從偶像到實力派 周渝民、薛仕凌的深度對話

很開心能與大家分享《ELLE》5月號封面之星—周渝民 X 薛仕凌。同為影視雙棲的金獎演員──周渝民和薛仕凌，因戲結緣，在去年才首度合作戲劇演出，前後跨入不惑之年的他們，若以現今流行的性格分類劃分，都可說是上戲E人、下戲I人。角色詮釋的細膩思維、對社會議題的情感回應，到如何在瞬息萬變的現場中保持真我專注，他們用最內斂的語言，喚起對表演本質的深刻凝視，在人生與角色之間，有時熾熱燃燒，有時平凡靜謐，如同鏡相映照。

春雷初響的驚蟄午後，艷陽與微雨交替，濕熱和涼意交疊，播放著手機裡精選歌單的薛仕凌，隨著旋律舞動開來，劃破了一片寂靜。在攝影棚明暗恍惚的光影底下，與樂音一併墜入周渝民的朦朧眼神，讓人想起經典港片《無間道》天台名場面，劉德華對梁朝偉說：「我以前沒得選擇，現在我想做一個好人。」首次合體拍攝封面的兩人，一站到鏡頭前便很快進入狀態。無需刻意交談，肢體與神情已講起了故事，隨之產生的火花跟默契，彷彿帶人走進一場戲劇場景，感受他們心臟裡那股對表演怦然跳動的信念，一切愛戲成痴都在無聲細節裡。

無領丹寧夾克、丹寧長褲、印花絲巾、黑色皮短靴（ALL BY LOUIS VUITTON）；Serpent Bohème系列Vintage主題圓形戒指、主題花型戒指，做絲巾扣用（BOTH BY BOUCHERON）。

彼時此刻！從偶像到演員戲煉人生

「我對帥這個字很反感。」周渝民回想自20歲那年踏入演藝圈，於2001年第一次出演偶像劇《流星花園》後，就此興起了他對演戲的嚮往，爾後也陸續主演了幾部電視劇，只是正當他充滿興趣，想紮紮實實地好好學習表演、琢磨演技時，恍如有個原罪般的框，就這麼硬生生地套住了他。「我想看我能夠為現場多做什麼，同時吸收一些養分，但大家卻更在意拍得帥不帥、有沒有拍出偶像帥氣的樣子。」好在當初因首部戲結緣的蔡岳勳導演，成了他演員道路上的人生導師。「我們都是從《流星花園》出來的，所以一直以來，我都會跟他們講：『即便我不太聯絡，但那些一起走過的日子、你們對我的好，我都會記住。』他們對我在這行的定錨非常重要，讓我知道什麼叫演員，什麼叫藝人，自我原則該擺在哪……」當他碰壁時，陷在不確定的困惑中、受委屈不舒服時，都會想起這些人曾經的諄諄教導，始終將這群初入行相識的良師益友放在心上。

珍貴守護這份真誠特質的周渝民，用戲劇察覺世界，也認識探索自我。無論在舞台上還是鏡頭前，相信只要做好現在的事，時間會給出努力的回報。以作品證明演技實力的他，珍惜自己在感受上能以比較深刻、真實的點去專心演繹角色，不容易被影響。「我和仕凌很像，都是喜歡沉浸在角色裡的人，會在拍攝現場靜靜觀察一切，包含其他演員的表演、等一下要拍的場景、自己要講的台詞，再進而去想更多創作的可能性。」他覺得總是默默展現貼心的薛仕凌，是個很好的演員對手，有屬於自己的表演狀態。「這是他才能做到的個人特色，有辦法讓觀眾接受他演繹的各種形象。」但這卻是周渝民自認在外貌差異下，自己難以達成的劇拋臉。

不對稱翻領西裝夾克（BALMAIN）；短高領針織上衣（STYLIST'S OWN）；Untamed Nature高級珠寶系列Chardon主題胸針、Rosier主題耳環，作為肩飾用（BOTH BY BOUCHERON）。

這方他方！開關想像的專注力感受

從歌手轉戰演員有成的薛仕凌，則認為能有機會跟周渝民（仔仔）一起拍戲工作很幸運。「我很羨慕仔仔哥的一個能力，是他可以很容易進入到自己的世界，真的是聽不到外面的聲音，沒辦法打擾到他的那種強大專注力。」因為拍戲常常不會照著劇本敘事連著一起拍，有時還停留在前面的情緒堆疊，下一Cut就突然要從最激動高昂的鏡頭開始拍，其實難度很高，非常挑戰演員當下的狀態。「但拍片期間，他每一個鏡頭在換不同角度拍攝時，都能很專注在極度悲傷或極度亢奮的情緒裡來去自如，非常難能可貴。真心認為這是他很棒的優點，十足敬佩！如果可以的話，希望自己能學起來。」

