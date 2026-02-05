三寶爸楊祐寧談家庭生活 與Melinda 同框分享真實婚姻日常

雨過天晴的陽光格外溫潤，輕拂在楊祐寧的背脊上。他面向Melinda，隨著棚內隨機播放的音樂擺動，作為一個大E人，他絲毫不在意眾人匯集的目光，恣意牽起Melinda的手，一前一後的動作像是踏著華爾滋的步伐。確認照片的空檔，Melinda站在原位望向電腦螢幕，靜靜端詳拍攝的成果，反觀楊祐寧，目光幾乎落在Melinda上，上一秒幫她按摩手臂，下一秒又突然輕捏她的臉頰肉。時而拌嘴，時而相視對笑，他們沒有大張旗鼓的情感表露，可是溫柔的眼神盡是藏不住的關愛。

「現實生活不需要電影裡面的情節，我們要的是彼此可以分擔彼此的角色。」Melinda在YouTube頻道《What A Life》分享的這席話，可說是這段伴侶關係的最佳註解。不用刻意打造美好動人的場面，重要的是接納從「我」到「我們」的身分轉換，找到最適切的相處節奏。

工作與家庭無需取捨，平衡不是平等

不論是社群媒體上小倆口的不經意放閃，還是頻道影片記錄著樸實無華的日常生活，楊祐寧與Melinda的相處模式，不僅令許多網友欣羨，外界也稱之為模範夫妻。「我覺得很有趣，但也有點言重了。我們會呈現出來的當然是好的那面，可是兩個人也會有低谷，有一些摩擦爭執，或者家庭所會面臨到的各種問題。」看見那些評論，楊祐寧坦言他跟Melinda都只是享受當下的人，儘管待在各自的工作崗位也是投入在自己的角色上，並非有心打造無瑕人設。

「每個人好像都會對愛情或婚姻有粉紅泡泡，嚮往看到完美的形象，不過我覺得我們首先要接受很多事情是不完美的。其實我們兩個都知道婚姻是困難的，每天會有面對不完的挑戰，所以沒有想要刻意營造完美。」Melinda不諱言，曝露低潮情緒不是他們喜歡的風格，當然也經歷過無數磨合才確立一致的核心價值，「有時候粉絲追尋一個人，是想要從你身上學習到一些東西，本來也希望透過社交媒體讓大家看到婚姻雖然不容易，但它還是有正向的那一面，不代表我們私底下沒有任何難關。」

作為保養品牌nomel的主理人，品牌發展正處於上升期，去年也迎來第3個孩子，日復一日奔波於職場和家庭，多數時刻她看起來卻是遊刃有餘。如果想要同時兼顧兩者，對Melinda而言，維持平衡沒有快速的訣竅，重要的是發自內心喜歡這些角色的自己。「因為當你不喜歡，再怎麼調整都是沒有辦法的。既然我接受了現在擁有的4個身分，那就釐清這個階段的優先順序，在頭腦裡區分排列好。」她舉例，公司遇到難關時會把它往上調、放在第一順位；反之，工作不太忙的時期便將重心放回家裡。坦率接納不同時期的狀態，任一邊才不會失衡，抑或不小心陷入迷惘。

「我覺得平衡不是平等。」楊祐寧有感而發地說，「而是哪一邊需要你出力的時候，你往另外一個方向倒，才能夠平衡嘛，所以你的力量是不斷地在轉換。我們生活當中，今天我的重心突然移到工作，她可能會幫我補足其他部分；當我戲殺青，我的重心可以回到家裡面的時候，她就可以在這方面稍微輕鬆一點。我們的平衡不是說你一定負責哪一塊、我負責哪一塊，這樣反而很容易失重，彼此要能夠互相借力。」各個階段難免會有高低起伏，伴侶不會總是跟自己站在同一條水平線上，與其像傳統觀念的「男主外女主內」、清楚劃分家庭中的職責，能夠隨時接住另一方的角色轉換，會促使這段關係保有更多彈性。

楊祐寧：編織皮革領片細節大衣、西裝外套、襯衫、西裝長褲、皮革便鞋（ALL BY BOTTEGA VENETA）。Melinda：闊肩針織衫、流蘇長裙、透明跟鞋、耳環（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

