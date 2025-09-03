我的標籤 就是不想被貼標籤！許光漢退伍後重啟第二人生 迎接全新篇章

相隔一年再度現身，許光漢帶著退伍後的全新狀態回歸。從軍旅生活中的自我對話，到再度踏上螢幕的挑戰，他以更沉穩、更清澈的眼神迎向下一個階段。面對標籤與期待，他直率表示：「我的標籤，就是不想被貼標籤！」不斷突破自我的他，無論是在戲劇角色的多重變化，還是對生活步調的重新拿捏，都展現出「不被定義」的自在姿態。隨著電影新作《他年她日》即將上映，許光漢正以滿滿的熱情，開啟屬於自己的第二人生篇章。

相隔1年未在幕前現身的許光漢，與我們在香港重逢，步伐比過去更沉穩、眼神也更內斂清澈，悠然地在快與慢之間切換節奏，帶著電影新作《他年她日》，作為自己重新校時的起點。

「說真的，剛退伍的那幾天，我有一種重新走入社會的感覺。」他笑著說自己沒什麼真實感，「面對鏡頭、做訪問、跑宣傳、拍攝等等，每一件事都得重新適應。有點像是面對一個很久不見的朋友，既緊張又不知道該說什麼。」在不確定與緊張之間，如同二度就業的他自稱雖然也不完全真的就是1張白紙，但是這1年的空白，讓他習慣了某種慢生活。而這份慢，成為他現在重新面對世界時，最堅定的底氣。

軍旅慢生活與自我對話

「服役這段時間，我覺得最大的收穫應該是更瞭解自己吧！」許光漢說，繁忙的演藝工作曾讓自己無暇停下腳步，連休假都只是讓體力補滿，再度投入下一個拍攝。但這些日子規律的作息與自我對話的獨處變多了，讓他重新檢視過往，回望每一個選擇，「心態上稍微變得再更成熟、穩重一點。以前可能會猶豫不決，現在好像不會了，思緒能更清楚。」不急著釐清未來方向的他，更清楚知道自己的價值觀與喜好，「好像做每件事之前，都會先問自己：這件事，是我真心想做的嗎？」

另一項最直接的影響，則是作息。他坦言早睡早起讓自己狀態更好，甚至開始學外語，韓文、英文都有涉獵。「不想讓這1年白白地過，至少要讓腦袋持續被刺激。」不過，回到現實生活，他自嘲惰性很快就回來，「隔天作息就直接打亂了！」語畢，忍不住笑出聲來的他，還是依然記得那些學習為自己帶來的新能量。

時空交錯體會愛與當下

在當兵前拍攝完成的新作《他年她日》，成為許光漢退伍後首部要上映的電影，也是他重回鏡頭前的重要開端。故事設定在被「重力牆」一分為二的世界，一邊是1年的長年區、一邊是1天的優日區，形成兩個流速不同的時區。片中飾演「薯仔」的他在不同時空交錯裡，展開生命的掙扎與渴望。

他回憶起當初看劇本時，最被吸引的是一場「葬禮卻被當作慶典」的設定，「那個世界觀真的很吸引我。」他說，「那是一場葬禮的戲，大家的情緒卻是歡樂的。我很喜歡這種反差，它其實是在講一個價值觀──你怎麼看待死亡，怎麼面對時間。」而這樣的故事設定，在他正處於兵役這段時間被放慢的階段，讓他格外產生共鳴。「會想要好好珍惜每1分鐘，活在當下。」除了因戲動容，成為他進入角色的重要切口之外，「每一次與人相處，我都會想說要把每一次與朋友的見面當作是最後一次，但這並非是悲傷，而是一種每次相處都是珍貴的，所以要好好交流、溝通的提醒。」

溫柔自愛的寬容彈性

「雖然有點老土，但就是活在當下。」當被問到現階段的關鍵字時，許光漢如此脫口而出。這1年軍旅生活，還讓他重新與家人有了更多相處，彼此交流更深刻；他開始花更多時間在家人身上，更懂得表達愛，克服過去不太主動的彆扭。「我現在會想要秀自己的愛，雖然這樣講很奇怪啦！」他爽朗地大笑著。

談到愛，他說每一種愛都讓自己成長，不論是來自家人、朋友、粉絲與工作夥伴，甚至是對自己的愛，都或多或少帶來轉變，也讓他對愛有新的定義，「年輕的時候，感覺想要的愛，多少都有一點膚淺，比較表面。現在卻覺得越平常、越細小的東西反而越珍貴。對我來講，能有人可以聽懂自己在講什麼，那就夠了。」他直言，大家可能偶爾都會有這樣的感觸，「有那麼1個人了解你的內心，就是一種難能可貴的愛。」

