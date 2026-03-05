謝盈萱 「妳試過擺爛嗎？」一句話改變謝盈萱的人生觀

從劇場的純粹走入影視的繁花，謝盈萱始終在自我的這座舞台上持續整理與重塑。從日常中愉悅感受愛與自由的多重，在時間流動裡學會放手，也學會以更柔軟的方式靠近世界且享受當下，並在每一次行走和選擇中，悠然調整內在比例，讓表演與人生彼此照亮。

封面拍攝這天，城市剛從年節的緩慢節奏重新甦醒，帶著冬日回暖的陽光斜斜地灑進劇場內外，站在舞台上的謝盈萱帶著一種更安靜卻更清晰的生命節奏，不急於定義自我，像是重新走進最初起點的第一步──那個在大學第一堂表演課裡，被要求「學習如何行走」的學生。

回到起點，五感全開行走

「這件事很奇妙，走路誰不會，但要學會打開五感，感受腳底怎麼踏到地板，感受所有同學如何分散在空間裡的氣味、溫度、聲音。」她形容好像進入嬰孩時期，重新啟動五感最原始的接收。「劇場練習很美妙的一件事，是把人失去或者封閉的部分再次打開。並且告訴你保持像孩童一樣，對世界不只有理所當然的麻痺，而是充滿好奇和體驗的樂趣。」而這個過程也是她現在常常需要提醒自己的。

謝盈萱接著提及去年有段日子正處在想重新Reset的狀態，現在回頭看，「我覺得那個Reset比較像是一種對『自己是誰』的持續整理，或是認知到有些想法已經固化，想鬆動它們。」她說，有時試著偶爾給自己一些小功課，「嘗試跳脫既有邏輯，又或者只是覺察當下狀態，不作為也行。」慢慢把自己重新放回流動之中，自在隨興，如同稜鏡般，折射出意料不到的趣味。

擺爛中尋找玩的勇氣

「如果要算起來，『戲劇』已經參與我目前為止一半以上的人生，好像也很難分清重量佔比。」謝盈萱坦言，「在劇場裡養成，也在影像裡實踐，這個順序很棒。曾經在劇場覺得終極的表演，是全然不顧，到現在會嘗試找尋進入與離開的中間值，當然這也跟年紀有關。對我而言，還是有個心願能夠回到劇場。」因為她很想知道，重新回到舞台的自己，是否已經完成某個階段任務。

談到劇場帶給她最重要的事，她滿是感謝笑回「過度天真的能力」。回憶起那個時間段正好是年少熱血、衝動的時候，「在劇場有夠開放的容錯，單純又直接。」她憶起某次演出，一位長輩演員問另一個很認真的演員：「你有試過擺爛嗎？」這句話卻突然重擊了謝盈萱，理解這個提問的意思，「那個擺爛是在問『你有沒有勇氣玩起來』。」她明白有些人，或者有些時候，我們會誤入「認真就是全部答案」的誤區，那對她來說反而是很有意義的提醒，給予靈魂自由創作空間。

對於劇場沒有剪接，一切都必須在時間裡完整流動。這樣的經驗，也深深影響了她面對角色與生活的方式。「其實兩者最終都是活在當下，並接受當下。」她直言，「以前演舞台劇，只要犯錯，我就會因為自責而卡在那個點上，一邊演一邊懊悔，以至於有時因此影響後續的表現。後來再經過幾次演出的洗禮，會發現錯了反而得要在當下放手，要讓它過去；甚至有時候當接受做錯，還會帶來新的情緒變化，而讓表演順勢而為做出意想不到的回應。」她笑稱自己是個不放過自己的人，「要學會這件事真的難度級數很高，需要不斷覺察。但其實所有的職業或說專項，最後要面對的都是自己。」或許也正因如此，她的每一次表演，都像是一場與自己對話的實驗。

格紋羊毛西裝外套與開岔及膝裙、黑色絲質針織上衣、針織內搭短褲、皮革跟鞋、項鍊（ALL BY CHANEL）。

隨時間調配的愛與自由

此次拍攝以Around Love為題，表述「愛，是一切行動的起點」，謝盈萱對愛的解讀並不宏大，而是一種日常練習的務實感。「愛作為日常，就是一種生活上簡單的實踐」，她認為大多數的人，都不是厲害到能夠把「愛」這個可以被廣泛延伸的主題，做到最大化。「如何在很小的部分落實，也許真的就是從一個微小的改變，自己能力足夠的範圍裡做起。愛最終就是要找到正向的價值感，但並非逃避所有負向得來。」謝盈萱謙遜自述還在學習如何傾聽自己，同時學習如何表達，「畢竟身為演員，大多數都是透過編劇的對白來表述對生活的共感，但身為人最原始想被理解的本能，也是我正在蹣跚學步希望可以自主實踐的地方。」