身為演員的薛仕凌，期望對於開關的控制權可以再強一點。「有時我想要關掉，不去接受外界刺激，但似乎還是會被影響，沒辦法完全關起來。」他苦笑著說，有時候想要打開，主動去感受一些事情時卻又感受不到，「還有想像力也很重要，我自己在感受上會期待再多一點關於人跟人、人對所有事物和環境的互動。可能是一些我自己平常就有意無意會注意到的，但是又不能太用力觀察，或太刻意去想人家今天這樣穿，那我要記起來，下次可以用在哪個角色身上。」或許有些演員是這種學派，不過條條大路通羅馬，只要把這個演出、這部戲做好，就算每個人起點不同也沒關係。你是從這裡、他是從那裡，最終都到達就好。「因為表演是很主觀的，很多對手演員都很好，只是每個人走的方向不一樣，但這就是結果論，表演處理得好就好。」他直訴人演人的過程，本來就最難琢磨，而演員面對不同的命題與劇情，各有找到自己見招拆招的節奏就好。

我們能否溫柔接住每個受傷的人？

好看的戲劇，是能反映出真實人生面貌，讓大眾產生共鳴的。現今世界越來越多令人不安的事情，經常突如其來發生在你我生活中，而近期挑戰社會議題劇情演出的周渝民，隨著角色生命發展，邊演邊體悟，才深刻理解「接住」這兩個字有多麼難做到。「所謂接住一個人，可能是他有需要幫忙時，你伸出手給他。但如果這個人是病人，而我的職業是醫生，這樣的接住是我自己心甘情願的嗎？又或者我根本不溫柔，只是履行自己的職責去做這件事。」為此，他反問自己願不願去接住每個受傷的人？

「老實說就實際面而言，我會選擇看人，他可能是我的好朋友或家人，可是我能接住他多久？不可能2小時專注在這個人身上，何況，會不會只要有一次Miss掉，他就選擇做傻事？那我努力了半年或1年時間，就因為1天沒有接住他而發生憾事，這在我心裡會永遠停留在原地走不開……這真的很寫實，要做到真的好難喔！」或許，唯有在看見並經歷他人無來由的惡意時，才會清楚知道哪些人是與自己無關，也才明白己身的溫柔該給予誰。

真正的愛，是否該連黑暗面也一起接納？同樣認為，要溫柔接住身邊每一個需要的人是件難事的薛仕凌說：「社會議題類型的作品，很容易會被拿來跟新聞做比較。」不過，許多戲劇上的表現，都多了更多的篇幅去解釋陰影背後的灰色地帶與脈絡，讓大家在輕鬆看劇時，也多一層思考的空間，有共情也好，沒收穫也罷。他形容：「好比抓了一把羽毛往牆上灑過去，會黏在上面的就會黏住，沒黏上的就會掉下來。你接受到什麼，就會感受到什麼；你在意什麼，就會不自覺放大那個層面，我覺得這樣就好了！」

周渝民更補充，常言道——人生如戲，戲如人生。「觀眾在看戲時，要當作是人生借鏡，不用去經歷劇裡面的人事物沒關係，但如果能藉由我們所有角色的故事，來告訴你們一個信念；在跟著劇中角色一起成長時，能看到最終『人性還是本善』，去選擇一個對你未來最有幫助的決定。」希望每個人在不同人生階段快掉下去時，都還保有最後底線。「在撞到地板前，至少會有離地一段距離的安全網能接住你一下，這是我期許的烏托邦理想國度。」薛仕凌如此說。

生命以內！人心B面的善

不論好的壞的，身上發生每一件事，都可說是生命對自我的解答。薛仕凌在不斷地拍戲、不停地累積的作品裡，從《台灣犯罪故事－出軌》、《影后》、《死了一個娛樂女記者之後》等影集到電影《器子》都詮釋著不討喜或帶著惡意的反派。「人的面向本來就有很多種，但透過戲劇，可以從不同的世界看到每個劇中人物的處世態度。」他覺得沒有所謂單純的反派，例如電玩「瑪利歐」裡面，你可以說庫巴是壞人，那牠為什麼那麼壞？這沒有為什麼，因為牠就是反派。「但在真實社會裡的人，有形形色色的樣態與個性，在立場關係不同之下，或許我們都在不知道的情況成了反派。」他感悟，「因為這個世界上90%的人都會認為自己是善良的，不會有人覺得自己就是邪惡的壞人。我可能就是10%的那個人吧！我從來不覺得自己是一個好人，或是一個百分百善良的人。」

每個人在不同人眼中，善與惡之間的形象本來就會有所落差，「就算再好的人，在別人的日常故事裡也會變成壞人。」周渝民說，「每個人都有壞念頭，因為人人都有自私的時候。也許你做了一年的好事，結果有一次，不小心做了一件不算罪大惡極的壞事，就能突然間把你從善良的人變成惡人。因此，當下的『選擇』蠻重要的，就是好好面對一件事情發生時，能夠冷靜下來，再決定下一步很重要。」

