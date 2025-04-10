首次與Prada合作！金泰梨曝心路歷程：失敗也能帶來成功

從時尚到戲劇，從挑戰到成長，她誠摯分享了自己的心路歷程，也展現了她對世界的觀察與思考。這次專訪中，金泰梨與我們分享到她與Prada的合作，如何在造型與色彩中找到自己的新鮮感，也分享了她在拍攝《正年》時的難忘經歷——從充滿情感的舞台表演，到因日出意外重拍的動人場景，每一刻都充滿了戲劇張力與真摯情感。更提到自己即將以Netflix首部韓國動畫電影《再見星上人》與觀眾見面，談及初次挑戰配音的興奮與壓力，以及她對聲音表演的深厚興趣。此外，金泰梨也談到了她如何面對「成功的失敗」，以及如何在自我要求與寬容之間找到平衡。她坦言，過去自己過於嚴苛，但如今學會擁抱自己的不完美，並相信正是這些經歷，塑造了更成熟、更具魅力的自己。

失敗也能帶來成功，剛強也能變得柔韌。理解這點的大器，讓金泰梨的聲音響亮地傳遞出去！

綠色麂皮夾克、內搭黑色緞面短版胸衣、寬版牛仔褲、厚底樂福鞋、Buckle皮革水桶袋（ALL BY PRADA） 。

ELLE：感覺你和Prada變得更加熟悉了，對服裝也有自己的見解。

金泰梨：今天造型都是我第一次接觸到的風格，色彩搭配真的很有趣，我發現我滿適合草綠色、橘黃色之類的顏色（笑）。

ELLE：今天拍攝現場又有美談了呢，就是你帶了聖心堂的炸菠蘿麵包來現場。

金泰梨：剛好有機會去了一趟大田，那間麵包店可是要排隊才買得到的，不知道大家吃得開心嗎？

ELLE：關於去年播出的《正年》是一部受到各年齡層喜愛的作品。有次我回老家的時聽到爸爸說：「今天是最後一集，一定要看！」於是我就在他身旁一起欣賞了「雙塔傳說」的舞台。

金泰梨：一般來說，這種戲劇通常是聽到「我媽媽喜歡」，但《正年》卻常常聽到「我爸爸喜歡」這樣的說法，這點真的讓我覺得既有趣又驚訝。想像著許多爸爸們守在電視前等待播出的模樣，真的覺得好可愛！

ELLE：後來我從頭開始追劇後完全停不下來，也能想像到在舞台上所獲得的感動。你認為在現場，螢幕畫面上無法呈現的，最激動人心的瞬間是？

金泰梨：光是能唱出聲音這件事就讓我無比開心，在練習過程中，逐漸培養出對聲音的熱愛，甚至驚訝於自己竟然能發出這樣的聲音，而讓我更興奮的是，不論是有評審在場的試鏡場面，還是在市場中的歌唱場景，現場真的有觀眾在聆聽，他們甚至還會一起練習應援的喝采聲呢！那當下氛圍真的非常棒。

ELLE：劇中的場景也非常美，特別是「倒嗓」 的正年即將回到首爾前，與母親用藝（文素利 飾）在日出時刻，飽含真心對話的那場戲，那場景令人心生澎湃。

金泰梨：那場戲是在慶尚南道的固城拍攝的，其實當天的天氣令人擔憂可能看不到日出，但沒辦法還是得拍，在有限的情況下完成拍攝，準備收工離開時，突然有人大喊一聲：「太陽出來了！」因為這句話，所有人馬上重新架起攝影機，我和素利姐甚至來不及穿鞋，就直接跑回拍攝位置坐下了。後來看了工作人員在遠處用手機拍攝的影片，我才發現當時的那個瞬間有多美，簡直是天時地利人和，太陽怎麼在那麼完美的時機剛好升起呢？

衣領造型拼色羊毛毛衣、銀色皮革裙、內搭短褲（ALL BY PRADA）。

ELLE：有沒有讓你特別印象深刻的拍攝地點？

金泰梨：青山島和木浦。青山島是正年的家鄉，在那裡拍攝的時候，整個過程心情都特別愉悅。夜間拍攝時，仰望滿天星斗與深邃的海面，我心想著：「這就是正年從小看到的風景吧，為了追尋夢想到首爾的她，心中想念的故鄉應該就是這樣的面貌吧。」所以我也特意拍下照片，將那幅風景記在心裡。雖然正年的家鄉設定在木浦，但實際上我們未曾在木浦取景過，不過，我私下去過幾次，當作是學習方言的機會，也因此對那座城市特別有感情。

ELLE：《正年》這部作品，令人重新思考關於演技的根本，你是否曾有過與對方對戲的過程中，感受到演戲的快感呢？

金泰梨：我會選擇金銀淑編劇的《陽光先生》，這部作品不僅有許多美麗的台詞，但讓我更為驚喜的是，人物之間的對峙場景充滿了機智和張力。我也親身體會到，我能夠根據與不同人物的對話，自然而然地調整自己的語氣與詮釋方式。這也是一部有大量「名場面截圖」及「精彩短影音」的作品，我想這也是因為編劇的對白具有強大力量。

