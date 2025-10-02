李心潔的多重宇宙：從銀幕到家庭 她都在追尋「自由的節奏」

「這雀斑好自然，可不可以不要修掉？」在封面拍攝現場，每一個攝影段落結束，李心潔總會迫不及待地走到螢幕前，與我們肩並肩認真地討論工作成果，隨著Billie Eilish的音樂輕輕搖擺，那是一種由內而外的自在。某一刻，她看著其中一張照片，眼睛突然泛紅「剛剛我真的很感動，因為那張照片讓我覺得時間是靜止的，我真的打開我的心，準備好迎接我未來的人生。」

10年之間，坦然迎接下個階段

對李心潔來說，人生的每一個10年都是一個新的階段。「我覺得10年是一個年紀的階段，尤其是女人，妳要走進下一個10年的時候，可能會對前面那一兩年有一些恐懼、忐忑，因為對未來有很多未知，不知道自己要怎麼走進下一個階段。」而那張照片，讓她感受到了一種坦然與準備好迎接的心態，「在剛剛的那張照片裡看到的，是坦然。心是打開的，是準備好的，是沒有害怕的。」這份坦然，也延伸到了她的新作品《回魂計》。李心潔飾演一位脆弱同時又堅毅的母親，這個角色與她現階段的生命高度契合。

「作為演員，每個階段都有點擔心遇不到很適合自己的角色。當我接到《回魂計》的劇本，就覺得這是我現在這個階段最適合的角色。」

戲裡的母親為了女兒不顧一切，將挫折轉換成強大的力量去對抗黑暗。現實中，李心潔也是3個孩子的母親。她坦言，揣摩角色時，對她來說既痛苦又激動。「因為我太喜歡小孩了，揣摩這個角色對我來說其實很痛苦。當演員這麼多年，我慢慢明白，表演真的不能只是『演』，你必須成為那個人。在那段時間裡，我把自己整個丟下去，就像潛水一樣，一直往下潛，你完全不知道自己會潛到哪裡，像是一個無底洞，非常考驗我如何穩住自己的情緒。」

然而正是這份挑戰，讓她的表演領域打開新的一頁。「以前的我，可能沒有辦法想像自己可以成為趙靜這樣的人，但演了之後才發現人的潛能真的是無限的。」

每個當下，都在電影裡永恆

回顧李心潔的電影足跡，每一個角色都像是她生命的註腳。 從《見鬼》裡看得見陰陽兩界的黃嘉汶，到《愛你愛我》中孤獨而倔強的少女；從《20 30 40》中探索愛情與自我迷惘的現代女性，到《回魂計》裡那位不顧一切、勇敢的母親。她把每個角色活成完整的靈魂。

「不管演什麼角色，其實他都是你，他有你的樣子。每一個角色都是我生命成長的旅程。」她回憶道，提到《愛你愛我》時，眼神閃爍著懷念：「我會想，哇，那時候的我這麼年輕，這麼不顧一切。現在的我回不去了，我也沒有想回去，但藝術作品就是這麼珍貴，它留下了我的20歲，留下了那個當下的生命力。」

她認為，藝術讓時間凝固，也讓人與角色、與自己有了對話。「就算是百年前的電影，你也會覺得那個當下無可取代，它凝聚了每個人的生命力，這就是電影藝術最珍貴、且永遠不會消逝的價值。」

從演員到導演，在影像裡聆聽故事

走過銀幕前的歲月，李心潔選擇走到鏡頭後，化身為說故事的人。她的導演作品《孩子， 你好嗎？》、《山頂小屋》、《富都青年》、《愛情城事》各自探索不同題材：有關孩子的教育、藍領階級的掙扎，或是各式愛情故事。每一個作品，她都希望觀眾能靜下心來，去感受、去體會，與人物、與故事真正進行一場面向自我的靈魂共鳴。「我喜歡拍人的狀態，他在事件上的反應，他與其他角色之間的互動，生命如何碰撞。它不一定要有一個明確的Message，但我希望觀眾能透過影像感受到不一樣的人生。」

