「幸福不是轟轟烈烈，而是冬夜的一鍋熱湯」 陳庭妮談婚後生活浪漫

陳庭妮以溫暖而真誠的視角，分享婚後生活中最珍貴的幸福樣貌，不是喧鬧或絢爛，而是一鍋冬夜裡的熱湯、一道專屬兩人的儀式感。她在專訪中提到：「我跟宇威最喜歡的節日都是聖誕節。情人節我們不太過，但聖誕節一定要過。」對陳庭妮而言，幸福從來不是轟轟烈烈的事件，而是生活裡那些微小的溫度。

童心閃爍的聖誕時光

冬日午後的陽光，透過落地窗傾瀉在陳庭妮的客廳裡，映在那棵早在3個月前就架

起的聖誕樹上。她聊起這些亮閃閃的小燈泡，眼神閃著光，像個期待聖誕禮物的小女孩。「每次回到家，看到家裡一閃一閃，我就覺得很幸福。」她的聲音溫柔而帶笑意，「我跟宇威最喜歡的節日都是聖誕節，因為那段時間總是閃閃發亮，有一種期待感。情人節我們不太過，但聖誕節一定要過。很開心，在認識彼此之前，我們就覺得這個節日特別重要。」幸福，對陳庭妮而言，從來不是轟轟烈烈的事件，而是生活裡那些微小的溫度──冬夜煮上一鍋熱湯，餐桌上升起的香氣，和重要的人慢慢坐下，享受慢下來的時光。這種幸福感，很大一部分源自對自己內心的清晰認識，了解自己真正心之所向。

2008年，她毅然告別光鮮亮麗的模特兒生涯，轉而踏上不確定的演員之路。「那時候做模特兒真的蠻風光的，台灣有很多秀、雜誌、活動可以參加，但轉做演員，收入完全不成比例。但我當時一點都沒被金錢迷惑，只覺得想做的是自己真正喜歡的事。我很感謝當年的自己，真的很勇敢。」

藍白條紋洋裝、黑色高跟鞋（BOTH BY DIOR）；Piaget Rose系列18K白金鑽石戒指和耳環（BOTH BY PIAGET）。

往內心的修煉

回憶起與演員這條路的淵源，當時經紀公司安排了各種課程──台步、化妝、美姿美儀，其中，唯獨表演課，讓陳庭妮看見了自己的心。「我才發現表演課真的很好玩，很吸引人。」她笑著說，眼裡有光。「模特兒比較像外在表現，你要把狀態調到最好，演繹妝容與服裝。而演員的訓練，是往內心挖掘的一種修煉。老師會一直問你，你的內心是什麼？你敢不敢面對自己？這就像我現在喜歡打坐冥想的原因──不斷探尋自己，了解自己的好與不好。」

這種自我探索的習慣，成了她每一次演戲的底蘊，讓她在角色裡找到真正的連結。「我覺得這就跟我現在很喜歡打坐冥想的原因是一樣的，就是一直往心裡去，你要很誠實地面對自己的好跟不好，這件事情是從小我自己就很好奇、也很想要去學習的東西，所以當演員對我來說是一個很棒的出口。」。

保留自我，學會取捨

成為公眾人物，掌聲與關注帶來光環，也伴隨著私領域的取捨。「我最想保留自己。我很感激大家的掌聲與關注，但同時，我也不得不拿出一部分私生活來面對公眾。」社群媒體的蓬勃發展，既是連結世界的方式，也是一種壓力。「要不是我身為公眾人物，我可能根本不會用Facebook或Instagram。我覺得比起我用了很多時間跟大家分享，做了很多不同的記錄去跟大家說～欸！我現在過得很好，我好像更看重自己當下的每一分每一秒到底做得好不好？」她選擇將生活的精彩留給自己，而非單純迎合他人的期待。這份對自我掌控的意識，滲透到她日常生活的每一個細節。

