表演從來不只是工作 曾敬驊奪金馬後坦言：突然不知道怎麼繼續面對表演

曾敬驊以《我家的事》獲得金馬獎最佳男配角，站上台時含淚說出「我真的做了蠻多很勇敢的事情」，感動無數觀眾。然而鎂光燈退去後，他坦言，光環背後其實藏著一段自我懷疑的低谷「還是會碰到一些質疑自己的情況，甚至一度產生不安與懷疑，突然不知道要怎麼繼續面對表演。」所幸新的角色及時將他拉回，帶他走進「另一個世界」，也讓他重新找回站在鏡頭前的理由。

去年12月30日，迎來28歲生日的曾敬驊在Instagram寫下：「找回了原本就擁有的能量，被那首歌、被森林裡各種聲音喚醒，沒有語言及理解，直接鑽進心底。」這句話像回聲，也貼近他此刻的狀態──不是急於成為篤定的大人，而是慢慢學著感受身體、生活與表演，一點一點找回屬於自己的能量。

對他而言，表演從來不只是工作，而是一種理解生活的方式。「電影對我而言，像一個初衷，是我開始去認識生活、認真感受生活的第一步。」

電影，打開生活想像

28歲這年，曾敬驊成為第28屆台北電影節影展大使。數字像巧合，也像某種回望。電影之於他，從來不是捷徑，而是一扇門。

他回想起第一次完整看完的電影，是高中時，爸爸租DVD回家，全家一起看的《鐵達尼號》，伴隨厚重喇叭與DVD播放機的聲音，也讓他想起宜蘭老家那間在十幾年前走入歷史的東一戲院。那些光影，像是他被電影深深照亮後，悄悄留在心裡的夢想起點。「我從第一次看電影時，才知道，喔～自己的生活原來是可以去想像，或者想去經歷一些什麼。」在那之前，他對生活沒有太多憧憬，也不太會去思考「自己的生活想要過成什麼樣子」，只覺得長大後要找份穩定工作，平淡過日。

「如果沒有碰到電影，我覺得我應該就是過著平凡人生。」起初並沒有想當演員的他，到了大學接觸電影相關學習，那份興趣也被真正點燃。「只是單純想學，想再靠近一點看看。後來當表演進入生活，自己的想法就越打越開，日常中開始有越來越多東西吸引我，讓我去想像、去理解。」而後遇見表演，世界也一點一點被打開。電影之於他，更像是入口，「是最剛開始激發出我的好奇心，還有對這個世界的想像。」

不疾不徐，成為角色

這幾年，他從《返校》之後一路走進更多影像、更多人物。他形容自己最大的改變，是「比較沒有想那麼多了」。剛出道時，他總把自己推到極限，「會覺得自己是來完成任務，每一次演出都要盡全力。」那時高標的他，即使導演喊卡，仍忍不住想再試一次？總覺得應該能更好一點。

不過他也領悟到表演沒有標準答案。「就算我做到了，又怎麼樣？」所以現在，他學會放過自己，「與其困在已經拍完的戲裡，不如在現場保持放鬆。接受，說不定才是最好的成果。」比起反覆追趕一個未必存在的完美，更應該把專注力放在下一場戲，也留給當下真正需要被感受的事；否則，真的會很消耗。

「我覺得投入一個角色，其實有很多種方式。」曾敬驊分享，不久前參加梁朝偉電影大師課，他感受最深的是：「原來投入角色，也可以是輕鬆的，甚至是不疾不徐地去體驗角色。」以往拍戲，他總是傾盡所有準備角色，太習慣全力以赴，很認真，也很用力。像是用努力證明自己，用準備換得安全感。

可那樣的結果往往是，「自己常常在忙完工作、回到生活後，突然變得很空虛，甚至有種莫名的落寞感。」現在他試著用另一種節奏：「邊準備角色，也邊好好過生活；不是一下子把自己丟進去，而是慢慢接觸、慢慢靠近，不知不覺變成那個角色。」在這個過程裡，他也學會更溫柔地對待自己。

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金馬之後，另一世界

2025年，曾敬驊以《我家的事》獲得金馬獎最佳男配角，在台上含著淚說：「我不太會說話，但是我真的做了蠻多很勇敢的事情。」然而，他並未在榮光裡停留太久。金馬獎過後沒幾天，他就進入新的劇組工作。「我真的蠻感謝碰到那部戲，讓我沒有辦法想太多，就很快被調整到另外一個狀態。」

