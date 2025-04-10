告別「善宰」挑戰全新角色 邊佑錫親揭變成愛哭鬼原因：自己也被嚇到

從《背著善宰跑》中的柳善宰，到即將挑戰全新角色的《21世紀大君夫人》，他在每個角色中投入全心全意，在每一個舞台上綻放獨特光彩，成為粉絲與觀眾心中最值得期待的演員之一。在本次專訪中，邊佑錫分享了過去一年來的心路歷程。他談到了從電視劇到電影、從亞洲巡演到國際時尚活動的忙碌旅程，也回顧了那些令他動容的瞬間：首次舉辦粉絲見面會時的緊張與感動、在全州國際電影節紅毯上與觀眾相遇的激動心情、以及站上MAMA頒獎典禮舞台演唱《陣雨》時的全力以赴。他誠摯地說道：「這不是一場表演，而是一種相遇。」詮釋了他對粉絲的珍視與感恩。

默默地堆積時光，穿透宇宙所有色彩。儘管如此，邊佑錫以最開朗和堅定的臉龐，訴說著始終如一的自己無法停止。

ELLE：最近無論去哪裡都能看到邊佑錫的臉呢。今天早上在公車站牌也看到了（笑）⋯⋯忙碌的一年過去，現在可以稍微喘口氣了嗎？

邊佑錫：非常感謝呢，去年我確實非常忙碌，穿梭於拍攝戲劇、粉絲見面會、時裝秀和雜誌拍攝等活動之間。現在感覺像是稍微喘口氣，但同時也知道還有很多事情需要準備，未來也有很多任務要完成，所以我正在努力準備著。畢竟，隨時都有下一個行程要開始。

ELLE：無論是什麼活動，邊佑錫總是保持不變。雖然和《ELLE》合作了很多次，但每次你都認真地拍攝封面，接著又繼續投入戲劇拍攝，宣傳活動也非常認真。今天看到你依然帶著那熟悉的燦爛笑容，我也忍不住笑了。

邊佑錫：是這樣嗎？今天拍攝時我還蠻緊張的，如果看起來不錯的話那就太好了（笑）。

ELLE：最近有哪些讓你印象深刻的瞬間嗎？

邊佑錫：太多了。第一次舉辦粉絲見面會的瞬間、在全州國際電影節上首次走紅毯並與觀眾互動的時刻都讓我記憶猶新。還有去米蘭看Prada秀的經歷也讓我感到幸福。以前當模特時我曾在Prada第二輪面試中被淘汰（笑），能親眼看到這場秀讓我感觸很深。除此之外，還有很多瞬間浮現在腦海中。看來我真的很幸福呢。

桃紅色外套（PRADA）。

ELLE：在2024年MAMA頒獎禮上演唱《背著善宰跑》OST〈陣雨〉的場景至今令人難忘，那是《Eclipse》柳善宰真實存在的瞬間，你能分享一下當時的心情嗎？

邊佑錫：某種意義上，在徹底告別善宰這個角色之前，我懷著一種想要最後一次將他帶到大眾面前，像禮物一樣展示給大家的心情。我希望這份真心能夠完整地傳達出去，因此全力以赴地準備了這場表演。與其說是一場演出，不如說是一種「相遇」。

ELLE：你雖然看起來平靜，但其實非常緊張吧。

邊佑錫：如果說不緊張那一定是假話。當時我回想起了在粉絲見面會上演唱〈陣雨〉時的印象，想像著粉絲們會像那時一樣認真聆聽，以此來穩住心態。正是那段回憶讓我能夠集中精力完成演唱。

ELLE：其實我也蠻好奇站在舞台上唱歌時，你到底是作為柳善宰在唱，還是以邊佑錫的心情在唱呢？

邊佑錫：啊……這是個很難回答的問題（笑）。首先，這首歌本身就充滿了善宰的情感。而我作為邊佑錫，是懷著想要送出一份禮物的心情去唱的，所以最終可能是善宰和佑錫一起完成的演唱吧。

ELLE：作品已經結束很久了，但一直被叫「善宰」會覺得厭煩嗎？

邊佑錫：完全不會，請隨時歡迎這樣叫我。他是我真心愛過的朋友，希望大家能一輩子記住善宰。

納帕皮革外套、連帽上衣、羊毛長褲、手提包（ALL BY PRADA）。

ELLE：現在真的要送別善宰了，我想請問，他給了你很多體悟，但如果只能選一個最重要的，會是什麼呢？

邊佑錫：他讓我感受到自己積累的時間變得更有意義。因為演出了《直立行走的歷史》我才得以被選為《青春記錄》的演員，接著又接連出演了《20世紀少女》和《花開時想月》。而且據說編劇是看了《20世紀少女》才想到讓我出演善宰這個角色。所以，我覺得人生就像一條線，所有的事情都串聯在一起。喜歡善宰的粉絲們也會去翻看我過去的作品並因此更加喜歡我。這讓我覺得，自己曾經努力奮鬥的每個瞬間都變得更加珍貴。所有的瞬間彷彿都融為了一體，就是這種感覺吧。