當談到愛、工作與自由的關係，她的看法隨著年歲有了不同轉變。「2、30歲時，看的是所謂原生家庭，環境教育帶來的影響。」早期追求的是生理上的自由，急著跑向遠方去吸收自認為小時候未曾被累積的視野。但這幾年，經歷了身邊有長輩、朋友接續離開，則開始對於生命有另一種思考。「今年過年回去彰化，突然某些畫面被看進去了⋯⋯那個過去與現在的重疊，新與舊的交替，除了建築還有路上的人。這個過程包含很大的感恩，感謝在家鄉奮鬥的人們，帶來太多不一樣的活力。」她說，「有很多事真的是需要自己結結實實去走一遭，然後藉此透過某個階段，理解中間的配比要如何調整。因為時間是公平的，也是最好的老師。」

她進而覺得「內在的自由不需要透過外表的行動去證明。」謝盈萱舉例，跟老朋友在一起就是一種自由。對方理解她的本質，相處時完全放鬆，不需要刻意關照，甚至久不聯絡也不擔心。「這是一種持續的選擇，我們彼此選擇成為彼此的朋友。」

不被定義的女性形象

眼前拍攝中的謝盈萱穿上香奈兒新任藝術總監Matthieu Blazy操刀設計的Chanel 2026春夏系列，秉承著自由的堅定理念，生動展現全新願景的喜悅希望，從中彷彿也進行了一場跨時空的對話，而對「不被定義」有了更深的體悟。她眼中的女性形象是帶有柔性包容的力量，而這種力量不分性別，「從曾經的弱勢察覺其他的弱勢，不被單一生命經驗綑綁，去看見更寬廣的權益，這是我認為最棒的平衡。」

這種對人性的細膩觀察，也延續到了她即將上線的新劇《欠妳的那場婚禮》。她笑說從之前參演過嚴藝文導演的《俗女養成記》、《影后》等作品到這部愛情喜劇影集《欠妳的那場婚禮》，都是藝文導演觀察到可以觸動思考，才開始創作，但這些事情要能完成，脫不了她要覺得有趣。「藝文導演一直以來在戲劇中都會藏著一個非常敢愛敢恨的角色，有時又顯得荒腔走板，哈哈哈！而這也是我喜歡跟她合作的原因，所有會被多數人認定為悲劇基調的事，都可以被她寫得荒謬又好笑。我們在某部份都看到事件核心本身，卻會有非常不同的呈現方式。」她說這也是自己一直以來在嚴藝文導演戲劇裡面，想要學習面對的地方。

「藝文導演最擅長的是在戲裡放入某些刻板印象，讓大家從角色和故事裡，展開新的觀察。不管是談相處、陪伴、錯過、承諾……讓我們可以去回想，在10、20年前或更久遠，這中間所有關係的演進和脈絡。她在戲裡常常會放入多個可以對照的樣本，讓觀眾進行比較或帶入。」《欠妳的那場婚禮》這齣從男性視角出發的情感觀，一樣給了一些不同的模板，能重新觀看自我人生不同階段不斷變化的關係。

絲質針織外套、同款背心上衣與短裙、環狀造型耳環（ALL BY CHANEL）。

人生劇場，只需光影溫暖相隨

謝盈萱曾把人生喻為一場能隨時決定變因的大型實驗，「每個人在自己的旅程中隨時都在做選擇，然而選擇本身是中性的，但會慢慢形塑出自己的輪廓，就像工作、友情、愛情，甚至跟親人之間，既存在變因，就存在選擇，這個因跟果，有時位置也是對調的，好像最終跟自己內在需求是要達到共振。」

最近的她，在某些聚會裡就突然覺得能遇到一群跟自己有同樣價值觀和理念的人而感到幸福，這是她以前不敢想像的事，「我的成長有很大部分，是他/她們陪我完成的。我一直以為自己是被動的，但其實是主動的。成為彼此信任的夥伴這件事，就是需要彼此都主動，不是嗎？」所以她很希望有能力成為跟他/她們一樣的存在，這是謝盈萱目前想守住也在意的一部分。

如今，若把人生比喻成一座劇場，她希望未來的舞台不需要過於華麗，但光影要溫暖，「那是一個可以容許出錯、容許沉默，並且台下有知音共鳴。」此刻的謝盈萱，發掘自己似乎更喜歡站在舞台的角落，「也許角落有一種更大的空間感，也許我想讓出一個場域，想知道能填充其中的還有什麼可能？也許不要對話也行，就這樣安靜的跳一支舞，跳得酣暢淋漓也不無不可。」在時間流動之間，在愛與自由之間，她仍持續走著，慢慢成為正在發生的人。