他承認，自己不可能完全不受金馬獎影響，「還是會碰到一些質疑自己的情況，甚至一度產生不安與懷疑，突然不知道要怎麼繼續面對表演。」可是新的角色讓他沒有時間停留在那些疑問裡，「好像帶我到另外一個世界，讓我感覺不是來演戲，而是來感受一些什麼。幫我調換心境，也更理解自己，還有身邊的所有事物。」當他重新專注於角色和當下，那個「我好像不知道怎麼演戲」的不安也逐漸消散，獎項退到後面，生活重新回到前面。

勇敢，有時是股傻勁

若要說曾敬驊近年最鮮明的勇敢事蹟，台日合作電影《鼠一般的你》必然是其中一項挑戰。這部改編自吉本芭娜娜小說集的作品，是他首次需用全日文演出；這對日文零基礎的他來說，根本是一場近乎失重的冒險。「一開始我根本不打算接，直到這個機會反覆出現，才決定憑直覺，去做、去試試看。」

於是，他把所有時間精力都投進日文裡，把自己弄得很累。短短一、兩個月，要消化比日本女演員岸井雪乃還要長的日文台詞，「那時也不是完全不害怕，只是單純覺得：想做別人不敢做的事 ！不做怎麼知道 ！」跨過語言隔閡，反而讓他體會，「失敗或沒有做好，反而是最大的養分。」

他笑說，自己做過很多沒有把握的事，但還是願意去嘗試。那裡面其實有一種對自己很嚴格的「傻勁」：會一直反省，一直苛責自己，好像做再多都還不夠。可也因此，磨出能耐與膽量。「等到真的需要勇敢去嘗試時，就會覺得我都可以試試，反而沒那麼害怕了。」這次經驗，讓他明白自己還能往更大的世界走。還有許多不同語言、文化與表演方式在前方等著他探索。那道充滿樂趣的門已被打開，而未知也將展開成為他的新旅程。

橘色防水拉鏈上衣、絲質襯衫、酒紅領帶（ALL BY SAINT LAURENT）。

透過表演，讓心容納

近年曾敬驊接連演出許多情緒濃度高的角色，像是即將上映的電影《失樂園》。他說：「希望觀眾可以很單純地去感受電影帶來的疑問。」看電影不一定每次都要得到人生解方籤。有些電影只是打開一個議題、一個角度，讓人看見原本沒看過的事情；也許當下不懂，但某天重看，或到了不同年紀再看，感知就會改變。

面對情緒強烈的表演，現在的他比較像是在感受、聆聽角色的情緒，而不是用角色發洩自己。奇妙的是，他覺得很多時候都是角色來找他，常在對的時機出現，與自己的生命狀態形成某種呼應，「讓我知道一件原本不知道的事，或學習一種從來沒有想過的感受。」每個角色都是讓他多打開一點的出口。

「過往我常會思考怎麼上戲、怎麼下戲，怎麼打開與關閉開關。」而今他覺得，這些問題未必那麼重要。「角色留下的感受，會若隱若現滲入生活，成為新的理解。」拍完戲後，他仍然需要消化，也需要回到生活的狀態。在某個表演瞬間，突然懂了一件事，就好像身體與心都被解鎖了，幫助他梳理日常中那些無法立刻解答的問題。「會發現，原來自己可以容納那麼多東西。」身體和心好像變得更強大，可以吸收更多，而那些情緒與經驗，也不再輕易左右他。

永保好奇，愛自己 ！

曾敬驊曾表示，在接連拍完《我家的事》和《大濛》之後，感到很強烈的疲累，甚至覺得自己的內在慢慢崩解。如今再看，當時還在學怎麼照顧自己的他，「以前很不愛自己，對自我要求太嚴格。」把自己分為身體與意識兩部分，「常常是用意識去控制身體。我還可以撐、我要更努力。」由意識推著身體前進，因此自問何為愛自己？進而理解到「應該是兩者都要。不是為了讓生活過得更好，把自己操爆就叫努力，真正重要的，是讓身體和意識能夠對話，達成平衡。」

對他來說，生活不是單一解方，而是一次次嘗試。可以去山裡，也可以回到人群；可以安靜，也可以在出國時和陌生人聊天。重要的是，在那些方式裡，慢慢聽見自己真正需要什麼。

現在的曾敬驊，仍在一條不斷延展的路上往前進，並在那些想像中，保持好奇，好好生活，永遠有趣。