ELLE：今年上半年你將會以韓智媛導演的《再見星上人》與大家見面，這是一部描繪成年男女故事的2D手繪動畫電影，是哪個部分觸動你決定參演呢？

金泰梨：一聽到這個提案我就覺得這是個不可多得的機會。這部作品是一部帶有經典愛情元素的科幻片，描述女宇航員與男音樂人之間的浪漫故事，身為觀眾，我自己對它充滿期待，而且作品本身完成度也很高（笑）！

ELLE：而且這還是Netflix推出的首部韓國動畫作品，這對你來說應該會有些壓力吧？

金泰梨：當然有！即便我已盡了全力，還是會擔心自己不如專業配音員們，這讓我很憂慮。不過，在和導演溝通過後，這部分的擔憂減輕了許多。導演希望能以演員的動作為基礎來製作動畫，因此有些場景甚至是像電影拍攝般，由攝影導演實際取景而成，當我看到自己展現的動作被套用到動畫主角身上時，真的覺得很神奇。原來真的需要能夠用身體來表演的演員啊。撇開一切不談，會讓我一口答應最大的原因是⋯⋯我曾經夢想成為配音員，雖然只是短暫的夢想，但即使到了一定的年紀後，我仍然會一個人認真地模仿電視上的外語配音，或是動畫角色的聲音。

ELLE：你會模仿哪些動畫呢？該不會是《海綿寶寶》吧？

金泰梨：沒錯，就是那個（笑）！不只是動畫，只要看到有獨特語調的演員，我也經常嘗試模仿，然後在過程中，我就會感受到：「原來這種聲音是要這樣做才發得出來的啊！」老實說，我並不太喜歡我自己的聲音，直到現在，我仍然在繼續嘗試，尋找自己能夠真心喜歡的聲音。

ELLE：那麼在臉上你最滿意的地方是？有沒有對螢幕中自己的樣子感到最滿意的瞬間？

金泰梨：嗯，那真的是看運氣耶。只是說有時候在某個場景拍攝完後，會有一種不需要再拍第二次的確信，而且是全場滿場一致的時刻。比如在《外星+人》中，我邊滑行邊瞄準時那一刻的表情。因為我總是會盡全力的演繹每一場戲，那麼「偶然的成功」機率也會大為提升吧！

ELLE：《惡鬼》也是我非常喜愛的作品。像散影那樣正直又堅定的靈魂，但僅僅因為一些小小的惡意，卻可能一步步被黑暗吞噬，這點給我帶來了一種現實中的恐懼感。你自己會疏遠或警惕什麼樣的情緒呢？

金泰梨：當我對自己過度苛責，或是產生自卑感時，我會盡量讓自己遠離這些負面情緒，雖然這並不容易做到。另外，即使從人生的廣闊視角來看，明知道那些情緒真的微不足道，但偶爾也還是對某些人冒出「啊，真討厭」這樣的情緒，但我希望自己盡量不要這樣。因為我的座右銘是「連愛的時間都不夠了，怎麼還有時間去恨呢？」

ELLE：一直以來表現都很優秀的你，為何仍常覺得自己不夠好？

金泰梨：在我短暫的演藝生涯初期時，大約有80%的成長來自於對工作的自我批評與反思。但從另一方面來看，自我反思也讓我學會不去合理化自己的錯誤，我會認真檢視自己做得不夠好的地方，並努力改進，這確實對我有很大的幫助。不過，現在的我開始想讓心境跟想法變得更加寬容一些。

棉質大衣，內搭黑色緞面短版胸衣、橘色A字裙、綠色皮革手提包（ALL BY PRADA）。

ELLE： 你與演員洪炅的對談影片成功的失敗《Successful Failure》，是你親自為粉絲企劃並執導的作品，展現了你持續在用自己的方式與粉絲交流呢！

金泰梨：最初做V Live直播時，我只是單純想要回報粉絲的愛，但在過程中，我意識到自己其實很享受這種互動，所以我開始思考，如何讓這轉化成雙向的快樂（笑）！我內心是這樣想，但問題是，我做任何事情都會有從頭到尾親自參與的堅持。不管怎樣，請大家拭目以待，我未來一定還會再做點什麼的。

ELLE：四年前見面時，你曾說自己像「直線」而非「曲線」。那麼現在直覺上，在「直線」和「曲線」之間，你覺得更傾向於哪個詞呢？

金泰梨：嗯！正年無論怎麼看都是典型的直線型人物，即使有人試圖讓她彎曲，她也不會輕易妥協，我覺得我自己好像也充滿了這種特質，所以現在我反而更被「曲線」所吸引，畢竟人們總是會追求自己所缺少的部分。現在，我試著去挖掘自己內在柔軟且彈性的部分，我相信我內心也一定有這樣的面貌。