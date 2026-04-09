「怎麼又是王淨？」頭號酸民居然是自己 王淨：批判自己不需要別人來

王淨的頭號酸民

王淨蜷縮在梳化間椅子上，看著她將一顆又一顆小熊軟糖送入口中，身影顯得格外地渺小；她強烈而靜謐的存在感，像是天生自帶光芒，令人難以忽視。不過這和她期望的恰好相反。她說，有些時刻覺得自己與這世界格格不入，不論成為目光焦點還是受到喜愛，都會顯得有些無所適從，需要面對龐大人群的場合，會緊張會焦慮。可她偏偏是公眾人物，作為演員，不可能逃避這些視線的追隨。

電影《功夫》宣傳期間，她坦言因為接受到來自四面八方的愛，總會不小心變得太感性。「從以前到現在，生活中突然出現太多愛的時候，我會莫名覺得抱歉。甚至比如說，我在網路上很常被大家罵，只要想到那些喜歡我的人或許會去跟其他人吵架，我也想說聲對不起啦，你們不要喜歡我。」她笑著露出拜託的表情，像是用玩笑掩蓋內心深處的不安。對王淨而言，那份看似幸福的際遇，也是一把雙面刃。既不想要被討厭，卻又害怕被喜歡，她變得小心翼翼，感到困惑的同時也習慣與自己對峙，思緒不斷地拉扯。至於背後原因，王淨提及小時候父母離異的經歷帶來影響，內在缺乏安全感，經常懷疑自己是不是哪裡做得不夠好。「我一直是自己的最大酸民」，她若有所思，覺得配不上那些喜愛，「我會站在第一線批判自己，不需要別人說我什麼。當想做一件事時，我會希望做到最好，但我的想法從來不是『我一定能做到』，而是『你一定要做到』，做不好的話就想辦法去解決它，不會一直停在原地。」

不想讓任何人失望，用最高標準審視自身表現。「我發現只要那個批判的人格一出現，好像做任何事情都會卡卡的，所以我一直試圖更放過自己一些。」自覺過度評判會影響狀態，不過她並不急著和相互牴觸的情緒劃清界線，慢慢地學著與之共存。

把溫柔留給自己

那些評論，王淨看得很清楚，曾經忍不住回覆網友幾句，時而調侃，時而附議，互動看起來趣味十足，但矛頭終究都指向自己。「以前我會說沒關係，但也許我這麼說，是想要洗腦自己沒事啦。我其實知道沒辦法不去在意，誰會喜歡無緣無故的被討厭、被造謠。能夠提出原因的批評，我覺得很OK，只是如果說一些我無法去改變的事情，或者根本不是事實，我到底該怎麼解釋呢？不曉得怎麼做，我只能安靜。前幾年發生的狀況是，有太多聲音了，有好的也有不好的，有人建議我去嘗試什麼，有人告訴我不應該怎麼做，有人跟我說沒關係，不要理他們。可是這些聲音聽來聽去，好像都跟我心裡的不太一樣。」

擅於忍耐，把自己的感受放在最後順位，於是某一天夜深人靜時情緒反噬，釋放出來的不僅有淚水，她知道，乘載的容器已達極限了。「通常我『牙』起來後就不會再回去了。所以那時候我決定，短暫的遠離這個圈子。」《功夫》殺青後，很長一段時間她未曾進劇組拍攝，那段空窗期，是她選擇自我保護的方式，也是第一次放慢腳步，梳理那些堆積許久的糾結與疑問。

「觀眾完全有權利貼標籤在我身上，或者隨意的為我建立人設，認為我就是怎樣的人。但他們可以這樣想，我也有不被這些標籤給困擾的自由，這並不會影響我對工作的看法。」接納脆弱後，活得更坦然，如今面對外界各種聲音，王淨的心志從困惑轉為堅定，意識到不該再討好任何人。「我覺得也許做我自己，就是大家期待看到的吧。當時自己到底為什麼要做這一行、為什麼會一直想要持續演戲，就是因為我喜歡演戲啊！如果今天再也不能演戲，我會感到很可惜。」愛表演的心不言而喻，在別人的故事裡安放自己。她接著反問，「我做喜歡的事情，不也是大家一開始喜歡我的起點嗎？」

背面鏤空上衣、荷葉邊花卉嵌飾帆布半截裙、Color Blossom高級珠寶系列系列13 Motifs白色珍珠母貝玫瑰K金項鍊、Sun白色珍珠母貝玫瑰K金吊墜、Mini Sun紅玉髓玫瑰K金戒指&白色珍珠母貝玫瑰K金戒指、Star白色珍珠母貝鑽石戒指、Mini Star孔雀石玫瑰K金戒指&粉紅色珍珠母貝玫瑰K金戒指、LV Ombres眼影盤#150、LV Rouge啞緻唇膏#854（ALL BY LOUIS VUITTON）。

