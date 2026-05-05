打破7年魔咒的女團 SANA揭開TWICE 10年凝聚力的核心秘密

她是TWICE中笑顏滿開的存在，也是最常向成員示愛的撒嬌妖精；心思純粹，真誠澄澈的目光，勾人心弦，既靈動又真切。

讓人神魂顛倒的釣神

「一直都知道SANA很可愛，但不知道竟然是這麼可愛！」在社群平台上，經常能看到網友們感嘆，自己無預警地被SANA獨特的療癒魅力「突襲」到。她自認是TWICE裡最愛笑的成員，笑起來彎彎的迷人眼眸、上升的紅潤蘋果肌，還有招牌的「嘻嘻嘻」高頻率笑聲，總在瞬間將空氣填滿快樂因子，召喚周遭眾人的多巴胺。

SANA的甜，絕妙地平衡了女人的可愛與性感，傻萌中帶點清爽、俐落的氣勢，在過與不及之間，掌握剛剛好的力度，甜而不膩；舞台上，因總是不經意地散發無論男女皆難以招架的致命吸引力，而在粉絲圈有著「釣神」的稱號。

來自日本大阪，本名為湊紗夏的她，名字自帶浪漫、活潑氣息，但在天真爛漫的個性裡，藏有50%傻氣與50%霸氣；日常呆萌，卻總在成員們遇到危機時，在第一時間率先察覺並機警挺身。不論是多次藉由流暢的舞蹈動作，偷偷排除遺落在舞台上、可能會讓成員們受傷的障礙物，或是在直播看到惡評時，禮貌地正面回擊，並試圖保護其他成員隱私等等的機靈反應，讓她一次又一次展現作為偶像卻充滿智慧的魅力時刻。

孔眼刺繡襯衫、孔眼刺繡純棉長版半身裙（BOTH BY POLO RALPH LAUREN ）。

TWICE是她的「閨」寶

回望作為TWICE成員的10年間，SANA把大大小小的回憶都收藏在心中珍貴的角落。從出道後的第一場粉絲見面會、成員們各自展開的Solo活動——籌備發行個人專輯、轉往演員領域發展，到她與兩位日本成員MOMO、MINA組成小分隊「MISAMO」於日本開啟多樣化活動，都讓她在見證自己與成員們的成長後，感到無比開心與驕傲。

「在MISAMO出道後展開巡演、站上巨蛋開演唱會時，成員們特地趕來支持的那份安心和喜悅，我到現在都還深深記得。」在那段充實的歲月裡，TWICE成員間緊密的好感情，一直是SANA非常珍惜的緣分。即便是各自在不同國家跑行程的繁忙時節，只要是某位成員以新作品亮相的「大日子」，就算忙到沒時間睡覺，也要專程搭飛機在演出前趕到場，只為親自為TWICE的「她」送上應援、加油打氣。

在破除韓國女團7年魔咒的團體中，感情好到被視為模範生等級的TWICE，由9位成員同心守護如家人般的情誼，總是在成員感到脆弱時，當彼此最堅強的後盾；而這樣的TWICE也成為SANA心中最欣慰的存在：「成員間彼此能互相理解、互相關懷，像朋友一樣親密，並且擁有強大凝聚力的TWICE，是我最喜歡的樣子。」

出道至今10年的時間裡，無論遇到任何困難，她們都緊握著彼此的手，共同守護TWICE這個名字，「在這10年間，能一直在身旁觀察其他8位成員的變化，我感覺自己對大家了解得更深，也更能體會大家的心情與想法。」

鈕扣皺感上衣、皺感長裙（BOTH BY POLO RALPH LAUREN ）。

幸福不會稍縱即逝

自15歲被星探挖掘，進入JYP娛樂當練習生；19歲時成功通過選秀節目《SIXTEEN》的生存考驗，成為TWICE的一員出道。時光飛逝，她也不知不覺地以TWICE成員SANA的身分走過了近二分之一的人生。「我有感覺到自己比以前還成熟。」出道初期的SANA，曾是TWICE裡唯一的E人，天生開朗的個性似乎有著用不完的活力，但比起過往總是人來瘋、在興奮時會一股腦地活絡氣氛的她，隨著社會歷練增加，也越來越懂得「收放」ENFP快樂小狗的能量——在感到幸福時，把握當下盡情享受；在情緒高漲時，學會先察言觀色後，再適度釋放熱情。

