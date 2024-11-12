22歲以演員身分摸索大人世界 林奕嵐：想成為願意失敗的女人

「最了解你的人就是你自己」林奕嵐（Charlize Lamb）以這句話道出了她22歲的生命哲學。這位擁有獨特混血基因的新生代演員，父親以欣賞的女星-奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）為範本為她命名，林奕嵐也展現出同樣令人印象深刻的個人特質。在本次專訪中，林奕嵐一反演藝圈慣見的完美包裝，真實分享了自己的轉變歷程。從害怕犯錯到擁抱失敗、從封閉到開放，她以超乎年齡的思辨能力，詮釋了新世代演員的獨特魅力。即將在《X！又是星期一》中飾演職場菜鳥的她表示：「我想要持續當一個很real、很誠實的人」，靦腆也倔強，被動卻獨立，時刻活在當下的林奕嵐，早已備好了能勇闖未來的必殺技。

22歲，是女孩開始蛻變為女人的年紀，風華正茂的林奕嵐，卻有著無法被鏡頭捕捉的細膩。儘管她已用亮眼的外表和渾然天成的演技迷倒眾生，但時刻不背棄自我的誠實，才是她最好的必殺技。

從開始關注林奕嵐起，就對她的另一個名字「Charlize Lamb」感到好奇，即便知道那是來自她血液裡不同文化融合的背景，依舊忍不住企圖驗證其中是否存在受奧斯卡影后莎莉賽隆（Charlize Theron）啟發得來的靈感。「就是因為她」，林奕嵐透過鏡中倒影給出的肯定答案，解開了縈繞在心頭已久的疑惑。故事發生在22年前，父親以欣賞的女星為範本，將呱呱墜地的女兒命名Charlize。至於中文名「林奕嵐」，則是媽媽請朋友幫忙取的，「雖然沒有什麼特別的涵義，不過我蠻喜歡的。」她一邊講著名字背後的來龍去脈，一邊又猝不及防地丟出幽默的諧音聯想，「但現在很多人都會叫我『（奕嵐）拉麵』。」

蝴蝶結細肩帶上衣、短裙、紅色瑪莉珍鞋（ALL BY COACH）

迎接最好的自己

單憑開場閒聊的三言兩語，就已能認定簡單直接是這名女孩最舒服的溝通方式，儘管有時還是會一不小心被畫面中她女人味十足的世故模樣所「誤導」。女孩與女人最大的不同之處，林奕嵐認為是因為了解自己所散發的自信，而現在的她，仍處在學習如何成為女人的階段。對自稱從小內向的混血女孩來說，以演員身分開啟摸索大人世界的成長之路，必定會有許多磕磕絆絆，就如同她在新戲《X！又是星期一》裡飾演的職場菜鳥一般。但眼前的林奕嵐，卻是一派泰然自若的輕鬆，完全讀不到從前剛入行時那種面對媒體的怯生。「我最近發現這個世界不是圍繞著自己而轉，你的行為舉止其實也會影響到身邊的人，當他們因為你而變得更好，也會讓自己變得更有成就感。你影響了別人，別人也會影響你，別人的反應也會塑造自己的樣子」，她接著說。看林奕嵐發表這番感想時的神情，著實有了點她口中那種屬於成熟女人的瀟灑，她也不諱言現在的自己正處於「這幾年來最好的狀態」。然而會造成她如此轉變的，不只是現實生活中累積的磨礪，還有獨處時與自己對話帶來的醒悟。

誠實的自在

照理說，20出頭正是愛玩的年紀，目前隻身在台北打拼的林奕嵐，卻十分享受一個人宅在家裡的時光。一個人聽音樂，一個人看電影，一個人在客廳跳舞，當然偶爾也會因家人、朋友不在身邊而感到孤單。她表示現在私下的交友圈，大部分還停留在學生時期的同窗，由於自己被動個性，確實比較難去建立一段新的友誼。「我很慢熱，會覺得已經有很熟的朋友了，好像也沒有必要再拓展自己的交友圈。雖然我很想要，但又很懶，要從頭開始認識一個人，也覺得很累。」率真的她，毫不掩飾地吐出了正飄過腦中的千絲萬縷，隨後又如夢初醒般地補上一句：「我這樣講會不會又交不到朋友？」伴隨在場眾人的笑聲，忽然有點羨慕起此刻的林奕嵐，做為一個打滾多年的社會人，似乎早就忘了那樣純粹忠於自我的自在。「我現在比較能誠實，能真誠地跟一個人對話，我覺得這其實滿重要的，不管你從他身上有沒有學到東西。」她像是總結經驗般地說道，「調整出自信後，其他不管是遇到什麼困難，其實都會變得很好。」

立體花卉裝飾洋裝（MIU MIU）；手套（私物）

成為願意失敗的女人

與林奕嵐相處的數小時裡，已充分感受到了這個Gen Z女孩不一般的魅力，不禁好奇起她理想中的大人會是什麼樣子？「我想要持續當一個很real、很誠實的人，然後成為一個不怕犯錯的女人。」她用堅定的口氣回答。林奕嵐坦言自己不喜歡失敗，常因害怕無法達到心中理想的目標，在面對想做的事時，反而會裹足不前，「很多人會覺得在小孩的時候，你都可以犯錯，因為還年輕、還有很多學習空間。當年紀漸長了，反而會因為要配合這個社會既定的完美形象，而不敢放手執行。但其實不管你年紀多大，依然還是有可以失敗的空間，所以我希望成為一個願意失敗的女人！」

的確，長大的世界不如想像中夢幻，充滿了太多不可預期，尤其對身處娛樂圈，要面對瞬息萬變環境的林奕嵐更應不易。面對挫折，她正學著練習如何時刻放寬心，並不忘提醒自己要深呼吸，特別是在應對外界對她私生活投入的過多關注。從堅守防線的閉口不提，過渡到懂得適度透露內心想法的釋然，照她的話說，這絕非「為迎合而迎合」所做的改變，而是「分享也算是對自己的尊重。」縱使林奕嵐自認還沒真正體會到「公眾人物」4字所承受的負擔，卻似已設想好要如何消化那些各方眼光可能造成的負面情緒，「我覺得不是每個人都會喜歡你，最了解你的人就是你自己，所以可以篩選你想要聽的意見，如果真的是有建設性的話，就可以吸收進來。」語畢，她又話鋒一轉，笑著為這個不確定的假設留了個伏筆：「但我目前還沒有遇到這樣的狀況，所以可以把自己講得很好，搞不好未來我會很在乎！」

Bob Dylan曾說：「我在一天的過程中改變。當我醒來時，我是一個人，當我睡去時，我確信我是另一個人。」和Dylan一樣同為ISFP人格的林奕嵐，此時此刻彷彿也正透過鏡頭，向眾人展示著一檔名為「蛻變」的實境秀，恣意地在畫面中，跳躍於女孩與女人的形象之間。對生活懷抱無限熱情的她，把進入倒數階段的2024標示為「找到自己的一年」，而對即將到來的2025，只輕描淡寫地獻上了希望「能越來越勇敢」的期許。靦腆也倔強，被動卻獨立，時刻活在當下的林奕嵐，早已備好了能勇闖未來的必殺技。

針織短版上衣（MIU MIU）；百褶裙（SANDRO）；手套、網襪（私物）