在角色裡自在，在現實中遲疑

心境從容後，她不再花時間鑽牛角尖，放手聽從內心的指引，與角色的緣份也交給直覺。「以前我喜歡累積作品，不管角色大小、戲份多寡，我會以作為觀眾想不想要支持這部作品為出發點挑劇本。現在的話，比較偏向直覺性，我會看跟角色有沒有產生共鳴。」對王淨來說，每個角色有截然不同的生命狀態，即使身份都是學生，也有各自要面對的人生課題，充滿未知與變數，正是魅力所在。

「永遠沒有安全的角色。如果我會接，那一定有我覺得很值得挑戰的地方。比如說《返校》的方芮欣，或是《人選之人──造浪者》的張亞靜，相對來講都不是演完會讓人身心舒暢的角色，但是我會想要瞭解，她們可以帶我認識什麼樣的世界。」不為追求突破而刻意靠近陌生的角色，不侷限發展，打開感官盡情感受，集中精神充實自我。王淨的努力幾乎不著痕跡，向來靠摸索尋找答案，例如跟崇拜的演員交流，從他們身上見識到表演如何更收放自如。「他們很厲害的特質是『動物性』，讓情感回歸到動物本能。動物不像人類會隱藏自己的情緒，不是社會框架底下認定的樣子，而我很喜歡那種單純的心思，現在也會幫角色帶入一種動物，有的是兔子，有的是貓或狗狗。」

曾有網友說，王淨個人色彩太有辨識度，特質大於角色；有趣的是，就算在角色上看得見自己的影子，她卻始終無法明確定義「王淨」到底是誰？「坦白說啊，我今年越來越覺得，因為演戲，我反而越來越不認識我自己了。」她的自白來得措手不及。「可能大家看到的我，都是訪問、參加活動在玩的樣子居多，其實很多時候，是因為身邊有熟悉的人一起。當回到私下生活，確實不是大家所想的那樣，我會沉浸在自己的世界裡面充電，不必要的社交會讓我感到非常不安，所以不太喜歡出去社交、不愛講話。」她笑著解釋月亮雙子座的人格使然，享受擔任團體開心果，製造許多樂趣。

例如這次封面拍攝到一半，擅長自得其樂的她，感覺自己像在拍專輯封面，積極地為每套服裝設想歌名，甚至突然替攝影師取親暱小名；又好比演戲，只要好玩，就可以堅持下去。比起擔心有沒有進步，她更害怕沒有挑戰性。「我的成就感來源是做一件事情要有趣，如果我做得很得心應手，會覺得有點無聊。」

Color Blossom高級珠寶系列Star耳釘、BB Star天河石黃K金吊墜、BB Sun紅玉髓玫瑰K金吊墜、Mini Sun白色珍珠母貝玫瑰K金戒指、Mini Star白色珍珠母貝玫瑰K金戒指、BB Star and Sun Multi-Motif蘇打石黃K金手鏈＆粉紅色珍珠母貝玫瑰K金手鍊、BB Star and Sun Multi-Pattern天河石黃K金手鍊、黑色立體上衣、LV Ombres眼影盤#350、LV Baume潤唇膏#030（ALL BY LOUIS VUITTON）。

花期有時，人生有序

去年王淨繼續投入長片拍攝，和影集《沉默的審判》相遇，接觸到潛意識，進而透過催眠與「內在小孩」進行對話。「催眠過程中，我跟未來的我、幼年的自己出現在同一個地方。其中有一個模糊的人影，看起來什麼都不care，我問他：『我想知道當你得到愛的時候，你還會再覺得抱歉嗎？』她承認乍聽有點玄學，「他說，不管是誰愛我，或我愛誰，我都不需要覺得抱歉。當下我心裡想，他好帥喔。接著我問他：『那我該怎麼做，才可以像你這樣？』他看向地板說，多多躺在地上，對你有幫助。」

投射自身狀態，王淨的憧憬始終如一。踏實過日子令她感到安心，每次收工返家躺平，任憑3隻毛孩踩踏在身上──那一刻，幸福溢於言表。有自己的歸屬、從事喜歡的工作，時間充裕就展開一場瘋狂旅行，這是她最嚮往的藍圖，在探索自我的旅程隨心所欲；早上5、6點心血來潮想去看海，她二話不說獨自開車到海邊，沿路順道在美而美吃一頓早餐，心滿意足回家後便倒頭大睡。「人生有無限的可能，我永遠都不知道自己下一秒會對什麼事情感興趣，或者感到厭倦。也許過幾年我不想演戲了，跑去包水餃。」不按牌理出牌的水瓶座，她被自己的理直氣壯逗笑。

嚷嚷想從INFP變成ENFP快樂小狗，但《腦筋急轉彎》最喜歡的角色卻是「憂憂」。螢光幕前的王淨相當通透，面對喜怒哀樂毫無保留，遊走於極致邊緣的破碎感卻是恰如其份。儘管成長的代價苦甜參半，王淨仍對世界溫柔以待，在脆弱之中綻放真實的自己，而所有選擇終將通往心之所向。