當演員的時候，她用眼神去承載角色情感；現在做導演，她要學會用鏡頭去承載整個故事的靈魂。「我每次寫劇本時，其實很單純──我希望觀眾在看我的電影的時候，能夠有兩個小時完全安靜下來，去體會、去感受那些不同的人。透過這樣的沉澱，他們自然會跟故事、跟角色產生一種對話。而看完之後會怎麼樣呢？那個感受，就是屬於他自己的。」

享受在流動中自由

除了導演與演員身份，李心潔也是母親、妻子、女性。她坦言，這些身份之間多是流動而非衝突。「可能因為我是水瓶座吧，我享受這樣的流動。只要不太累，我覺得這種流動感帶給我很大的自由，不會讓我被任何一個角色或身份束縛太久。自由對我來說，就像生命的韻律，是一種節奏感。每個人都有屬於自己的生命節奏，而這就是我的。我接受它，也享受它。當累了，我就會去閉關，給自己一個休息的空間。」

這種對生命節奏的感受，也在成為母親後被進一步放大。「我覺得我的心變了。我記得在生我兒子的前兩週，有一天我躺在醫院裡，獨自感受他們在我肚子裡的存在。妳知道嗎？那一刻，我終於明白，為什麼我的媽媽可以用一輩子的時間這麼愛我、守護我。無論我多大，她總像守護小女孩一樣守護著我。懷孕的感覺，是超越語言的。當下我突然明白了我的媽媽，也跟自己說，我也會永遠這樣愛我的孩子，守護他。這種感受，只有真正懷孕成為母親的人才能理解。當然，照顧孩子的過程依然辛苦，但你的心變得更強大，能做的事情似乎也更多、更廣，包括表演、詮釋角色。對我來說，這是孩子送給我的禮物。」

這份力量，也回饋到她的表演與導演工作中。「你會發現，心的力量更大了，你能做的事情更無限，包括表演和詮釋角色。」

心之所向，無懼外界聲音

從7歲第一次站上家鄉學校的乒乓球桌表演講故事，到16歲在校園裡接觸戲劇，李心潔的心中早已決定：「這一輩子我要做讓我開心的事。」張曼玉在《阮玲玉》裡的表演，給了她深刻的啟發，「讓我明白，表演可以這麼純粹，力量可以這麼無限。」

她一直在意的，是與內心的連結、與愛的人連結、與大自然連結，以及與自己熱愛的事物連結。「我不太受外在世界的聲音干擾，因為我覺得自己不值得被它干擾。」她引用導演趙婷的話：「我不會讓任何身份侷限，我也不會讓任何身份塑造我的存在。」她深深認同，「如果要活出真正的自己，標準應該在你心中，而不是外在聲音。」

沉靜裡，遇見更廣闊的自己

如今的李心潔，正在迎接人生下一個10年。她坦言，每年都會給自己時間離開、閉關，整理自我，重新連接心靈。即使身為母親、導演、演員，她仍堅持給自己空間與自由。談到如何與自己保持對話的空間，李心潔微笑著說：「我需要離開。」

「無論人生處在哪個階段，不管我身為媽媽，要承擔多少事情，我每年一定會給自己留出一段時間。我可能會去閉關，去年我就閉關了14天。當覺得自己已經很滿、承受不了時，我就會先交代好手上的事情，然後說掰掰，毫不顧慮地離開。」她眼神堅定又柔軟的說：「即便我有家庭、有孩子、有很多責任，但當我決定要離開的時候，我可以完全放下所有掛礙。因為我知道自己必須好好照顧自己、愛自己。當內心的聲音告訴我，我需要整理自己，需要重新連接自己的內在，我就會毫不猶豫地去做。當我心裡面告訴我需要整理自己，我就會放下所有，完全不顧一切地離開。我一定要好好照顧自己，愛自己。」

燈光再次打亮她的臉龐，李心潔望向鏡頭，眼神平靜卻堅定，就像回到1999年夏天，那個穿著紅色小背心，輕快哼著「裙擺搖搖、傻得不得了」的短髮女孩。「我希望接下來的10年，更自在、更自由，去做我真正想做的事情。」銀幕上的她，曾經用角色書寫生命；鏡頭後的她，則準備用人生，去書寫更廣闊的故事。那張照片提醒她──當心是打開的，未來，必定光亮。