對於現今Z世代常講「自愛」，許光漢也開始學習放過自己，「哇！如果是把自己放在第一位的愛自己，我還是比較沒有辦法耶！」他道述，「以前對自己比較苛刻，腦子裡常常會有一個惡魔光漢的聲音比較大，但現在天使光漢的比例多了些，變得更Flexible。」他坦然分享，「當對自己溫柔，也會影響或感染身邊的人，一切就變得更有彈性與餘裕。」

保持熱情的安全距離

每個世代的人總會說「時代不一樣了」，加上瞬息萬變的世界，也常常都會有翻盤的新局發生。現今新世代很多年輕人都在尋找自己獨特的標籤，然而，身處影視娛樂圈的許光漢坦率表示，過往對貼在自己身上的標籤很排斥。「現在比較釋懷了，沒有那麼在意。」他反向思考，「我的標籤，就是不想被貼標籤！」這份無法定義的自在，反倒讓他在角色轉換中遊刃有餘，不斷探索、開拓新的表演可能，而這確實也展現在他近幾年的角色選擇，從《陽光普照》中的深沉壓抑、《想見你》的穿越浪漫，到《關於我和鬼變成家人的那件事》恐同直男的喜劇靈魂、《正港分局》鋼鐵刑警的天真搞笑，再到韓劇《無路可走：輪盤賭》邪魅詭笑的冷酷殺手，或是台日合作電影《青春18Ｘ2 通往有你的旅程》純愛之戀，與最新作《他年她日》的哲思科幻，他始終在挑戰自己，也嘗試讓觀眾看見不同的樣貌。

聊及對演戲的熱情，他語氣坦白：「樂趣一直都有，但熱情有時會忽冷忽熱。」就像做自己很喜歡的事，也不可能每天都保有那份熾熱的心無上限地燃燒，「你不可能每天都泡在熱情裡，那樣會疲乏到不自知。所以有時候要適時跟所愛的東西保持一個很安全的距離，這樣才能永遠保有新鮮感，以及耐心跟熱情，因此我現在也在學習拿捏這個朦朧美的距離感。」他笑聲裡透露著迫不及待地說：「現在我非常、非常、非常有熱情。」因為很久沒工作，差不多要出來演戲了，「但也是會害怕啦！好像還是需要一點時間去調整。」他清楚這是一種需要時間平衡的狀態。

善意是一種好的能量循環

「很多事你急也急不來，想馬上改變不見得是好事，有時候你必須先消化一下，再出手，那樣才會是比較好的結果。」不諱言自己本來是急性子的許光漢，在經歷這1年後，整個人和心態都慢了下來，不管是對外在世界的看法，還是生活節奏，他都學會了「先緩一下！」

甚至面對當今社群網路活躍的世界，在這個一切都很快的時代，他選擇讓自己「慢下來」，學習斷捨離、數位排毒，「我現在比較少看Threads，也不太常上社群。當然偶爾還是會看，但我知道有時那些資訊太快、太雜，存有許多不真實性，反而會讓我亂掉。網路上有很多東西，都需要靠自己去判斷，我覺得那是一個心理素質比較成熟的人才能自由進出、自在瀏覽的地方。要夠強壯，才能不被裡面的聲音拉著走。」不過，若真的能從裡面獲得有用的資訊，那當然很好。很多創意的確也藏在其中，能幫助思考更自由、更有想像力。「只是我覺得還是需要先停下來、思考自己的觀點，再從社群裡取得創意，會比較妥當。這樣比較能保持自我，也比較不容易迷失。」這份自我把持，正是他在光影之外，最珍視的自由。

「我還是相信人性本善。」這也是他入行以來一直秉持的信念。對許光漢而言，「善意是一種能量的循環和輪迴，當你真心善待他人，那些善意也會回到你身邊。」始終保持這份簡單卻堅定的初心：「保持良善，盡量發揮善意！」或許，這就是許光漢仍能保持少年般澄澈神情，持續在花路上前行的力量來源。

重啟新局二度上路

在演藝事業高峰去服兵役的許光漢，回首出道10逾年，是否曾有那麼一瞬間感受到自己的閃光點？ 「這部分我還在發掘，可能還需要再給我一點時間。」他說若是成就感，「應該是當那些以前看不起你的人，看到你現在有點成就時，會想讓他們知道：我做到了！」那種心裡小小的驕傲感，是來自於「證明自己可以」。而讓那些曾經說「你沒辦法啦」、「不看好你」的人，現在再看到自己曾經那份堅持和努力的成果，就會是一個值得自豪的時刻。

當被問到想用哪首歌送給自己時，他笑著搖頭：「怎麼可能只選1首？」在人生不同的階段，他需要不同的旋律陪伴。眼下，正準備迎接未來的他，或許正處於多重旋律交疊的時刻。退伍後的許光漢，雖談不上從零開始，更像是帶著過往的積累，走向另一段未知卻鮮活的旅程。他不急於下結論，而選擇用自己不急不徐的步伐，迎向一切新的可能，去擁抱每一個新局。當時間換了節拍，他已準備好，邁向屬於自己的新樂章，再次馳騁。