一針一線編織而成的幸福

攜手構築幸福的輪廓，始於對彼此的包容與理解，「因為我們兩個都知道對方是為著這個家庭在付出，投射的壓力就不會那麼大。」Melinda接著補充，「人生不可能永遠都順遂跟幸福，家人有沒有黏著度、可以一起不放棄彼此往前走，這件事情是困難的。畢竟我們現在有3個小孩，包括我們兩個人，有5種個性在這個家庭裡面，每個人生出來的個性都是獨一無二的嘛。」如何互相接納雙方是課題，也是挑戰，但凡一家人同心，他們仍會相伴左右，成為最堅強的後盾。

楊祐寧提及，前陣子家中處於劇烈變動期，從父親去世、三寶出生到元鍋4.0開張，每位成員每天忙得焦頭爛額，醫院、月子中心、工地三點一線，更遑論心裡承受五味雜陳的情緒。「這些發生的過程，不管傷心、難過或值得喜悅的事情，全家人是一起面對的。即便是我們最小的女兒，她那個時候才兩歲，我覺得她都能夠理解，跟著我們去感受整個家庭當下的狀態，我也會感受到這個家的向心力，彼此願意待在對方身邊給予支持和空間。」

特殊時期，他們用陪伴療癒彼此，因為了解枕邊人的個性，不擅於傾洩內心話，所以知道該用什麼方式照顧心情。那份陪伴，不全然是安慰的話語，更像是一種無聲的關照；例如楊祐寧忙完一整天回到家，Melinda默默地準備宵夜給他，時而提供消化情緒的安靜空間，時而主動開啟話題，分享今天的所見所聞，促進溝通契機。「我的工作角色是站在前面帶領的人，比較不能跟內部夥伴分享自己的難處，如果我轉頭跟大家說前方的路很困難，不確定終點在哪裡，那他們也會跟著我一起亂掉，很多時候需要獨自吸收。但其實我可能也是膽怯的，這種狀態下，我會覺得他很可靠，是可以接住我壓力的那一個人。」Melinda感性道出對先生的感謝，只見楊祐寧在一旁擠眉弄眼，Melinda打趣問道：「怎麼樣，要哭了喔？」

闊肩針織衫、流蘇長裙、透明跟鞋、耳環（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

維持熱戀的相處之道

他們經常開對方玩笑，包括惡作劇、相互調侃，甚至有過幾次不小心玩笑開過頭，演變成吵架的經驗。就連在拍攝過程中也不乏看見既真實又逗趣的互動，像是楊祐寧拍獨照時，嚷嚷著要模仿Melinda一貫的時尚表情，彷彿學生時期男同學故意捉弄心儀的女同學，想要一窺她的反應，吸引她的注意。

攜手並進的關係，沒有被柴米油鹽給沖淡，依然會怦然心動，延續熱戀期的甜蜜滋味。好奇維持悸動的秘訣是什麼？Melinda帶著笑意分享：「我很care精心時刻（Quality Time），當然也會懷念以前隨時可以出去玩、去旅遊，不需要想那麼多的時候，所以我很常規劃兩個人的時光，一個月至少有一、兩次是單獨出去吃飯。」精心時刻的核心在於全心全意的親密陪伴，並非只是單純共處一室，需要花時間且心無旁騖地專注在另一半身上。

楊祐寧接著說：「我們還是會留一點時間給對方，必須要刻意為之，不能想說等它自然而然發生。因為關係本來就是要經營的，今天你在追求一個女生的時候，你也會很刻意的做一些事情嘛！處在婚姻關係裡，仍然會想為對方刻意做些什麼事情，這樣才會保有所謂的熱度或新鮮感。」

成為彼此的一面鏡子

彼此看似為家庭退讓一步取得和諧，可那並非妥協或放棄一部分的自己，事實上是他們之間存有足夠的信任，並給予對等的安全感，共同去創造相容過後的嶄新面貌。「說真的，我覺得婚姻很美好，但這個美好不是等於我可以做自己。婚姻也好，工作也罷，我認為所有關係都一樣，你不能那麼想要保留自我。」楊祐寧道出他的體悟，「當我不能做我自己的時候，她也不能只做她自己啊，如果兩個人都堅持不改變，認為對方必須順著我，那就會永遠不一樣。」

