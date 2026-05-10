從金鐘新人到首部主演電影 林奕嵐最想挑戰的下一步竟然是「恐怖片」

初見林奕嵐時，可能會被她精緻冷峻，看似高冷的混血臉蛋給影響，感覺眼前的這位年輕演員，對世間的一切都已瞭然於心。但與她對話時，卻又意外的發現——這位備受矚目的新生代實力派演員，在她那無瑕的外表之下，內心仍住著一位極其透明的女孩，並保有一份無瑕的真誠。

至少，當我問起林奕嵐對身為演員這個職業的看法時，她誠實地回答：「我覺得演員的工作，就是要演一個不存在的人，然後同時也可以領薪水，有一刻會覺得有點彆扭。」但轉頭，她又想起演員前輩所說過的話：「可是，你當演員，對這個社會是有貢獻的，這些透過這些角色、這部片的題材，才會了解到這世界上也有這種事會發生。」

第一部帶林奕嵐敲響金鐘，拿下最具潛力新人獎的影集《她和她的她》，談的議題就關乎青少年犯罪，深刻且沉重；而她將於今年公開的新作品《郵票與舒芙蕾》，也恰巧談論著類似的議題。

若要說對演戲的感覺越來越熟悉，不如說，比起在《她和她的她》裡面，因第一次演戲的不確定與怯弱；如今的她，似乎更加肯定自己的狀態，「我覺得身為演員，就是做好功課，然後到了現場，一定要拋掉一切，去享受那個環境，還有對手演員拋給你的東西，並專注在這件事情上。」她說著，眼神堅定。

與14歲的自己互相擁抱

那是有點慵懶的台北午後，多雲微陰的天氣，涼爽舒適。林奕嵐剛梳化完，坐在化妝鏡前，十分自在地與我們訪談。

她想起第一次演戲，《她和她的她》和一眾資深演員合演，當時才17、18歲的她，要面對全然未知且沉重的青少年犯罪題材故事，不能說不害怕，當時第一次演出那樣的故事，對林奕嵐來說，一切都是新的、她從未有過的體驗。「現在是有點懷念，那個非常Pure，純粹的感覺。我記得卓立導演也跟我說，要保持這個很純粹的心，因為年紀越大後，你就越會失去這個Pureness。」林奕嵐笑說，現在想起來，可能她的人生目標，就是要找回這個純粹。

會有此感悟，一方面林奕嵐也是想起今年生日發生的事，有所觸動。「我朋友在我生日的時候，幫我做了一個影片，裡面有我14歲的生日影片。但如今的我，剛滿24歲了。影片裡面的我很三八、很荒謬，表情很醜，但我卻超級開心。那個狀態是很開心的，眼神很單純，很快樂，我突然很感動。」

那是青春的其中一個章節，毫無章法，卻有著無所畏懼的快樂。「我看著那段影片，會想，14歲的我看到現在的我，會不會覺得我很失敗？」林奕嵐想著，卻不似感傷，反倒有種歷經時間流逝後，對生命成長的體會，「我覺得14歲的我，現在應該會想擁抱24歲的我，這樣想，我覺得我也要很用力地擁抱她。」一面說著，一面似乎也像在對自己說話，她眼中微微泛光，「我覺得我們的人生目標，其實就是要找到小時候的那個樣子。」

蕾絲洋裝、Dior Bow黑色高跟鞋（BOTH BY DIOR）；Rose des Vents手鍊、項鍊（ALL BY DIOR JOAILLERIE）。

遠離社群，找回自己

比較少跟人分享的是，林奕嵐其實一直有在鏡子上放一張自己小時候的照片，笑得傻傻的、醜醜的，但很開心。像是提醒自己「不要忘記這件事。」像是在忙碌、紛亂卻又華麗的演藝圈名利場裡，她為自己留下的一扇小小窗口。

「其實去年我就有點飄移不定，已經不知道自己是誰的感覺。」林奕嵐說著，身為演員，有許多不是自己的時候。「我覺得自己需要呈現出什麼樣子嗎？或是別人會喜歡我什麼樣子呢？」她笑說，「其實有時候覺得，演藝圈也像在打遊戲，要一直Level up，要呈現出各種樣子，怎樣觀眾才會喜歡。」

「所以，我就沒有很喜歡社群媒體，覺得發工作照就好。」想來，林奕嵐確實不算社群活躍的重度使用者。「有人可能會發，我今天很難過，或是很開心。我反而不知道為什麼要發社群，反而想要慢慢地回歸自己，回到小時候那種，不再被影響的感覺。」她明白，人在社群上容易被影響，外界的聲音也是， 為自己找到定錨很重要。