戲以外！自由獨處的小確幸

一路演戲到現在20多年的周渝民，談到他在進去任何角色時，「老實講，也許我只從我演的角色開發了80%的能量而已，還有20%是覺得遺憾的。我自認演過的角色，沒有一個是會讓我覺得好棒，達到100分，更多的是在拍完戲殺青後，回想自己在某時某地的拍攝，一耿耿於懷有哪幾秒的表演是有問題的。」他自嘲，「我覺得我遇過最難相處、最難搞的人就是我自己，所以我有很長一段時間會跟自己對話，在內心自我溝通。」加上他清楚知道自己的雷區在哪，只是在工作上有人踩到他地雷，基本上他都會往肚裡吞。「所有的一切都是我要誠實面對自己，去解決、調整而已。」正因如此，沒有拍戲、平平靜靜過日子的周渝民，稱他最大的興趣就是「喜歡一個人放空發呆」。進而笑說，基本上就像他女兒跟小學老師描述他這個爸爸在家就只做3件事：軟爛躺著打電動、吃飯和睡覺。「我完全不會出門，也不會跟外界任何人聯絡。因為藝人這個行業充滿冒險，太過豐富精彩，會聽到很多聲音，拍戲又總是要拼盡全力。所以我每天在家都會有一段時間，像是等老婆、小孩都睡著後，再獨自享有安靜片刻，讓我能代謝身心靈，這是屬於我自己的小確幸。」

戲齡10幾年的薛仕凌坦言自己是個非常沒有安全感的人，「不容易相信身旁的人事物，而這也會反噬在的演出，形成不好的表演問題。因此，我一直在自我提醒，要學著多相信對手一點，不要那麼急著做自己。到現場先看看別人，或者聽聽他們的想法是什麼，再把準備好的自己放出來。」自覺愈來愈進步的他，不會特別去想要如何在演技上突破，就如實呈現，順順地跟著角色狀態和心情，跟著對戲的演員走。「我覺得自己很幸運，每次在不同的工作場合或劇組團隊，都會遇到一群很專業的夥伴、隊友與演員，像是楊貴媚（媚姐）和仔仔哥，自然而然帶著我發揮表演，非常感謝。」他心懷感激地說，自己一向都是憑著好運氣一路活過來的！

「熱情，一天到晚都在消失。」薛仕凌接著說：「拍戲很耗損精氣神，還有體力。那個消磨感對我而言蠻大的，每次我演完都會喊著不想拍了，但睡完覺起來，那個不想演戲的念頭就又消失了。」他解釋，「可能因為我有個很奇怪的理論，我覺得如果有上帝或造物主，衪讓每個人生下來都有一件註定要做的事，可能是很大的事，也可能是微不足道的無聊小事，但你不會知道是什麼。不過只要你做了就會開心、有成就感，就代表你找到了那件自己該做的事！那種你無需刻意做什麼，就能維持熱情、被充電到的感覺，是自己會感知得到的。」演戲就是他這輩子的生命靈魂，只不過沒拍戲時，他也想遠離一切，遠離人群、遠離人造物，好好安靜地沉澱自我，「如果可以放長假的話，我想去無人島或是深山、海島，反正只要跟人相關的東西，越少越好！」

40仍舊迷惑不已的人生角色

人一輩子都在不斷了解自我的旅程，邁入40代的周渝民，「好像只有生活慾望比較低，物質上越來越不惑了。可是關於生命，我還是蠻多疑惑的。每天都會有些讓我覺得不解、過不去的事；工作方面我也總覺得缺了臨門一腳，這種感覺出現時，令我蠻不舒服的，擔心演出會不會流於表演，而不是我內心真正的體悟，就覺得自己還可以更好。但好的一點是，我從來不用我生活的體悟去做角色表演。」他舉例，很多人會說他有小孩，所以會知道怎麼跟劇裡的孩子角色互動，「但不能這麼說，我有小孩是知道怎麼跟我的小孩互動而已。何況人有百百種，角色人設也是，化身扮演的角色不見得會跟戲裡的小孩相處。所以我很不願意挖我現實的生活經驗來做為戲劇的基底設定。」他主張唯有在劇本裡面鑽研、在當下著墨，以所扮演的角色為出發點去看待所有事情的發展，才能夠準確演繹角色自然會做的行為反應。

同樣年屆不惑的薛仕凌則説：「我超惑的！惑的事情一大堆。」但不太會用年紀去設定自己或別人走到哪個階段、該有什麼態度，淡然看待一切。私下對資訊量控管很嚴格的他，很容易就會覺得煩躁跟物理不適。譬如一般人可以滑IG滑1小時，他大概10分鐘就會感到厭煩跟頭痛，甚至心情不好，所以也不看新聞，盡量控制在一個自己可以承受的限度裡。「我只是覺得珍惜當下身邊每一個人，這件事比較重要。加上事事無常的社會風氣，更加提醒我沒有所謂的『理所當然』，沒有任何一個人是應該要愛你或為你做什麼。今天見面，並不代表下一次就會再見；總之不要忘記自己很幸運，我會真的很珍惜每一天遇到的所有人事物，因為有大家的努力，才成就了每一個今日的我。」