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記住冠軍的滋味 陳傑憲：棒球是靠失敗累積成功的運動！

聯合新聞網／ ELLE
粗呢襯衫、工裝褲、皮革靴（ALL BY BOTTEGA VENETA）。
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很開心能與大家分享《ELLE》1月號封面之星—陳傑憲。在2024年12強棒球錦標賽中，台灣不僅成功終結日本27連勝的國際賽紀錄，更以4比0奪下歷史首座世界冠軍，創造了屬於這一代棒球人的奇蹟時刻。這段傳奇背後，少不了一位關鍵人物——中華隊「台灣隊長」陳傑憲。他的領袖風範不僅讓團隊凝聚，更以場上卓越的表現榮獲MVP、打擊王等四項個人大獎，讓台灣的驕傲再度被世界看見。本次專訪中，陳傑憲和我們還原接觸棒球奮鬥旅程，從兒時夢想起步到站上世界棒球頂點的心路歷程。他坦率分享了勝利背後的苦與樂、對家庭的無盡牽掛，以及如何將成就化為對未來棒球發展的責任感。從8歲打棒球到現在30歲，22年來沒有一天在訓練上鬆懈的陳傑憲，為了承受這份冠軍之路的幸運，早已把大眾的期望再化作激勵自我，繼續向前、進擊未來的動力。

去年11月24日，2024年世界12強棒球錦標賽（2024 WBSC Premier 12，以下簡稱12強賽）台灣在東京對上地主國日本，終場以4比0拿下世界冠軍，也終止日本在國際賽27連勝紀錄。這一夜，改寫了台灣棒球史首冠的傳奇新篇章，「我們創造歷史，創造奇蹟。」陳傑憲在賽後流下男兒淚這麼說。從8歲打棒球到現在30歲，22年來沒有一天在訓練上鬆懈的陳傑憲，為了承受這份冠軍之路的幸運，早已把大眾的期望再化作激勵自我，繼續向前的動力。

高領毛衣、長版風衣、寬版長褲、皮靴（ALL BY BURBERRY）。
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被世界看見的台灣尚勇冠軍

TEAM TAIWAN中華隊用汗水與淚水交織而成的力量，在屬於自己賽道的競技場上，一展累積多時的長才，實現了全台灣眾人對棒球的夢想，這一趟不思議的冠軍之路，宛如熱血漫畫情節在真實世界上演。「台灣隊長」陳傑憲更在本屆12強賽榮獲最有價值球員MVP殊榮，並一舉奪得打擊王、最佳外野手、最佳防守球員等4座個人獎。「我們從不被看好，被別人笑話，但一路走到這裡，透過團隊的力量拿下冠軍，讓世界看見台灣！」從未想過他們這個世代能夠奪得世界冠軍的陳傑憲，想謝謝他們這一代台灣囝仔的努力被世界看見，用棒球證明了自我實力。

這群棒球英雄讓世人見證了台灣時隔32年再次站上國際舞台所創下的榮光，緊密凝聚了全民對他們引以為傲的關愛情感，並依舊沸騰至今。自此成為鎂光燈焦點的陳傑憲，成了當中最炙手可熱的現象級棒運寵兒，但有人群恐懼症、屬I人的他揚起雙頰招牌酒窩，發自內心誠摰表示這次拿到冠軍真的好像在作夢，經過這趟旅程能跟各國好手去對抗，全都要感謝、歸功於隊友們，是台灣隊團隊戰的功勞，「我們從集訓第一天開始就非常有要團結的共識，相信彼此！不管結果好與壞，我們每一天、每一步、每一場比賽都要很充實地去面對。」他不居功謙稱，比起聊自己的事，更想要大家注視在棒球的表現上，「站在這麼高的殿堂，我選擇相信自己，因為不想輸！感謝上天，感謝自己的好運。」經歷時間淬鍊成長，一步步慢慢地走到世界頂點，汲取勝利養分的陳傑憲直言：「記住這個冠軍的滋味，繼續發光發熱，成為台灣的驕傲！」

家人是兒時棒球夢的起點

封面拍攝這一天，時序入冬，冷冽的風在陳傑憲熱情談笑之間，空氣裡自然流動著爽朗如陽光般的暖意，瞬間點亮了每個人的心。一早，僅睡幾小時就遠從台南風塵僕僕北上來到攝影現場的他，濃眉大眼的神情未顯一絲疲憊，有著藝人等級的俊俏顏值與外型體魄，自帶人稱「中職里長伯」的親切健談隨和個性，分享起8、9年前年少時也曾懷抱過明星夢，想要去電視台演鄉土劇？如此令人會心一笑的反差話語中，不造作地萌生出一些來自本能的活力熱源，他這份純真特質是極為有限的難能可貴。