蝴蝶結造型針織衫、黑色長褲、蝴蝶結造型手袋（ALL BY DIOR）。

小習慣裡的人生哲學

陳庭妮喜歡走出戶外，與世界建立連結，散步、騎Ubike、搭公車，每一個步伐都讓她感受到生活的脈動。「即使是買菜，我也會選擇去傳統市場，而不是叫超市外送，如果可以走路，我就不會叫Uber，因為那樣我可以遇到人，感受生活的氣息。」她說，這不只是生活方式的選擇，更是一種存在的象徵。「雖然開車是最快的交通方式，但是中間其實你捨棄了很多跟外面有連結的機會，也許走路不是最聰明、最符合CP值跟經濟效益的，可是這個過程帶給我很多的力量。」繁忙與喧囂之中，這種微小的行動讓她與世界對話，也讓她找回最真實的自己。

「以前當模特兒時，看學姐出門都戴墨鏡、帽子，我也跟著模仿；做演員，看別人都搭計程車，我也照做。久了，就覺得好像哪裡怪怪的，以前我明明喜歡接觸人群、與人聊天、喜歡跟朋友出去玩，但因為公眾身份，一度不敢接觸人群。」她沉默片刻，像在回味那段迷失的日子，「後來我明白，要找回真正的自己，世界才會用你喜歡的方式陪你長大，陪你運行。」

她也坦承，樂觀並非天生，而是選擇。「情緒本來就會起伏，上一秒開心，下一秒可能遇到挫折就累。但我不算情緒劇烈的人，我努力維持中性的狀態。演員情緒穩定，才可以擺進很多不同角色的情緒。」演員需要將情緒轉化為角色的力量，而生活本身，也是一場情緒的修煉。「我很享受一種狀態，我以為今天是不好的日子，但靠自己的轉念，把今天變得柔和、善意。就像是戰勝自己，我很喜歡那種掌控感。」

藍白條紋洋裝、黑色高跟鞋（BOTH BY DIOR）；Piaget Rose系列18K白金鑽石戒指和耳環（BOTH BY PIAGET）。

勇於挑戰的發光時刻

「有時候我會覺得當一個職人蠻好的，就是一輩子把一件事情做好就好。」無論是《影后》中戀愛腦女明星，還是《火神的眼淚》中熱血消防員，她每一次演出都穩紮穩打。「現階段我很滿意，自己在這個領域細水長流，每一年都有喜歡的作品出現。」她不追求大量產出或高曝光，而是珍惜每一次能成為更好的自己的機會。對未來副業或新挑戰，她保持開放但不急迫，「時間點到了，你就會知道，像我從模特兒轉演員時，也是在那個瞬間明白，這是我想做的事。」

但回憶起那個最讓她感到發光的時刻，不是在鏡頭前演出多精彩的一幕，而是這個從未挑戰過的任務：主持台北電影節。「我也不知道哪來的勇氣，竟然接下這個重責大任。當時正在拍戲，每天都沒日沒夜，但公司問我願不願意，我毫不猶豫就說好。」她笑著回憶，「搭檔是城城哥，我說有他罩，我一定沒問題。」典禮結束後，她與經紀人短暫的眼神交會，那一刻，彼此的感動與信任在沉默中傳遞：「就覺得我們做到了，那一刻我覺得很感動，我們各司其職的完成了一項鉅作，在那個當下。」

這種信念，也延伸到生活的每一個層面。去年，她挑戰了一場馬拉松。「那是我近期重要的人生轉捩點。我回想去年的自己，真的好勇敢，好棒，竟然完成這麼高強度的挑戰，而且自己一個人完成。那是一件非常寂寞的事，但當你相信自己，老天爺也會幫你。」每一次挑戰，都讓她的人生更豐盈，也讓她明白：人是無可限量的。

用真心刻下生活的深度

在陳庭妮的世界裡，每一次演出、每一次選擇、每一次自我對話，都像是在用柔軟的手雕塑自己的人生。她不追求完美，但追求真實；不追求張揚，但追求深度。陳庭妮的光，在生活中細微閃爍的溫暖亮度：聖誕樹下的笑容、市場裡的偶遇、馬拉松終點的汗水，以及與自己內心的柔軟對話，幸福不是抵達某個終點，而是在每一次凝望內心的瞬間，仍願意相信自己，勇敢往前邁進。