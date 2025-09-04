賈靜雯的50+ Me Time哲學：在傳統市場聊料理 也在日常裡修煉力量

在演藝圈闖蕩多年，賈靜雯走過人生的起伏，來到50+的階段，她展現的是更自在、更有底氣的光芒。從瑜伽、斷捨離，到穿梭在傳統市場和豬肉老闆大聊料理，她以最真實的生活樣貌，累積成為表演的養分。賈靜雯和我們分享到：「早上送完小孩，就是我的Me Time，可以把自己喜歡的事情全都排進去。」外柔內剛的她，既能是堅毅不服輸的女打仔，也能是享受日常的母親與生活愛好者。對賈靜雯而言，所謂的「Me Time」是儲備能量，為人生與角色注入更多可能。

嬌小的身軀穿梭於拍攝現場，即使多位工作人員簇擁在身旁，她自帶的光芒仍讓我們難以將視線移往別處。若說賈靜雯匯集了所有女性嚮往擁有的特質也不為過，舉措優雅且從容不迫，充滿智慧卻又保有俏皮的趣味靈魂;她身上那道閃耀奪目的光束並不張揚，是經過歲月淬鍊後留存下來的謙遜魅力。演活千變萬化的角色故事，同時享受下戲後回歸樸實的日常生活，賈靜雯恣意地切換身分，拋開「原廠設定」包袱，敞開心胸接納或大或小的可能性。

「收心真的好不容易，這一次感覺特別明顯。」與全家人剛結束近1個月在夏威夷的美好假期，賈靜雯憶起這趟放鬆之旅餘韻猶存，「我覺得好像很久沒有處在一個陌生的環境去探險，再加上帶著她們(孩子)很好玩，每天都好開心!我回來就立刻踏入我的熱瑜伽世界，因為對我來講『調息』很重要，所以我努力地去調整各方面的心情跟呼吸。」

猶記得去年初的封面人物訪問，她期許2024年能夠考取到瑜伽相關執照，那麼這項計畫完成了嗎?「當然沒有啊，你知道有多難嗎?」她笑說自己太天真，當時以為瑜伽只有一種派別，「不過我的瑜伽老師非常鼓勵我，他覺得我可以辦到，只是我沒有太多時間，那需要集中訓練，等到有一天我一定會完成這件事。」她不經意地開起玩笑，「下次不准再問我，等到我執行完再說!」

黃色針織墜飾上衣、眼鏡(BOTH BY PRADA)。

外柔內剛的女打仔

不少人形容賈靜雯是外柔內剛的女性代表之一，她坦承，自身性格像是好強的小男生，向來不喜歡服輸。「我個性很陽剛，身邊的人都說我是個女打仔。」笑得耐人尋味的她進一步解釋:「可能我看似柔弱，但做出來的事情、說出來的話，或是某些態度上的堅持都不像我外表這樣。因為我不想要認輸，所以越跟我講不能挑戰的，我就會越想去嘗試，不能被激。」

懷有一個自由的靈魂，就連徜徉在戲劇的世界裡，她也渴望有朝一日一圓女打仔的夢，好比楊紫瓊的女俠形象令賈靜雯著迷。「雖然我沒有從年輕時期開始練武，可是總覺得之後如果有機會，會想要嘗試看看打戲。我覺得很帥，而且現在有很多不公不義的事情，假如可以透過這個角色來抒發，不是很棒嗎?」

作為演員，相對來說是被動的職業，不但要等待合適發揮的劇本，也需經歷層層關卡，才能成為導演、製作團隊萬中選一的最終選擇;事實上，許多結果都是天時地利人和。對賈靜雯而言，與其把心思分給迷茫，抑或因此喪失自信心，她更傾向主動出擊，形塑自己不同的模樣，創造出尚未被看見的「潛力」。「像我現在很主動地練我的身體，想讓我的柔軟度或狀態跟以前不一樣。而這個主動性，在每一次的曝光、露出，導演可能會看見，然後說:『賈靜雯怎麼跟之前不太一樣了?她搞不好適合這個角色喔!不是只有《與惡》那個樣子』。當然不見得導演會覺得我適合，可是只要我有一點改變，對我來講就是收穫嘛，我不會把自己困在框架裡面，我喜歡被看見不一樣的面向。」

陶醉於百變的自己

下半年的新作《回魂計》與《沉默的審判》，將再度讓觀眾看見截然不同的她，一個是偏向反派的復仇母親角色，另一個則是以中性的面貌示人。雖然無法劇透太多，但她暗示兩者皆帶來各層面的突破，「現在我的心態蠻開放的，接演的角色不見得是最主要的，可是只要好玩、是我沒有嘗試過的類型，我都會想要跟團隊合作，一起去挑戰看看。」去年金馬獎頒獎典禮上，賈靜雯無預警以一頭俏麗短髮亮相，讓眾人又驚又喜，她還透過影像紀錄剪髮過程，對逝去的長髮瀟灑地說再見，欣然接受全新造型。大家眼中的「意外」，於她而言，只是更加確立心之所向，經過人生的千錘百鍊，不再因容貌焦慮或不自信搖擺不定，對任何改變都抱持開放態度，傾聽內心最純粹的聲音，交給直覺做出判斷。