「其實小朋友都是模仿大人長成的。」現在是二寶爸的陳傑憲心有所感回想起與棒球的緣份，「小時候和爸媽、姐姐一起住在台北板橋，差不多3歲那時，身為棒球國手的爸爸陳建彰，假日就常帶我去球場丟球打球。」後來幼稚園大班搬回高雄，爸爸則在中正國小少棒隊當教練，哥哥姐姐們也都加入小學棒球隊，心生羨慕的他，主動爭取自己也想打棒球，「每天在家就跟媽媽吵說好無聊、好無聊，最後媽媽受不了，把我送去球場跑跑跳跳。一邊看哥哥姐姐打球的模樣，一邊在旁學他們滑壘、揮棒和投球，我就感到無比快樂。」從此埋下夢想的種子。

粗呢襯衫（BOTTEGA VENETA）。
粗呢襯衫（BOTTEGA VENETA）。

感悟父親訓誨！為自己的選擇負責

自小受到爸爸影響，加上家境狀況不好，到了國小3年級，陳傑憲才正式進入體育班新成立的棒球隊，並開始住校生活，接受高強度的集中訓練，「早上6點晨操，上午回教室上課，下午再練球到晚上9、10點，週末也不例外。」日復一日與棒球密不可分的這些受訓日子並不輕鬆。卻與爸爸的關係變得陌生，「為了避嫌，爸爸既不會指導我，也減少和我互動，我還改口叫他陳老師，直到18歲。」陳傑憲記得最累是國小6年級，「因為我們那屆的小球員，身材都沒那麼好，教練為了讓球隊變強，嚴格提高許多訓練量，疲累到險些就放棄了。」是爸爸語重心長對他說，「自己的選擇，要自己負責。」 才讓他又咬緊牙關硬著頭皮繼續打。

直升到大仁國中後的學生生活同樣被棒球填滿，每日練習量依舊龐大、又要兼顧課業，「好像在當兵」的學校住宿日常，「最大收穫之一，是學會獨立。」只是因為手受傷導致使不上力的無力感，被誤解又受譴責等種種因素，陳傑憲有了第二次想放棄的念頭，而跟爸爸反應不想打棒球了！「他就讓我跟一般國中生一樣去上暑期輔導、去補數學。」大概過了2個月，「我自己受不了，因為從小長期受訓比賽，學業進度早已落差太大，就愈讀愈覺得難、愈沒信心，反而想逃避。」他說，「這時才想到原來打球是一件那麼舒服、那麼幸福的一件事，原來自己在打棒球的道路上一直都很有成就感，一直都很有自信。」重回屬於自己的棒球歸途。

赴日野球留學磨練堅韌心志

國中畢業後，陳傑憲進到三民高中青棒隊，便因爸爸人情壓力使然，讀了半年即休學，被送去日本岡山共生高校留學。人生第一次獨自搭飛機到偏遠異鄉求學，面對語言不通、文化差異，他坦言：「前3個月最痛苦，什麼都不懂，覺得一切都被打回原形，從零開始，從新適應。」天天與棒球為伍，而在日本更為高壓嚴格的教育訓練體系下，「說真的，那時我好想回台灣。」所幸在這段辛苦練球期間，與同屆的黃紹熙、林桀晨，以及學長廖任磊、吳念庭、李杜軒等等台灣留學生如同異地家人，建立了深厚情誼的革命情感，一起熱血共闖甲子園賽事，鍛煉出堅韌的心理素質，並將受用無窮的校訓「只要努力就能成功」刻在心上來砥礪自我。

在日本痛並快樂著的階段裡，遺憾也有之的陳傑憲，因家庭經濟條件沒那麼好，無法像其他同學那樣獲得父母的陪伴，「有次在越洋電話裡，聽到爸爸說他也許會來日本看我比賽，滿心期待這天到來，但直到最後一年的夏天比賽，羨慕看著同學家長都到場觀賽，卻盼不到爸爸身影，心裡確實有點失落。」儘管如此，他反將這些情感化為向上奮鬥的力量，實實在在地在去年12強賽，抱著獎牌，淚腺再度失守哽咽道述：「謝謝我天上的爸媽，你們的兒子很驕傲，希望你們在天上有看到。」

棒球是靠失敗累積成功的運動

時間回到2012那年高三畢業的陳傑憲，提交了日本職棒志願書申請，但同屆剛好有大谷翔平、藤浪晉太郎、鈴木誠也等等天才世代的強勁選手，讓他沒能如願被選上，黯然回台的他，雖為家中最小的老么，不過家人一直是他生命中最深的羈絆，為了分擔家中生計，加入了相對穩定，能當公務員的台電業餘棒球隊，過了4年他形容是「人生最快樂的棒球時光」，勝負壓力沒那麼大，學長們無私教導，鼓勵年輕選手們往上爬；與隊友間純粹的情誼，朝共同目標努力，單純享受打球的過程和樂趣。