練習深呼吸，讓自己慢下來

古怪、可愛、浪漫或是真誠？去年在《命中註定那頭鵝》裡，林奕嵐靈活地詮釋了愛情喜劇裡，年輕男女追愛時的笨拙與猶疑，帶來不少好評。這也是她首部主演的電影。「我印象很深刻，泰坦廳首映的時候，我看底下：『Oh my Gosh ！好多人 ！』覺得不太真實。」想起當時的緊張，她不好意思地笑了。

由於先前演出是影集，因此第一次看到自己的臉被放上大銀幕，林奕嵐竟然開始緊張起來。「我開始反思之前的表演，會不會有哪邊做得不夠好，也有種需要加強的感覺，突然焦慮起來。」她如此感受， 也是因為第一次在這個角度走進電影院，一次看到這麼多觀眾直接的反應。「因之前都是演影集，我不會看到觀眾的反應，或知道他們怎麼看待。我看完就覺得，我可以再做得更好一些。」林奕嵐笑說，可能是有點完美主義，所以今年的課題，會讓自己慢下來。

或許是種轉換，她目前已經學皮拉提斯一年了， 心境上平穩很多。「我覺得皮拉提斯像冥想，要專注在你的呼吸上，呼吸真的很重要，有時候會忘記呼吸，甚至表演也會。」林奕嵐分享，其實很多演員都有類似的經驗，講台詞到一半，忘記深呼吸，其實這時候反而要放慢下來。

黑色蕾絲Bar Jacket、長褲、Dior Médaillon樂福鞋（ALL BY DIOR）；Rose des Vents耳環、項鍊、戒指、手鍊（ALL BY DIOR JOAILLERIE）。

想挑戰會被嚇到的恐怖片

演過喜劇、校園犯罪，輕盈或沉重的角色都走過，我問林奕嵐，自己喜歡什麼類型的題材？她突然說：「恐怖片。我好像沒有挑戰過恐怖片。」酷愛看恐怖片的她，喜歡的是偏靈異驚悚的題材，「我喜歡關在自己房間裡，窗簾拉起來，自己用電腦看。去體驗那個被嚇到的感覺。」她談到，上次跟朋友們一起看Netflix上的恐怖影集《Something Really Bad Is Going To Happen》體驗就很不錯，「跟朋友一起看，一起被嚇的感覺也不錯。」

談到啟蒙，最初是國小二年級的《七夜怪談》， 當時就愛上日本的靈異片，後來看泰國的鬼片也很喜歡。「其實滿想要演的，要我演鬼也OK，能嚇人； 演被嚇的也OK。」林奕嵐笑說，雖然很想演，但現場燈光應該還是很亮，演的時候真的要發揮想像力， 「還是想挑戰一下。」她笑說。

翻領垂墜上衣、流蘇連身裙（BOTH BY CHIA）。

創造生活裡的Novelty

談到最近的生活，林奕嵐有個新體悟，關於「Novelty」（新奇、新鮮體驗）的觀念，深深影響了她。「我們的人生，其實是由記憶組成的，不是單純的時間長短。當生活一直重複的時候，就容易被忘記，但只要有新的經驗，那些時刻就會被留下來。」她思索著，那些新鮮經驗就像頁籤，標註在我們生命的片刻裡，提醒我們美好或是重要的時刻。

「人都會記得很多『第一次』，第一次喜歡一個人、第一次心碎、第一次做一件重要的事，反而很難記得那些重複的日子，除非它有什麼不一樣，哪怕只是一些很小的細節。」她補充說，或許不是時間變快，而是我們沒有記住。人生畢竟不像社群的片段訊息，那些碎片彼此沒有因果關係，不會累積，「而好的故事，是有脈絡、有起伏的，它會讓人記住。」

林奕嵐真誠地分享道，「這個建議很像是一種提醒，要去創造生活中的Novelty，讓自己的生活有一點『故事感』，同時在日常裡面去注意那些很微小， 但其實不會重來的瞬間。」或許，人都一樣，身處忙亂的世道裡，有時回過神，卻不小心丟失了自己。尤其對身為演員的她來說，時常進出不同的故事、不同的人生角色裡，在那些日子中，更重要的，可能是有意識地記住自己的日常，深深擁抱生活，才不會遺忘。