兩個獨立個體要合而為一，若缺乏包容便難以長久運作。「不是說完全不能做你自己，只是當兩個人在一起後，會有一個全新的關係和全新的個性長出來，必須放下以前對自己的想法跟認知，共同創造專屬於你們家庭的那一面。大家很喜歡說『Happy wife, Happy life』，我們其實不太喜歡這個比喻，因為這句話代表只有一方開心。Happy life應該是wife跟husband都同樣happy，才會營造出真正快樂的氛圍，而不是一個人單方面很自我，完全忽略另一邊。」Melinda說，為伴侶一同努力的結果，是雙方皆會在全新的狀態內帶來正向的蛻變，「這也是擁有家庭後有趣的地方，我們都是彼此的鏡子，可以從對方身上學習到新東西。」

無需多言的默契，是多年感情培養的果實，他們不吝於稱讚彼此，透過日常相處逐漸發現另一方與自己相反的特質，並將那些差異視為優點，轉化為自身學習的養分。楊祐寧在螢光幕前看似不拘小節，實際上他個性喜歡按部就班，就連照顧孩子在腦內也自有一套邏輯順序，和Melinda形成強烈對比。楊祐寧眼中的她向來很Chill，平時帶小孩一派輕鬆自在，忙歸忙，卻不會呈現緊繃不已的狀態，反而緩解他容易焦急的傾向。「我也不知道是為什麼，反而我有了家庭後，好像工作上變得比較放鬆。」Melinda帶著笑意補充：「包袱放下了。」

那些轉變有目共睹。互補的性格，不但影響到彼此的處事態度，而且也賦予改變的勇氣。楊祐寧自認過往會用「忙」當藉口，逃避思考下一步要幹嘛，變相成為一種偷懶習慣，她選擇直接點出盲點跟他溝通，讓他自主意識到作為帶領這個家的小隊長，需要調整步伐。Melinda從容的說：「結婚前明明也有這樣的個性，但當時因為是自己一個人所以看不見，或者那時候並沒有對人生產生太大的阻礙，所以沒有太意識到問題。但婚後變成團體生活，他成為了我們的精神領袖，他也有更多機會認識自己。除了自我覺察，還有伴侶的發覺與提醒，甚至我們可能也會從小孩身上獲得很多不一樣的想法。」

編織皮革領片細節大衣、西裝外套、襯衫、西裝長褲（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

世上有比刷牙更困難的事

小孩從爬行到站起來又經歷跌倒的反覆過程不曾放棄，無形間教會大人面對不擅長的事也不要畏懼旁人眼光，只要重複練習就會有所成長。而孩子是父母生活方式的倒影，Melinda當初毅然決然創業，原來也是汲取從小看父母做生意幾經失敗卻依然往前走的力量。「以前我對保養品完全沒有研究，但對於做生意，先不用對頭腦有太多的設想，儘管去嘗試就對了。」那股信念，讓她明白人生許多事情不是自己能掌控的，只求問心無愧的盡力做好，條條大路通羅馬，也許最後會走出一條意想不到的花路。

說到底，楊祐寧同樣是不害怕接受挑戰全新事物的個性，在演藝圈耕耘超過二十年，不僅對表演仍然充滿熱情，近年還開始跨足擔任監製，從單純提供意見，一路到現在參與開發劇本，他投入得越深越無法自拔，鑽研製作人的工作範疇，迫不及待帶來更多突破。

愛的本質，是在並肩前行時彼此支持，也能為那些瑣碎日常會心一笑。就好比他們在這場訪問頻繁提及的「刷牙課題」。「我們每天都要演一齣戲，小孩才能夠好好的刷牙。」楊祐寧雙手一攤，「她們面對刷牙這件事沒那麼容易，尤其我的小女兒正在學習，即便是小朋友專用的牙膏還是有些薄荷味，會覺得辣辣的不喜歡。心情好可以自己刷，我覺得很感謝，可是看著她們邊刷邊玩，心中莫名有把火會燒起來，因為根本不認真，但幫她刷的時候又哭到像我在欺負她。」語氣滿是心疼，卻也夾雜作為家長的無助。

