待某個瞬間自然發生。鏡頭前，他熟悉如何進入狀態；鏡頭外，少了銀幕上凌厲的爆發力，多了被時間淘洗過的沉靜。

現場發生的一切，都是創作

「拍照對我來講，跟演戲是一樣的。」阮經天說，事前會先準備，透過前置參與，預想自己如何進入狀況，「可是很多時候，表演還是要看當下的感受。真正開始拍攝後，我還是相信現場，因為所有當下發生的一切，都是創作的一部分。」他把每次相遇、每個人的反應都視為表演元素；無法預期的片刻，往往更接近真實。

這份相信，也延伸到他20多年的演藝生涯。不少人覺得，演員走到某個階段，下一步就是當導演或轉往幕後，但他沒有急著設定答案。「導演要理解人的性格，也要懂音樂、美術、攝影、剪接、鏡頭，缺一不可。也許有一天我會想嘗試，但這是一門必須慢慢準備的功課。」對他來說，這不是能立刻完成的身分轉換。

「我們從小常被問，以後想做什麼？大家很容易給出一個漂亮的答案。可是我覺得，人最重要的是對每一個當下誠實。」人生不一定要沿著既定方向前進，「你想那麼遠，其實沒有用。把今天做好，把今天睡好，把眼前的事做好。最後會變成什麼，沒有人知道。」比起替未來畫藍圖，他更相信，每天累積的經驗會自然把人帶往下一處。

他進而想起成為藝人前在外打工的日子。那時總覺得，每天為了生活彎彎繞繞地工作，似乎沒有意義，「直到多年後才明白，原來自己做過的事、經歷過的生活，不管好的壞的、對的錯的，都會成為未來的養分。」他坦言：「前提是不只經過，而是要真正感受。如果一直做，卻沒有好好體會，那段時間很容易變成空白。」成長未必來自宏大的夢想，而是願不願意在每段經驗裡真實活過，不敷衍自己。

飾珠皮革夾克、彎刀牛仔褲、樂福皮鞋、滾邊長襪（ALL BY BALENCIAGA）; 背心（造型師私物） 。

在群山裡，讓時間慢慢經過

拍完電影《狂忘警探》後的年初，阮經天難得放慢步調，與平時住在上海的弟弟相約到日本滑雪，一家人重新聚在一起。今年父親也同行，而這也是20多年來父子首度在異地過年、一起滑雪。「以前我根本不會想到，有一天會變成這樣。」他說得平靜，卻讓人聽見漫長歲月終於鬆動的聲音。

滑雪之於他，早已不只是速度與刺激。搭纜車上山、獨自坐在雪地，看時間慢慢流過。「我小時候很喜歡海，現在不知道為什麼，越來越喜歡山；山上的安靜，是城市裡很難有的。」他不刻意將其說成內在修行，只是風景足夠遼闊，置身白雪、山稜與天光，人自然會想起某段記憶，也更願意往心裡走；與兄弟朋友吵鬧著衝下山，又是另一種近乎孩子氣的快樂。

接觸滑雪約3年，阮經天直到今年才密集練習。第一次滑雪，朋友教他如何停下，便把他帶上山，讓他一路跌著滑下來。「學習一開始一定很痛、很苦，從全身緊繃，到逐漸掌握身體與速度，進步都是在一次次失敗裡堆疊；不知不覺跨過去了，那一天就開始快樂。」

滑雪如此，表演也是。阮經天從在拍戲工作時學槍，到為《狂忘警探》練柔術，熟悉反覆失敗後開竅的過程，也對「熱情」有了更務實的理解。「大多數的人，不是因為一開始就熱愛，才長久做一件事；往往是在失敗與重來間抓到一點成功，才生出成就感。那個快樂，是從一直失敗、一直嘗試，不小心成功一次，再努力抓住它，一點一滴累積出來的。」比起天賦，他更相信，誠實面對現實與苦難，依然保持信念，才是長久走下去的起點。