「大家問我怎麼保持年輕、保持心態，其實這個保持，需要身體力行。每次做完熱瑜伽全身濕透，還有看完1部電影的興奮感，都是我在療癒自己的過程，不需要別人來告訴我怎麼做。最近我常常跟家人說，我很喜歡自己現在的樣子，今天又覺得自己好漂亮、過得很快樂。即使可能沒睡好，有一點黑眼圈或其他瑕疵，照鏡子看到好多皺紋，這都不要緊，只要我喜歡就好。」

跨過年紀分水嶺，允許不完美的到來，在逐步認識自我的過程中，她也把體悟化作現成教科書，讓女兒們學習表達的藝術，以及「不理解但尊重他人」的守則。「像我剪短髮也是一樣，可以跟我說不喜歡我短髮，但你不能用很醜來批評，因為我覺得自己很漂亮啊!很多女性習慣把孩子或先生的想法意見擺在前面，有時候Feedback回來的東西不符合期待值，會失落、受到打擊，掉入很深的自我懷疑漩渦。以前我也是這樣，可是後來我回歸到自己的感受上。」她繼續舉例，「我小孩經常跟我說今天的飯沒有上次好吃，我說沒關係啊，我做得很開心，而且我願意去買菜、喜歡做菜的過程，真的不好吃我們再一起討論。」

焦糖色圓肩皮革外套、皮革領巾、同款短裙、低跟包頭鞋(ALL BY PRADA)。

由內而外的斷捨離

面對挑戰堅韌不拔，擇善而固執，可依舊保持彈性。自從開始落實斷捨離的生活方式，她珍愛每一道選擇題，有餘裕做出對自己更適切的選項。「我發覺以前可能是沒有安全感，假如很喜歡這件T-shirt，它有3個顏色，我會3個顏色全部買下來，因為我以為都會穿到。」為了填補不安，過往的她，貪心地想要讓每件事都在自己的控制內，然而選擇越多，反倒變得越不滿足，絲毫沒有減輕負擔。

「我相信大家都有站在選擇的十字路口過，到底要選A還是選B，我也徬徨很久，擔心選了A會不會失去什麼。人都會給自己很多藉口跟包袱，那些負面聲音佔據了我們的身體，可是改變的起心動念是我知道不可能兩個都擁有，所以當我冷靜呼吸，去聽自己內在的聲音，學習選擇我真正需要跟想要的，不要只是為了依附那份安全感。」她不諱言從前拍照也有許多顧慮，排斥自認無法駕馭的造型，現在則是放心交給專業的團隊，不再放入主觀感受。

「包括飲食也是，之前都說早餐要吃得豐盛，我調整到甚至就只喝1杯咖啡，非常簡單，沒有強制三餐一定要豐富，只去思考我的身體需不需要。心理上的斷捨離也不容易，比如我想要把握跟孩子們在一起的時光，那我會選擇暑假這段時間跟她們的腳步是同樣的，她們開學我也開工。」放慢腳步，暫時把工作忘卻，僅享受當下，蟄伏在日常，而這些取捨並非犧牲，是成為母親後，她逐漸意識到不該讓自己不穩定的狀態影響周遭，於是她調整好自身節奏，拋下擔憂和恐懼，果斷做出決定，反而換得更好的生活品質。

皮革外套、天鵝絨長褲(BOTH BY LOUIS VUITTON)。

享受生活，持續怦然心動

深信從有愛的基底為出發點，小小力量都足以帶來一點一滴的改變，「我很喜歡吸收身邊愛的能量，對我來說那是愛的集點卡，當我集得夠多，我散發出來的也會具有相同感染力。」被愛包圍，那是因為她也不吝擔任給予者，尤其站在家人面前，責任感油然而生，她願意成為領頭羊，鼓勵女兒不要待在舒適圈，勇於去迎接各項新鮮嘗試。「我告訴她們不要害怕，媽媽都敢做了。」確實從古裝劇到《我們與惡的距離》、《瀑布》，再到參加《乘風破浪的姐姐》，她對待工作的熱忱未曾褪去，試圖在一成不變中尋求嶄新刺激。熱愛冒險，面對未知必然會懼怕，可是她也明白，唯有放手一搏，才會產生意想不到的邂逅。

見識過外頭的驚濤駭浪，樸實無華的日常更顯珍貴，兼顧家庭與工作的同時，她擅長「鑽隙縫」享受彷彿開啟飛航模式的時光。「早上送完小孩就是我的Me time，可以排所有我喜歡的事情做。到傳統菜市場我也很自在，跟賣豬肉的老闆聊到豬肉怎麼料理、豬肚怎麼處理不會臭⋯⋯」她突然回神笑出聲，「這是不是跟你們時尚雜誌很不搭?但這些真的都是我很喜歡做的。」下一秒，她又從豬肚說到頌缽、畫曼陀羅，聊起愛好滔滔不絕。

「我很喜歡生活感，因為我知道有一天有個角色會需要這些，它才能讓我跳脫、有更不同的表演層次，或者注入不同的角色。我覺得所謂的Me time，反而是我在儲備能量往下一個地方邁進，所以其實我不會把工作排得很緊湊，適時地在這當中拿捏工作跟生活的平衡。」20歲體驗社會帶來的挫折、30歲放慢腳步停看聽、40歲活出自我;賈靜雯由內而外散發的力與美，既輕盈又不著痕跡，一旦擁有足夠的底氣，所有波瀾再也微不足道。