「我們會合演一齣戲，告訴她，現在你的牙齒裡面有蟲蟲，我們要趕快把那隻蟲蟲抓出來，刷完才會好乾淨好漂亮，跟公主一樣。」楊祐寧甚至演得傳神，「可是兩天後這齣戲對她來說已經沒有吸引力，又不要了。這世界上有比刷牙更難的事情，而且你們未來的人生會遇到很多⋯⋯」他好氣又好笑地說。Melinda莞爾一笑，接著表示：「她已經知道你的套路了。我們很常跟小朋友說，人生不是迪士尼公主的故事，沒有什麼Happy Ever After，而是每天都會有新的挑戰，學著接受它吧。」

楊祐寧：編織皮革領片細節大衣、西裝外套、襯衫、西裝長褲、皮革便鞋（ALL BY BOTTEGA VENETA）。Melinda：闊肩針織衫、流蘇長裙、透明跟鞋、耳環（ALL BY BOTTEGA VENETA）。

ELLE：用一個形容詞或關鍵字，形容眼中的彼此？

楊祐寧：智慧。

Melinda：哇～你這個好難接喔（笑）

楊祐寧：Chubby。（語畢，Melinda面有難色。）

楊祐寧：剛剛說難接，現在又不行，Chubby很好啊！

楊祐寧：Chubby這個字呢，光是在發音上我就覺得它很可愛。大家所看見她的形象，會讓人家感覺她是一個很親近、比較沒有距離的一個狀態，在家我也常常這樣說她。還有因為她現在是一個品牌主理人，不管是對於整個品牌的願景，或者是在帶領工作人員，以及她跟股東之間的關係，在處理這些事情上面，我看見她是一個很有智慧的人。

Melinda：我想到的是可靠。因為我們每次都會開玩笑說如果今天世界末日的話，跟著他走絕對不會死掉（笑）。

楊祐寧：我是可以在空氣中蒐集露水的那種人。

Melinda：我們在開車的時候，他都會教我如果今天發生什麼狀況，你要記得怎麼走，怎麼帶著小朋友離開這個地方。而且他還會生火，各式各樣的求生技能都難不倒他。

楊祐寧：給我兩根木頭，我現在生火給你們看⋯⋯

ELLE：對方最吸引自己的特質是什麼？

Melinda：（秒答）皮膚？！我覺得他也很有創意，譬如看劇本的時候，他很容易可以把角色注入一些有趣的靈魂，可能是其他人想不到的。平常生活面向也沒有那麼死板，會有很多有趣的火花。

楊祐寧：哎呀，太多了無法選擇，我就想要成為她。

Melinda：是嗎？我覺得你應該是想要我的輕鬆自在。

楊祐寧：哎唷！對耶！

Melinda：因為他比較容易緊張。

楊祐寧：也不是比較緊張，我覺得我偏龜毛。「這樣子好嗎？還是你覺得這樣子比較好？那還是你覺得那樣比較好？」我知道自己會這樣，而且我不喜歡。她很輕鬆又果斷，我舉一個最簡單的例子，今天我們買一件衣服，我去試穿，穿完後我會說「這件版型對我來說不一樣，這個版型的L跟這個版型的XL是不太一樣的，這稍微合一點好嗎？還是稍微寬一點好？」但她不用，她可能連試穿都不試，很知道自己適合什麼，超輕鬆的。所以我有時候很喜歡跟著她買東西，「你覺得這個怎麼樣？『好，就那個。』好，就這個。」

ELLE：未來5年、10年內，最想完成的目標？

楊祐寧：我希望我可以成為一個獨立製作人，需要這一段時間的經驗累積才能夠做到。

Melinda：不管是不是我帶領，會希望品牌5年內可以在國際上被認可。10年的話，我覺得可能是回歸到家庭生活吧！我相信我的小孩會很需要我回歸當媽媽，他們需要有人引導跟帶領，我自己也要思考的方向是除了母親以外怎麼去拿捏工作的佔比，還是要完全投入到媽媽的角色當中？

ELLE：想要傳遞給小孩的價值觀是？

Melinda：對我來說，善良的心是最重要的一件事。

楊祐寧：不用害怕失敗，以及保持好奇心。

ELLE：想對彼此跟孩子們說的話？

楊祐寧、Melinda：一起加油！（笑）

楊祐寧：還有去刷牙！