2014年入選21U世界盃棒球賽國家隊，則因不輸他人的優異能力引起球壇注意，而後隨著同屆同學們紛紛踏入中職，他內心才燃起了想轉換跑道的想望，「當時好友曹佑寧一句話提醒了我可以去試試看這個機會」，而真正讓他有自信下定決心，「一方面也為了想改善家裡經濟狀況的危機，推動了我勇敢踏進職棒的一個理由。」2016年加入中職選秀，效力統一獅隊至今。

然而，初期的職棒生涯並不如想像中順遂美好，「剛進職棒時，自己是帶著滿滿的自信，但每天在眾目睽睽的聚光燈下打球，只需一場比賽失誤表現不好，信心就會全滅的蕩然無存，隔天又要再面對新的比賽。」若是又有球迷的批評與教練的質疑，就會更加懷疑自己，慢慢地負面情緒愈來愈重，但始終堅信逆境中每一次挫折都是成長契機的陳傑憲，想起了爸爸說的話「為自己的選擇負責」，而轉念將負能量化為正向力，「既然我選了這條路，那就勇敢去拼、大膽去闖，失敗了再來思考未來該何去何從，還沒到放棄的時候，只能勇往直前。」本身不服輸的他帶著這股信念跟堅持，一步步走到現在隊長的位置，用實際行動證明自己，最終成為球場上的關鍵人物。

2019年一次運動傷害手受傷，讓陳傑憲不得不面對人生第一次開刀，「那時不能打球，只能看著隊友在場上拼搏，感覺心裡空空的。」按下暫停鍵的他省思了許多，「沒辦法做自己最喜歡的事，知道失去後才懂得珍貴。」正是在這樣的低潮中，他重新調整心態，化阻力為助力，「我覺得棒球是一項靠失敗累積成功的運動，打10次有3次安打就已經很厲害了。所以何不妨記住那支安打，感受成功的瞬間，讓它成為前進的動力。」這樣的心法，幫助他走過低谷，能更加從容應對賽場上的狀況，才有了如今的成就，證明了沒被挫敗打倒的能量有多麼強大。

所有的事情都是最好的安排

隨著年齡增長、經驗累積，愛與勇氣也是加倍的陳傑憲，在有問必答掏心掏肺的訪談裡，可以感受到他是重感情的人，一心為家人、為自己奮戰到底，對家庭的重視可謂顯而易見。他坦述，國小5年級爸媽離異，與父母關係疏遠，又因家境不好，從小就對家庭有特別的渴望，想早點結婚成家。在神的指引下，於對的時間點遇到了老婆Hailey並於2020年結婚，「她讓我明白了何謂愛！進而坦然地與爸媽和解釋懷，回到一般的親子關係。」

鏡頭前，豁達的陳傑憲只要一提到親情，常不自覺眼眶泛紅流露感性，自嘲上天滿愛跟他開玩笑的，成年後好不容易跟爸爸媽媽變得很像父子與母子時，卻好景不常，命運像觸身球般，一再地一球又一球往他身上投，挑戰著他的極限。大哥陳信凱、爺爺在2018年離世後，隔沒幾年父母雙親也在2021、2023年因病相繼過世，打擊接踵而來，「最為缺憾地的是他們都沒有看到我兒子出生，無緣享受天倫之樂。」他如此感慨地說。

或許是這些事造就了他，同時也將許峰賓教練曾對他說「所有的事情都是最好的安排」這句話視為人生座右銘。在忙碌全年無休的棒球生涯中，作為人夫與父親的陳傑憲，「努力盡我所能平衡家庭與事業，給老婆和孩子完整有愛與安全感的家庭生活。」務實摩羯座性格如他，認真看待每件事，更深刻體悟到「愛不是用說的，而要用行動實際表達與付出。」

同時，陳傑憲也想將他現在熱度的影響力延伸到基層棒球，計劃成立棒球發展協會，幫助來自偏鄉或弱勢家庭的孩子接受專業訓練。「我知道，經濟問題可能讓許多學生運動員放棄夢想，而想以我能力所及為他們提供一些資源，在棒球路上少一點阻礙。」他說：「把一些好的觀念想法、技術經歷，繼續世代傳承下去。」

「人生不能重來，只能往前看，繼續向前走！」真實的陳傑憲，有令人開心的魔力，對未來的憧憬，遵循自己內心篤定的抉擇，隨時準備好自己，持續在遠且長的棒球路，踏實做對的事。那個8歲就開始獨立自主的小男孩長大了，肩膀更寬闊，扛起了更多責任與使命，雙手更加堅毅的他，握住每一個來到眼前的機會，用盡全力繼續進擊，揮出一支又一支閃耀如流星的金牌光芒。

針織網眼上衣、黑色西裝外套、西裝褲、寬肩大衣（ALL BY GUCCI）。
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