短板連帽外套、運動套裝、長版毛呢大衣（ALL BY BALENCIAGA）。

穿上林三的鞋，走過一場救贖

新作《沉默的審判》對阮經天而言，不只是表演挑戰，更是一段戲裡戲外交疊的生命歷程。開拍時，母親離世不久，他的身心都在重組。「那時候很痛苦，真的很痛苦。旁邊的人看到的，可能是你仍照常投入工作，可是真正的狀況只有自己知道。沒有人有義務了解你，所以那時的狀況其實非常複雜。」角色恰好與人生撞在一起，無法繞開。

戲外的悲傷尚未沉澱，戲裡的林三又幾乎每場戲都面對生離死別，被命運逼到邊緣。4個月拍攝期間，輕鬆的戲不超過5場，「如果不是我自己曾經處在那樣的狀況下，可能也會懷疑是不是太戲劇化了。可是後來我發現，不是，人生真的有可能就是這樣。」他曾告訴導演黃精甫，自己沒有把握在當時的狀態下演好角色，黃精甫卻回說：「你就是得經歷過這個角色。」或許那是心理的救贖，也是一段必須走過的路。

那是近乎耗盡的日子。有1個多月，幾乎每天雙眼都是腫的；困難的不是某場戲，而是整整4個月都得留在幽暗裡。阮經天坦述，「劇中遇到的每一件事都有原因，就和現實裡每個人一樣。遇到狀況時，我們選擇，然後承受，再選擇，再承受。我不需要替角色林三找合理性，只是把他的鞋穿上，跟著走一遍，做出當下的選擇。」後來他明白，有些事不是努力就能控制，「你抵抗也沒有用，只能慢慢放鬆、慢慢接受。」讓自己留在情緒裡，因為這樣才能真正走完林三的人生。對不想讓別人與自己失望的他而言，現場的情緒與生活被攪動的混亂，都是角色的一部分。

阮經天不諱言，那段拍攝讓他幾度想逃。「有很多天，我真的很累，不想再繼續待在那個情緒裡。我會想，能否不要再去想那些事情了。」但故事要繼續，工作也得完成。他更加確定，表演從來不只是演員一個人的事；真正讓他走完全程的，是劇組在戲外伸出的手。「旁邊的人，有時比演員自己更重要，因為他們會替你創造一個安全的環境。」進入角色的演員極度脆弱，若身邊的人只忙著完成工作，演員會非常孤獨。

「以前拍完戲，我們都會說謝謝劇組，可是這次不一樣。我真的覺得，他們救了我。」從導演黃精甫，到陳以文、張孝全、賈靜雯、王淨及所有夥伴們，都以不同方式給予耐心與安全感。「以文哥只在收工後拍拍我的肩；造型師許力文則在我快撐不住時拉住我說：你要知道，我們大家都很關心你。」這些細微動作，在脆弱時成為支撐。「一路合作至今，我們累積了深厚的情感，也成為彼此重要的存在。」以不張揚的溫柔接住了阮經天，讓他穿著林三的鞋，把那段路走完。

背心、棉麻長褲（BOTH BY LEMAIRE）。

作品只提供一面鏡子

阮經天的表演常被形容為燃燒、釋放，他卻不這樣看。「自己的情緒從來都不是釋放。如果真的完全釋放了，觀眾反而不會相信。真正的情緒，其實都是忍住，偶爾放出來一點，又再壓回去。」人生亦然，無論經歷什麼，人仍得笑著面對；即使對知心好友，也未必能說完所有感受。「演員跟所有人沒有不同，我們也只是一直壓抑。」