ELLE：首次亞洲粉絲見面會巡演有何感想？演員們很少有機會能近距離面對粉絲們的表情。

邊佑錫：事實上，為了看清那些表情我花費了很長時間。剛開始覺得不知所措，無法游刃有餘。之後在首爾粉絲見面會的最後一個舞台上，乘坐升降機下來時，逐漸聽到了一些歌聲。原本背景音樂聲就很小，加上之前因為緊張或著沉浸在自己的情緒中所以一直聽不見（笑）。那天從升降機上下來時，感覺看清了每一張臉。對我來說，能感受這種感情的機會和瞬間並不多，光這一點就十分特別。

ELLE：聽說你成了愛哭鬼？

邊佑錫：哈哈。本來不怎麼哭⋯⋯我自己也被嚇到了。我幾乎沒有作為粉絲如此熱烈地喜歡過一個人，所以這種感情對我來說更加珍貴，因為真心不是能輕易托付的，粉絲卻將如此珍貴的東西給予我⋯⋯

ELLE：最近也經常哭嗎？

邊佑錫：因為最近沒有舉行粉絲見面會，所以沒有哭。但難說，其實前不久看動畫電影的時候稍微哭了一下。

ELLE：聊聊下一部作品吧？為什麼會被以21世紀君主立憲制韓國為背景的電視劇《21世紀大君夫人》吸引呢？

邊佑錫：或許是因為我覺得可以演繹一個從未展現過的新角色。最重要的是編劇寫的劇本非常有趣，我一讀完就產生了想參與的衝動。自己也對這部作品充滿期待。

ELLE：最近有什麼特別感興趣的故事類型嗎？你之前說過喜歡浪漫喜劇。

邊佑錫：我演過反派和浪漫喜劇，每種類型都有不同的樂趣吧？現在只要故事有趣我就不太在意類型了。浪漫喜劇確實很有趣，但反派角色也讓我很想再次嘗試。相比以前，我想嘗試的東西更多了。對於這些挑戰，我一點也不感到害怕。

棉質外套、藍色上衣、黑色羊毛長褲（ALL BY PRADA） 。

ELLE：從一起走過的《親愛的朋友們》中的鍾錫到幫你克服創傷的《請輸入搜索詞：WWW》的敏圭，再到《青春紀錄》的楷效、李彪、施吾、雲浩，以及善宰……這些角色對邊佑錫來說意味著什麼？

邊佑錫：他們都是現實生活中可能存在的人。雖然生活環境不同，每個人都有自己的缺陷，但他們都在努力克服這些困難。所以，我覺得最重要的是他們都很人性化，像是真實存在的人。他們的故事也對我產生了深遠的影響。

ELLE：如果實際能和這些角色成為朋友，你認為會和誰最親近？

邊佑錫：我會選《大力女子姜南順》中的柳施吾，施吾雖然是反派但渴望與人交流。所以如果真的成為了朋友，感覺他什麼都會做，因為他對自己所愛之人真的很好。

ELLE：我會把施吾當作朋友來照顧（笑）

邊佑錫：實際上，我是個喜歡舒適關係的人。不需要勉強見面，只要真心相投，就會成為朋友或同事。所以我會和性格相投的人成為好友。不過，性格這種東西是會變的，隨著時間關係的疏遠程度也會有所不同，但我對此並不太在意，順其自然最好。

ELLE：今天和工作人員們都充滿了幹勁，這些始終如一支持你的人，給了你什麼樣的力量呢？

邊佑錫：最近我受到了很大的鼓舞。有一天，我身體真的很不舒服，所以無法完成拍攝計劃，只好改在其他日期重新拍攝。但這樣下來工作人員就要多工作一天。儘管如此，大家都告訴我沒關係、沒問題……那真的讓我非常感激。因為我一直努力真誠對待別人，所以也會留意對方是否真心對待我。因此，當我完全感受到這份真心時，讓我下定決心要做得更好。

ELLE：邊佑錫一直都在公眾面前奮力工作，但是責任感這個詞似乎變得越來越沉重。沒有感到害怕的時候嗎？

邊佑錫：不管怎麼說，因為比以前更受關注，所以確實很有負擔。每當這個時候都只會考慮「根本」。有感到負擔的時間，還不如做一些力所能及的事情，結果順其自然。我只是像以前一樣全力以赴罷了，這樣才不會後悔，至少問心無愧。

ELLE：也許正因為如此，誰都無法預測作品的成功與否，但確實對邊佑錫有種信任感。

邊佑錫：每當聽到那種話，我都會重新審視自己、調整心態。對我來說，這句話聽起來像是「希望不要被你傷害」，因為我也曾有過這樣的感受。大家給予我如此多的愛與信任，我也會努力不讓大家受到傷害。

ELLE：最喜歡的單詞依舊是「我愛你」嗎？還是有其它更加珍貴的單詞？

邊佑錫：「謝謝」，我意識到這是一句非常珍貴的話，充分表達感謝之情是最重要的事。

ELLE：2年前在拍攝《20世紀少女》畫報時，面對「覺得青春會持續到什麼時候？」的提問，你回答「有夢想，並不斷前進，就是青春」，還記得嗎？

邊佑錫：當然囉！依舊認為年齡並不重要，敢夢敢闖就是青春。即便夢想談不上多宏偉，哪怕只是和喜歡的人一起吃好吃的，只要自己願意就行。所以我認為，直到閉上眼睛的那天為止，都是青春。

ELLE：聽你談到這樣的苦惱感到很溫暖，這對邊佑錫來說是個開始嗎？

邊佑錫：對我來說始終都是開始，每一部作品都像一個起點，因此今年我將全力以赴，做好眼前的事情。