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走過憂鬱狀態！王淨10年演藝心路 曝最想在多倫多做「這件事」

聯合新聞網／ ELLE
白色飾邊背心、黑色寬版西褲、LV x TM髮夾、LV x TM迷你小包、LV x TM Alma BB包、LV x TM Marellini包（ALL BY LOUIS VUITTON）。
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白色飾邊背心、LV x TM髮夾、LV x TM黑色皮革手環、LV x TM迷你小包（ALL BY LOUIS VUITTON）。
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專訪中，王淨與我們分享她踏入演藝圈十年的心境轉變，以及內心的掙扎與迷惘。從《返校》一鳴驚人，到《人選之人－造浪者》帶動社會討論，王淨的作品屢屢引起關注，她的表演也不斷精進，但當角色一個個累積，內心的疑問卻越來越大，王淨：「我真的想一直這樣演下去嗎？這款遊戲要玩一輩子嗎？」她形容自己的狀態像是在打電動，忽然卡關，不知道前方的路該怎麼走。王淨談及她在演藝生涯中的掙扎與突破，發現自己從來不是「天生熱愛表演」的那種人，而是在一次次告別角色後，才驚覺演戲已經成為她生命的一部分。這次的專訪中，她坦率剖析自己如何學會接受迷惘、擁抱脆弱，並且在停下腳步後，重新找到對生活與工作的熱情。

出版過2本小說，17歲誤打誤撞演了第一部電影《痴情男子漢》，王淨在《返校》裡大放異彩，從此熱門影集和賣座大片，都出現了這個小女生的身影，她搖身一變，成為華語影視界最亮眼的存在。沒想過會成為什麼樣的大人，今年才剛滿27歲，王淨坦言連自己都不知道是怎麼一步步地走過這些年，她沒有一定要達到什麼樣的成就，就這樣單純前進，慢慢地走。

王淨的影子

起初，王淨懵懵懂懂地試鏡、上戲，因為害怕被人關注，經常尷尬的手足無措，所以她並不認為自己是喜歡表演的，但卻在第一次拍攝結束後，悵然若失。「《痴情男子漢》拍了2個月，殺青的時候大家都好開心，可是我頓時好失落。當了2個月的洪曼麗，突然意識到從今天後，就再也不會有人叫我洪曼麗，那個角色再也不屬於我，我也不屬於她了。」她才察覺到已經開始喜歡演戲的內心。

作品如果能夠帶給觀眾共鳴，反思到自身的經歷、遭遇，是讓王淨感到最值得，也最開心的事。《人選之人－造浪者》中，飾演的角色亞靜在職場上被騷擾，這個角色跟她過去的自身經歷完全不同，「在其他各種不同的角色裡，我都覺得多少有一點『王淨的影子』在裡面，但亞靜沒有，那樣的經歷是我無法體會的。但也許就是因為這樣，在演完這個角色後，發現她在這個世界有引起那麼一丁點的討論，小小的影響了這個社會，讓大家注意到其實有很多女生正在被不公平的對待，我就會很感動。」

笑說做事總是三分鐘熱度，很常因為覺得不好玩就想逃脫，所以對於能繼續演戲的堅持，連自己都意外，更是除了活著之外，唯一一件做了這麼久的事。「我也覺得好妙喔！某方面可能也是因為這件事情對我來說，始終如一的好玩吧，所以才想會要一直繼續做下去。」

還能做什麼？

努力也幸運，過去無數個角色的影子，在她身上不斷堆疊，留下了，也帶走了些什麼，王淨就像顆被打磨過的寶石，閃閃發光，讓人移不開眼。明明眾星拱月，卻在入行10年之際，開始懷疑自己，遇上了演藝生涯的瓶頸。「我開始對演戲這件事情有一點徬徨，就像打電動一樣，玩到一個階段突然覺得，『我要一直這樣打電動下去嗎？這款遊戲要玩一輩子嗎？還是要換別的遊戲玩玩看啊？』」然後她遇見了不一樣的劇本《鬼才之道》，也告別了從前的經紀公司，開始有時間去停下腳步思考，繼續打電動遊戲之餘，她還可以做些什麼？

拍完《鬼才之道》後，王淨開始把工作減少，距今約2年沒拍攝長篇作品，認真檢視也修正了生活與狀態，不再用忙碌的行程來填補空虛，發覺自己原來不拍戲也可以過得充實。她會消失幾天來場隨心所欲的旅行，一個人走走看看，在旅程中沉澱也收穫驚喜，「旅行過程中總會有很多意想不到的事，像我前幾天去山上旅行，就從民宿撿了2隻貓回家。」她開心的笑著說。

