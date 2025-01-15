像洗臉的日常行動 全智賢親揭最自豪的瞬間：像漫畫主角一樣

聯合新聞網／ ELLE
工裝風條紋絲質襯衫、不對稱短裙、扣飾高筒靴（ALL BY LOUIS VUITTON）。
工裝風條紋絲質襯衫、不對稱短裙、扣飾高筒靴（ALL BY LOUIS VUITTON）。

很開心能與大家分享《ELLE》1月號封面之星—全智賢。專訪中，全智賢分享了對自己演藝事業的看法與心得。談到她在新劇《暴風圈》中的角色文珠，她表示這是一個情感層次多元、堅韌且果敢的外交官，自己透過肢體動作、語氣、眼神一點一滴地詮釋這個角色，並分享了拍攝過程中與搭檔姜棟元建立默契的經歷。全智賢也分享了自己在眾多作品中特別滿意的角色，她對自己在《我的野蠻女友》、《暗殺》等作品表現印象深刻，更因為觀眾的喜愛加深了對這些場景的感情，而《來自星星的你》中的「千頌伊」更是讓她感到最珍惜的經驗。除此之外，她也強調，健康對她而言是無法妥協的價值，並且分享了每天準備便當的日常。本次訪談中，她展現了真誠、專業與對演藝事業的熱愛，更透露了她不設限於任何類型角色的決心。

對全智賢來說，時態是沒有意義的。無論過去、現在或未來，都只不過是在這個軌道上剎那間的爆發而已。

經典雙排扣外套、傘狀裙（BOTH BY LOUIS VUITTON）。
經典雙排扣外套、傘狀裙（BOTH BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：你在新劇《暴風圈》這部諜報愛情作品飾演外交官文珠，透過這個角色，你面對了什麼挑戰呢？

全智賢：文珠是一位外交官，因意外捲入紛爭的核心，是一位堅韌且善於交際、安靜但果敢的人物。角色的情感氛圍非常多元，因此有許多可嘗試挑戰的部分，透過肢體動作、語氣、眼神一點一滴地塑造出新的角色詮釋。

ELLE：與你對戲的姜棟元演員飾演傭兵出身的山浩，兩位之間的默契如何？

全智賢：當我們拍攝文珠和山浩的初次見面場景後，看著監控螢幕時，感覺兩人在一起的模樣是很自然、彷彿理所當然一般，甚至會覺得為什麼直到現在才合作呢？彼此聊著過去演出的作品，愉快且自在地建立了默契。

ELLE：編劇鄭瑞景最近在訪談中引用了你的一句話：「無論是悲傷、喜悅還是流淚的時候，我都會站上跑步機。」對於無論情緒狀態如何，都要站上跑步機的心情是什麼呢？

全智賢：對我而言運動就像是冥想，當身體感到吃力時，會有個瞬間讓我開始專注於自己的呼吸，那個時刻腦海會變得清晰且平靜，我很喜歡當下的那種感覺。

拉鍊裝飾粒面皮革騎士外套、長褲、靴子（ALL BY LOUIS VUITTON）。
拉鍊裝飾粒面皮革騎士外套、長褲、靴子（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：長久以來看你的作品，有許多「全智賢」經典場景。當你自己看到螢幕上的自己，有沒有哪一幕讓你特別滿意？像是「原來這個場景是這樣呈現的啊、原來我的表情是這樣的啊！」那種得到快感的瞬間？

全智賢：現在想到的是，在《我的野蠻女友》中身穿校服在夜店出示身分證的場景；在《暗殺》中穿著婚紗拿著長槍射擊的場景。與其說是我自己看完覺得很不錯，不如說是因為觀眾的喜愛讓我加深了對這些場景的感情。對了，還有備受觀眾喜愛的《神偷大劫案》裡，在金憓秀角色背後說閒話的場面，是一直練習後拍攝的，可能某個瞬間已經完全投入了吧，後來看了電影，感覺詮釋得非常出色，令人痛快不已。

ELLE：你是如何自然且大膽地詮釋這些角色的？許多演員都認為喜劇表演是最困難的。

全智賢：這確實需要勇氣，與其考慮我的表演會被如何看待，不如展現我當下真實的感受，那是一種要能夠放下自我的勇氣。

ELLE：那是否有讓你也感到害怕的事情嗎？

全智賢：當然有。我希望能夠一直做這份工作直到臨終，但我害怕隨時可能會中斷，因為演員這個職業是需要被大眾選擇的，所以為了克服這種恐懼，我始終保持著最佳狀態，這也是自我管理的一部分。

錯視圖案圍巾上衣、長褲、鍊帶包（ALL BY LOUIS VUITTON）。
錯視圖案圍巾上衣、長褲、鍊帶包（ALL BY LOUIS VUITTON）。

ELLE：優秀的作品不受時間限制，會長久地被喜愛並被重新喚起。作為演員，讓你更加珍惜的作品是？

全智賢：雖然腦海閃過非常多作品，但非要選的話應該就是「千頌伊」這個角色。因為我在劇中真的痛快淋漓地詮釋了這個角色，也因為我覺得不可能有比《來自星星的你》這更搞笑的作品了。

ELLE：出道以來有沒有始終不願意放棄的價值？

全智賢：健康，特別是持續保持身體與心靈的健康。要獲得藝術靈感、愉快的工作環境和穩定的日常生活，我自己就得要站得穩。維持這種狀態也是對信任我並與我一同工作的人的一種責任義務。只有當我能保持健康地守護現場時，每個人才能安心地專注於自己的工作。

ELLE：愛情、動作、恐怖和人文戲劇等各種類型你都不設限，作為演員你最感到自豪的是什麼？

全智賢：與其說是在某個特定領域或範疇有所建樹而感到驕傲，不如說我為能夠持續演戲這件事本身感到自豪。能夠維持我的職涯並持續工作，作為一名演員，我由衷感到無限感激。

ELLE：工作之外，最近在日常生活中讓你感到自豪的瞬間，會想稱讚自己的事情是？

全智賢：最近我每天都會準備便當。在清晨準備今天的食物，運動結束後帶至片場，已經成為像洗臉一樣自然的日常行動，起初是為了與在片場很少吃飯的導演一起分享健康餐，現在自己也樂在其中。每次試出新的口味時，我都像漫畫主角一樣感到非常自豪，還會說著「我找到了最棒的紫蘇油和豆腐的組合！」

ELLE：說到這，今天你推薦的餐廳真的很美味呢。尋找美食和探索新地方，對你來說也是很大的樂趣嗎？

全智賢：我總是對所有新鮮事物充滿好奇，我會很想知道最近哪些東西有名，以及人們為什麼會喜歡那些事物，即便是再微小的發現，也會讓我有一種學習的感覺。當然，美食探索的結果只是又回歸到飲食控制而已（笑）。

圓點圖案吊帶裙、楔型跟高筒靴（BOTH BY LOUIS VUITTON）。
圓點圖案吊帶裙、楔型跟高筒靴（BOTH BY LOUIS VUITTON）。

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