他直言，自己不偏愛沉重角色，能不演當然最好。《周處除三害》的痛苦裡仍有行動與釋放，《沉默的審判》卻讓林三一路承受到底，觸及仇恨、善惡與罪罰。但阮經天不想替觀眾指定答案，「我沒有資格告訴任何人，你應該知道什麼、理解什麼。」有人看見演技，有人把人生投射進角色，也有人毫無共鳴，每種反應都成立，「我們只是提供一面鏡子。」理解不等於原諒，痛苦也不保證救贖。「有時候，人可以透過外在得到一些釋放，可是追根究柢，真正能夠拯救自己的，永遠只有自己。」某些選擇，最終可能救回自己。

這幾年，阮經天也逐漸接受「自己沒有想像中那麼特別」。他笑說，有時會問AI夢境或生活問題，得到貼切答案時，還驚訝它怎麼如此了解自己；後來才明白，不是科技特別懂他，而是許多人問過相似問題的大數據總和。「人跟人其實差不多，就是那個最大的公約數。當你知道自己沒有那麼特別，也會知道，不是只有自己最倒楣，只是很多人沒說而已。」這個體悟反而帶來鬆綁：每個人都在承受，也在尋找繼續生活的方法。

幸運，要等人生走完

一路走來，阮經天不認為自己變得更堅強。若說有什麼改變，他想了很久，給出兩個字：「時間。」年輕時比較衝動，總急著向外找出口，想證明自己、說服他人，也想盡快擺脫難受。「可是隨著經驗越多、年紀越大，心裡累積的東西也越多，慢慢會知道，每一個人都有自己的方法。我的方法，就是時間，還有環境。」有些情緒不必急著解決，它們會留在身體裡，陪人慢慢長大。

工作多年，他終於較有能力支配時間，開始離開熱鬧、尋找安靜。人會改變，喜歡的風景也會改變；曾嚮往海，如今更親近山。無論生活如何轉向，表演仍是他最難以取代的所在。「當演員最大的追求，就是那個自由。」演戲改善他的生活，帶來掌聲、挫折與得失，也把喜怒哀樂揉在一起。做得越久，他愈清楚，真正吸引自己的不是票房或成功，「而是在每一天，只要你很專心地待在角色裡，那一刻，我是自由的。」

步入不惑之年的他說，現實世界裡很少有人真正自由。我們在意眼光，也被期待與責任約束；當他完全投入角色，不再回應「阮經天應該成為什麼樣子」，便暫時鬆開這個名字，進入另一個人的生命。那種全身起雞皮疙瘩的自由，從《我在墾丁*天氣晴》至今，始終是他追尋的感覺，「那一刻，反而最接近自己。很多人說，是一直往前。我反而覺得不是，而是想一直待在那個地方。」自由無法強求，需要專心，也需要天時、地利、人和的夥伴、環境與時機共同成全；若沒有，也只能接受。經驗帶來的不是掌控，而是讓他知道，按部就班完成每件事，更可能抵達那個瞬間。自由從不輕鬆，而是選擇後必須承擔的勇氣。

至於自己是不是幸運的人，阮經天不願過早回答，「如果問工作，我覺得我是幸運的；但若是問人生，我現在沒有辦法回答。人生還沒過完，很多事情要到最後才知道。」母親離去是巨大的不幸，但換個角度想，「我不覺得她離我很遠。我們懂得太少，有很多事情看不到，可是感覺得到。自己的個性有一部分來自媽媽，長相有一部分來自爸爸，性格也有一部分來自爺爺奶奶，那些東西一直都陪著我。」母親留下的一切仍在心裡，又是一種幸運；與父親重新靠近，則是時間晚來的禮物。幸福與失去從不彼此抵消，或許唯有同時擁抱綻放與凋零，才能與世界和解。

窗外夕陽霞光落在他肩上。阮經天沒有替失去尋找完美解答，也不用漂亮話替人生下定論，只在一次次選擇裡往前。穿過別人的鞋，也穿回自己的鞋；在時間與角色之間，他一步步走向真實的自由。就像站在雪山上，沒有人能保證下一個轉彎是否平順，他只是放穩重心，順著此刻的方向繼續滑行。