白色百摺洋裝、LV x TM白色髮夾、LV x TM白色球鞋、LV x TM Neverfull MM包（ALL BY LOUIS VUITTON）。
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細膩的心

容易人來瘋，在人群前總是活潑好動又大咧咧，但私下的王淨是個「大I人」，不僅情緒豐沛，更有顆敏感又脆弱的心。「好像大家都覺得我很樂觀、開朗，但我超悲觀的，我是INFP-T，會想很多之外，還會把所有事情想到最壞的那步。不過當預想中最壞的情況發生了，我又會覺得很好笑，這些事竟然就這樣發生了！」從前也會因為想符合大眾期待，習慣展示自己最開心的一面，如今她越來越安靜與收斂，「以前那個E人的成分，好像是來自於我的害怕，害怕如果不去當一個hyper的人，大家會不會覺得我很難相處或很無聊？所以在很多的前提下，我必須去成為一個『看起來』很開朗的人。」

才剛學會向人訴說那些不安的情緒，因為以前的她，得等到很久很久以後，真正放下了，才會雲淡風輕地提起，那個曾經在絕望與痛苦中掙扎的自己。回顧2024時，王淨在社群上放了一支年度生活碎片總結，其中驚現了她爆哭的片段，身邊的人曾擔心放上哭得淒慘，沒那麼正能量的模樣真的好嗎？但現在的她，選擇直球面對真正的自己，她可以悲傷更可以有負能量，不再去追求成為那個「快樂的王淨」。聽著她一派輕鬆地說著這段時間的體悟與成長，令人心疼，也著實替她開心。

喜歡脆弱的自己

曾經靠工作來排解低潮，只要拍戲進入角色的生活與狀態，就可以不用活在王淨的世界裡，忙著「當別人」，她就覺得開心。「戲殺青了，變回王淨了，我反而很茫然，就算角色故事很可憐、很讓人心疼，我還是寧願活在角色裡，更自在一點。」不認為自己是個堅強的人，王淨反而更常察覺到自身內心的脆弱，從工作到生活，脆弱好像與她形影不離。「以前覺得反正我才剛開始，像個baby，我總會成長的。但現在，我坦然接受脆弱這件事，甚至開始有點喜歡，知道是因為對生活和周遭事物感同身受，所以脆弱，情緒永遠都是複雜的，沒有全然的快樂，也沒有全然的悲傷，如果有一天我不再感興趣、不再有感覺，那我可能也沒辦法把戲演好了。」

走過憂鬱狀態，王淨最害怕大家要她「開心一點」、「不要想太多」，狀態不好時，親姊姊就是她最好的朋友。「我印象很深刻，我姊跟我說：『妳一直在面對大眾、面對舞台，習慣向前看，承受壓力，但可不可以也不要忘了回頭看，背後有這麼多人在愛妳。』」這番話讓王淨努力走出泥沼，為了自己，更為了那麼愛她的人。

白色百摺洋裝、LV x TM白色墨鏡、LV x TM皮革手環（ALL BY LOUIS VUITTON）。
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王淨2.0

以前總是在不健康的關係中優柔寡斷，獨自消磨，停下腳步後再啟程，王淨說現在她更珍視自己，學會勇敢地去向不適合的人斷捨離。「我是一個習慣付出的人，但當我開始覺得疲憊，又看見對方持續視一切為理所當然時，我會很沮喪。所以去年，我終於學會認真的告訴對方，我認為的朋友定義不應該是這樣。雖然不論是對我或對方，都會造成一部份的傷害，但與其一直待在一段不健康的關係裡而兩敗俱傷，還不如即時喊停。」王淨說，「2025年，我希望能成為一個情緒更穩定的人，還有不要忘了，要繼續不斷地輸出愛。」甫進入新的一年，她已像顆充飽電力的滿格電池，除了榮登Louis Vuitton台灣第一位品牌大使，也即將進入劇組，挑戰截然不同的全新角色。雖然現階段以工作為重，但王淨還是興奮地分享著未來想再出國唸書的願望，還無厘頭笑喊最想在多倫多賣水餃維生。在她古靈精怪的笑鬧中，也突然慶幸了起來，無論過了多久，經歷了些什麼，我看見她的眼裡依舊有著對生活充滿期待的閃亮星星，那個少女王淨確實長大了，卻也從未改變。

白色針織背心、白色針織裙、LV x TM白色手環、LV x TM CarryAll PM包、LV x TM Nano Speedy包、LV x TM Speedy Bandoulière 25、LV x TM Side Trunk MM（ALL BY LOUIS VUITTON）。
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