「我從小到大好像沒有因為害怕幸福會消失而感到不安過，反而總是很期待下一個幸福的到來。」容易因小事而滿足的SANA，想起近期的幸福時刻，分享道：「最近讓我感到幸福的瞬間，是我一次買了很多種面膜，而目前用過的每一款都很好用，讓我的心情變得很好。」對她來說，快樂就是這麼簡單。最近還迷上抹茶拿鐵的她，會在巡演期間，到世界各地尋覓當地的抹茶拿鐵；隨時捕捉日常中唾手可得的幸福，就是她補充能量最好的方式。

眾人著迷於她，她著迷於「人」

在聽SANA說話時，總是能從她的眼神、語氣中，感受到她對談話的真誠，在思考的同時，一字一句娓娓道出內心的想法；不魯莽給予回應，卻在想到令她感到興奮的事情時，會伴隨著明顯上揚的語調，尤其，是在提到與成員有關的話題時。

出道10年後，在TWICE首度於高雄、台北舉辦演唱會與粉絲見面時，令粉絲ONCE印象深刻的環節，為同團成員周子瑜在回到家鄉開唱時，感性的發言時間。而當子瑜難得在台上展現脆弱的一面時，就會有個風一般的身影飛奔到她身邊——「紗神」駕到。

總是小心翼翼地守在成員身邊的SANA，在粉絲眼中是凡事為他人著想的善良傻瓜。真誠待人的她，因不刻意隱藏內心感受而自帶光芒；在受到感動時，眼淚會馬上奪眶而出；想對身邊的人表達愛意時，說再多幾次「我愛你」都不嫌多；想撒嬌時，會開啟黏人模式，對心愛的成員們祭出撒嬌攻擊。如此具有「人味」的特質，也讓她在初跨主持領域時，表現可圈可點。

在YouTube節目《SANA的冰箱採訪》中，無論來賓是大前輩GD、資深演員卞耀漢、前格鬥選手秋山成勳，到同為女團的後輩LE SSERAFIM成員SAKURA、IVE成員REI，她都能在短時間內與來賓打成一片，自在地開啟話題，留下的談話內容也充滿餘韻。對此，她表示：「我本身就是一個對人充滿好奇心的人，所以我覺得這樣的個性可能也在某種程度上得以被好好發揮。在擔任主持人的過程中，能遇到各種不同的人、聽到各式各樣的故事，並與他們交流，讓我感到非常開心。」

鈕扣皺感上衣（POLO RALPH LAUREN ）。

悸動與停頓，都是蛻變的過程

從團體活動延伸到小分隊出道，並以個人身分接下主持棒，SANA近年也時常以品牌大使之姿頻繁現身不同活動，對於嘗試從未挑戰過的領域，她享受其中：「這次作為Polo Play的形象大使拍攝也是一個全新的企劃，非常有趣。未來我也希望能廣泛挑戰各種事物，遇見嶄新的自己。」

然而，馬不停蹄的演藝活動，偶有讓人感到提不起勁的時刻。她透露，由於自己的個性是一旦開始在意某件事，就會很難從中抽離出來，「所以我通常會一直思考到自己能夠接受、得出結論為止，如果感覺在心裡找不到答案的話，就會刻意安排一些能讓自己轉移注意力的活動、尋找開心的事情或能全心投入的事。」

當處於「被卡住」的階段時，她不勉強自己一定要在當下找出答案，反而在思考過程，轉化為成長的契機，「我覺得正是透過這些經歷，才讓人有自我覺察的機會，所以最後我好像都能自然而然地，用比較正面的方式去看待。」SANA這麼解釋道。

她的現在，就是未來

訪談將盡，我們好奇，在對現狀感到滿足的情況下，如果能對未來許3個願望，SANA會許下什麼願望？她思考後分享：「希望能和成員們保持良好關係，長久地一起活動」、「希望自己的人生能一直抱持『現在最開心』的心情」、「希望能一直保持著想要不斷挑戰新事物的心態」給出了這3個回答。比起訂定遠大目標，並逐步完成，SANA選擇專注地把每一個當下，活成最好的現在。

一路迄今，她始終認為是粉絲們成就了現在的SANA，同時，也感謝著家人在背後的支持，讓她可以放心地做自己；而過去和TWICE成員們一起度過的珍貴時光，今後也將持續閃耀，並在未來續寫屬於她們的故事。